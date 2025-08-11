We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Televizory LG OLED jsou certifikovány pro dokonalý obraz nezávislými institucemi
Certifikace TÜV Rheinland, UL Solutions a Eyesafe 3.0 dokládají neustálé inovace, které LG přináší do oblasti vizuálních technologií
SOUL/PRAHA, 12. srpna 2025 — Společnost LG Electronics (LG) oznámila, že její nejnovější OLED televizory pro rok 2025 získaly řadu prestižních certifikací, které potvrzují výjimečnou kvalitu obrazu a důraz na péči o zrak uživatele. Tyto certifikáty dokládají neustálé inovace, které LG přináší do oblasti vizuálních technologií.
OLED televizory jsou známé svou výjimečnou kvalitou obrazu. Každý jednotlivý pixel se může samostatně rozsvítit nebo zhasnout, čímž zajišťuje přesnou barevnou věrnost. Jednotlivé pixely se zcela vypnou, aby dosáhly hluboké, skutečné černé barvy, které LCD televizory s podsvícením jednoduše nedokážou. Dokonalá, sytě černá barva OLED televizorů umožňuje nekonečný kontrast s okolními barvami, díky čemuž je obraz živější a ostřejší. I mezi OLED televizory však existují významné rozdíly v kvalitě obrazu, které odlišují některé modely od ostatních.
Podle průzkumu trhu společnosti Omdia zaujímá společnost LG vedoucí postavení na globálním trhu s OLED televizory. V prvním čtvrtletí roku 2025 měla společnost LG dominantní podíl na trhu přibližně 52 procent. Kromě toho se společnost LG stala první značkou, která v dubnu 2025 překonala hranici 10 milionů prodaných OLED televizorů v Evropě.
Televizory LG OLED neustále přepisují standardy obrazového výkonu díky dokonalé černé barvě a živým barvám. Pomocí technologie Brightness Booster Ultimate s pokročilým ovládáním jasu a vylepšenými algoritmy jsou nejnovější televizory LG OLED až třikrát jasnější1 než běžné OLED obrazovky, což přináší větší kontrast a hloubku obrazu v každé scéně.
Certifikace „True Visual Experience With Indoor Lighting“ od TÜV Rheinland
LG OLED televizory 2025 se staly průkopníky v oboru, neboť jako první získaly certifikaci „True Visual Experience With Indoor Lighting“ od TÜV Rheinland2. Tato certifikace je výsledkem přísného a komplexního hodnocení, které testovalo výkon televizorů při osvětlení 500 luxů. Toto množství světla odpovídá typickému dennímu osvětlení v obývacím pokoji, což prokazuje schopnost LG OLED televizorů poskytovat přesný a konzistentní obraz i v reálných světelných podmínkách.
Během testů dosáhly nejnovější LG OLED televizory nejvyššího možného hodnocení „Perfect“ v kategorii černé barvy, což potvrzuje jejich schopnost udržet hluboké úrovně černé, srovnatelné s tmavým prostředím. Hodnocení „Perfect“ získaly také ve všech ostatních testovaných kategoriích, včetně živosti, vnímané hloubky kontrastu, gradace a modulace kontrastu okolního prostředí. To jen podtrhuje jejich schopnost vytvářet bezkonkurenční zážitky ze sledování v různých světelných podmínkách. Certifikace TÜV Rheinland je obzvláště významná, protože zkoumá kvalitu obrazu jak v konvenčních tmavých testovacích prostředích, tak v jasných interiérech, které daleko více odpovídají reálným podmínkám sledování.
Dokonalá černá a barvy přesně podle představ tvůrců
Televizory LG OLED 2025 se mohou pochlubit displeji OLED s certifikací „Perfect Black“ a „Perfect Color“ od společnosti UL Solutions. Tyto certifikace zaručují věrnou reprodukci barev a dokonalé úrovně černé, přesně podle původního záměru tvůrce obsahu. Navíc, pokročilé OLED displeje LG byly ověřeny společností Intertek na 100% věrnost barev, což dokazuje jejich schopnost přesně reprodukovat syté barvy z původního zdroje bez jakéhokoli zkreslení.
Pro zajištění konzistentní kvality obrazu jsou televizory LG OLED evo 2025 vybaveny funkcí rychlé stabilizace jasu a teploty barev, za což získaly certifikaci3 TÜV Rheinland „Quick Stability with High Image Quality“. To znamená, že uživatelé si mohou ihned po zapnutí televizoru vychutnat původní kvalitu obrazu tak, jak ji zamýšlel tvůrce obsahu, bez dlouhého čekání na optimalizaci.
OLED, který šetří vaše oči
Kromě úžasného obrazu se televizory LG OLED zaměřují také na zdraví a pohodu uživatelů. Jsou vybaveny pokročilými OLED displeji, které získaly certifikaci Eyesafe 3.0. Tato certifikace, vyvinutá společností Eyesafe a prováděná společností UL Solutions, zohledňuje podíl škodlivého modrého světla (RPF) a cirkadiánní ochranný faktor (CPF), který měří vliv na sekreci melatoninu a cirkadiánní rytmus. Díky tomu mohou uživatelé sledovat své oblíbené pořady s menším namáháním očí.
Více informací o certifikacích, které získaly nejnovější OLED televizory LG, najdete na stránkách LG.com.
1Platí pro modely G5 a M5 s úhlopříčkou 65/55/77/83 palců ve srovnání se stejnými velikostmi konvenčních OLED modelů (řada B5) v 10% okně.
2LG 2025 65palcové modely M5/G5/C5/B5 jsou certifikovány společností TÜV Rheinland pro True Visual Experience With Indoor Lighting (skutečný vizuální zážitek při vnitřním osvětlení).
3Tuto certifikaci získaly 65palcové modely řady M5/G5/C5.
Kontakty pro média
JeongYun Zmrzlíková / Head of Marketing, LG Česká republika, jy.zmrzlikova@lge.com
Filip Cvetler / WOO, filip.cvetler@fcpr.cz
