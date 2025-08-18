We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG představí na veletrhu IFA 2025 novou řadu chladniček, které šetří prostor i energie
Nové chladničky Fit & Max, optimalizované pro potřeby moderního životního stylu, přinášejí do evropských kuchyní chytré funkce a výjimečný design zaměřený na uživatele
SOUL/PRAHA/BERLÍN, 19. srpna 2025 — Společnost LG Electronics (LG) představí na veletrhu IFA 2025 nejnovější řadu chladniček určených pro evropský trh. Nové modely s francouzskými dveřmi (French Door) nebo spodní mrazničkou jsou navržené tak, aby dosahovaly nejvyšší energetické účinnosti. Nová řada chladniček LG byla vyvinuta speciálně pro typicky evropské domácnosti a životní styl spotřebitelů na základě rozsáhlých průzkumů místních potřeb a preferencí. Tato řada kombinuje úsporný provoz, chytré funkce a stylový design, který šetří místo a přesně se hodí do moderních domácností.
Výjimečná energetická účinnost
V reakci na zvýšenou poptávku po energeticky účinných spotřebičích v celé Evropě LG představuje modely, které splňují nejvyšší energetické hodnocení Evropské unie (třída „A“). Nový model se spodní mrazničkou překonává požadavky pro hodnocení „A“ o nevídaných 40 procent. Model s francouzskými dveřmi toto hodnocení získal také, přestože v této kategorii je takové hodnocení vzácné. Výjimečné energetické účinnosti u chladniček LG bylo dosaženo díky optimalizované konstrukci izolace přizpůsobené pro evropský trh, která zajistí vynikající udržení teploty, a také díky funkcím s využitím umělé inteligence, které pomáhají snižovat spotřebu elektřiny učením se zvyklostí domácnosti a optimalizací provozu kompresoru v obdobích nízké aktivity.
Fit & Max: Dokonalost pro začlenění do kuchyně a maximální výkon
Nová řada je navržena pro typicky kompaktní evropské kuchyně a používá řešení pantů Zero Clearance Hinge, které umožňuje plné otevření dveří (až do 110 stupňů) a bezproblémové otevření, i když je chladnička umístěna těsně u stěny. Design s povrchovou úpravou LG Premium Flat Door dodává chladničkám elegantní a prémiový vzhled, kterým se snadno začlení do interiéru.
Funkce využívající umělou inteligencí zvyšují pohodlí a efektivitu, aby byla každodenní starost o domácnost jednodušší a účty za elektřinu lépe zvládnutelné. Technologie AI Fresh monitoruje frekvenci otevírání dveří po dobu tří týdnů a snižuje vnitřní teplotu dvě hodiny před dobou, kdy dochází k nejčastějšímu používání chladničky, což pomáhá udržet potraviny déle čerstvé. Režim AI Saving Mode analyzuje chování při používání chladničky a inteligentně upravuje výkon chlazení během období nízkého zatížení.
Nová řada využívá koncept LG MAX – maximalizace úložného prostou a maximalizace čerstvosti potravin – což znamená velkorysý vnitřní objem, dvouúrovňový zásuvkový systém pro lepší organizaci uložených potravin a výsuvnou polici (Retractable Shelf) pro možnost umístit vysoké nebo objemné předměty. O udržení čerstvosti potravin se starají technologie Linear Cooling™, která minimalizuje teplotní výkyvy, Door Cooling+™ pro rychlé a rovnoměrné chlazení a Fresh Converter+™ s přizpůsobitelnými úložnými zónami pro maso, ryby a zeleninu.
Nová chladnička s francouzskými dveřmi se pyšní vzhledem a praktickými funkcemi
Nový model s francouzskými dveřmi představuje první chladničku s tenkými dveřmi (Thin Door) od LG, který má jak dávkovač ledu a vody, tak instalační flexibilitu díky pantu Zero Clearance Hinge. Výrobník ledu Ultra Slim In-Door Ice Maker šetří úložný prostor a zároveň poskytuje stálý přísun ledu.
Vylepšení vnitřních prostor chladničky zahrnuje optimalizovaný design přihrádek, který snižuje riziko převrácení lahví při otevírání nebo zavírání. Hlubší police zvyšují kapacitu vnitřního úložiště, což odpovídá potřebám evropského životního stylu. Dvířka s funkcí Soft Closing Doors zabraňují zavírání bouchnutím a zajišťují hladší a tišší přístup do chladničky.
Nová kombinovaná chladnička navržená pro flexibilitu
Nová řada chladniček se spodní mrazničkou, navržená tak, aby se vešla do typických evropských kuchyní, nabízí různé velikosti a kapacity. Nastavitelné police a flexibilní přihrádky maximalizují využitelný prostor.
Nastavitelná police (Adjustable Shelf) nabízí sedm nastavení výšky, zatímco kombinace nastavitelných a výsuvných polic umožňuje organizaci skladovaných potravin dle požadavků uživatele. Pohyblivá přihrádka (Movable Bucket) a My Box jsou dalšími prvky vybavení, které lze přemístit pro pohodlný přístup nebo pro uvolnění místa pro jiné potraviny.
„Nová řada chladniček LG reflektuje náš závazek přinášet smysluplné inovace, které kombinují energetickou účinnost a vynikající řešení úložného prostoru s designem, který se plynule začlení do moderních kuchyní,“ řekl Lyu Jae-cheol, prezident LG Home Appliance Solution Company. „I nadále se zaměřujeme na vývoj uživatelsky zaměřených technologií, které zvyšují každodenní pohodlí, zjednodušují život v domácnostech a mají menší dopad na naši planetu.“
LG Electronics Home Appliance Solution Company
Společnost LG Home Appliance & Air Solution Company (HS) je globálním lídrem v oblasti domácích spotřebičů a řešení s umělou inteligencí pro domácnosti. Díky využití špičkových technologií se společnost HS snaží zlepšovat kvalitu života spotřebitelů a podporovat udržitelnost. Společnost vyvíjí promyšlená řešení v podobě kuchyňských spotřebičů a spotřebičů do domácnosti a nedávno do svých domácích řešení začlenila divizi LG Robot Business, aby mohla do svých produktů integrovat pokročilé robotické technologie. Tyto produkty společně nabízejí vyšší pohodlí, výjimečný výkon, efektivní provoz a řešení pro udržitelný životní styl.
Další novinky o společnosti LG naleznete na webových stránkách www.LGnewsroom.com.
