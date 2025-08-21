We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Ocenění CES Innovation Awards se udělují na základě popisných materiálů předložených porotcům. Společnost CTA neověřovala správnost žádného příspěvku ani žádných tvrzení a netestovala položku, které byla cena udělena.
Poznejte výkonný a chytrý procesor alpha 7 AI Gen8
Rychlejší zpracování obrazu díky procesoru alpha 7 AI Gen8 s výrazným zlepšením výkonu nyní zajišťuje kvalitu obrazu 4K s mnohem lepší ostrostí a hloubkou obrazu než dříve.
* Ve srovnání se základním modelem Smart TV s procesorem alpha 5 AI Gen6 ze stejného roku na základě interního srovnání specifikací.
4K Super Upscaling oživí každý snímek
Výkonný procesor LG zvyšuje rozlišení na původní kvalitu. Užijte si vylepšené rozlišení, jas a čistotu obrazu 4K Super Upscaling.
* Kvalita obrazu převzorkovaného obsahu se liší v závislosti na rozlišení zdroje.
HDR10 Pro
Živé barvy a jas posouvají rozlišení obrazovky na novou úroveň. Přejděte na vyšší kvalitu obrazu s ostřejším kontrastem.
*HDR10 Pro je technologie vyvinutá společností LG Electronics na základě standardizované kvality obrazu technologie „HDR10“.
Nová generace LG AI TV
Ovladač AI Magic Remote doplňuje AI zkušenost
Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.
*Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.
*Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.<br>
*Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.
* V závislosti na regionu a síťovém připojení se může zobrazovat redukovaný nebo omezený obsah.
* Funkce Voice ID je k dispozici na televizorech OLED, QNED, NanoCell a UHD vydaných od roku 2024.
* Funguje pouze s aplikacemi, které podporují účet Voice ID.
* Hlasové funkce jsou k dispozici pouze v podporovaných jazycích a zemích.
* Funkce AI Search je k dispozici na televizorech OLED, QNED, NanoCell a UHD vydaných od roku 2024.
* USA a Korea využívají model LLM.
* Je vyžadováno připojení k internetu.
* Je vyžadováno připojení k internetu.
* Funkce AI Chatbot je k dispozici pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.
* AI Chatbota je možné propojit se zákaznickým servisem.
* Podporované nabídky a aplikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.
* Zobrazené nabídky se mohou při vydání lišit.
* Doporučení klíčových slov se liší podle aplikace a denní doby.
webOS Re:New Program se vztahuje na televizory 2025 OLED/QNED/NanoCell/UHD.
* Program webOS Re:New podporuje celkem čtyři upgrady během pěti let, přičemž hraniční hodnotou je předinstalovaná verze systému webOS a harmonogram upgradů se liší od konce měsíce do začátku roku.
* Aktualizace a harmonogram některých funkcí, aplikací a služeb se mohou lišit podle modelu a oblasti.
* Upgrady jsou k dispozici pro modely 2022 OLED a 2023 UHD a vyšší.
Vyzkoušejte, co pro vás dokáže LG AI TV!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot a AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
* LG podporuje zařízení Wi-Fi standardu „Matter“. Podporované služby a funkce „Matter“ se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních. Prvotní připojení zařízení ThinQ a Matter by mělo proběhnout prostřednictvím mobilní aplikace ThinQ.
* Použití hlasové funkce hands-free bez dálkového ovládání je možné pouze s procesorem alpha 9 AI a alpha 11 AI. Může se lišit v závislosti na produktech a oblastech.
AI Sound Pro vylaďuje zvuk pro větší působivost
* Funkci AI Clear Sound je třeba aktivovat v nabídce Sound Mode.
* Zvuk se může lišit podle poslechového prostředí.
Obohaťte svůj zvuk s produkty LG TV a LG Soundbar
* Soundbar lze zakoupit samostatně.
* Režim Soundbar Mode Control se může lišit podle modelu.
* Upozorňujeme, že služba nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Aktualizace vyžadují připojení k síti.
* Modely soundbarů kompatibilní s televizorem se mohou lišit podle regionu a země.
* Používání dálkového ovladače televizoru LG TV je omezeno pouze na určité funkce.
Najděte nejlepší dvojici LG TV a LG Soundbaru
* Funkce se mohou u jednotlivých modelů lišit. Podrobné specifikace naleznete na stránkách jednotlivých produktů.
Ultra velký televizor
Sledujte všechny své oblíbené filmy, sportovní přenosy a hry na ultra velkém televizoru LG. Ponořte se do vysokého rozlišení na mimořádně velké obrazovce.
* UA74 se dodává s maximální úhlopříčkou 86″ a úhlopříčka se může lišit v závislosti na regionu.
Tenký design
Vneste do svého prostoru moderní prvek s uhlazeným designem, který se do něj harmonicky začlení.
* Slim Design platí pro 65/55/50/43″ modely UA75.
* Nastavení obrazu a zvuku jsou na obou obrazovkách stejná.
* Apple, logo Apple, Apple TV, AirPlay a HomeKit jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
* Podpora AirPlay 2, HomeKit, a Google Cast se může lišit podle regionu a jazyka.
* Dostupný obsah a aplikace se mohou lišit podle země, produktu a oblasti.
Herní portál promění váš televizor v dokonalé herní centrum
Hrajte tisíce her přímo na LG TV s přístupem k GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut a Boosteroid! Vychutnejte si širokou škálu herních zážitků – od AAA titulů s gamepadem až po nenáročné hry hratelné pomocí dálkového ovladače.
* Podpora herního portálu se může v jednotlivých zemích lišit.
* Podpora cloudových herních služeb a her v rámci herního portálu se může v jednotlivých zemích lišit.
* Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.
Výkonné hraní
Zažijte špičkové hraní s VRR. Zahrajte si hru, aniž by váš výkon omezovalo zpoždění.
* Funguje pouze s hrami nebo PC vstupy, které podporují 60 Hz.
Ambient FILMMAKER MODE
Užijte si kino podle představ režiséra díky režimu FILMMAKER MODE s funkcí kompenzace okolního světla, která udržuje obraz co nejblíže jeho původní podobě.
* Ambient FILMMAKER MODE je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.
* Režim Ambient FILMMAKER MODE se automaticky spustí na AppleTV+ a v aplikaci Amazon Prime video.
Klíčová vlastnost
-
Typ displeje
4K UHD
-
Obnovovací frekvence panelu
60Hz nativně
-
Procesor
Procesor α7 AI 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
Hudební výkon
20W
-
Systém reproduktorů
2.0 kanál
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
1 122 x 654 x 67,9
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
9,4
Všechny specifikace
OBRAZ (DISPLEJ)
-
Typ displeje
4K UHD
-
Rozlišení
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Typ podsvícení
Direct
-
Obnovovací frekvence panelu
60Hz nativně
OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)
-
Procesor
Procesor α7 AI 4K Gen8
-
Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)
4K Super Upscaling
-
Dynamic Tone Mapping
Ano
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Ano
-
Režim obrazu
10 režimů
HRANÍ
-
HGIG Mód
Ano
-
Game Optimizer
Ano (Game Dashboard)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
Ano
-
VRR (Variable Refresh Rate)
Ano (až 60 Hz)
PŘÍSTUPNOST
-
Vysoký kontrast
Ano
-
Stupnice šedé
Ano
-
Invertované barvy
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
1 122 x 654 x 67,9
-
Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)
1 122 x 718 x 230
-
Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)
1 215 x 760 x 142
-
Rozměry - TV stojan (Š x H mm)
941 x 230
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
9,4
-
Hmotnost TV - se stojanem (kg)
9,5
-
Hmotnost TV - balení (kg)
11,8
-
Držák na stěnu / VESA (mm)
200 x 200
ČÁROVÝ KÓD
-
Čárový kód
8806096529973
ZVUK
-
AI zvuk
α7 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 9.1.2 )
-
Clear Voice Pro
Ano (Automatické vyrovnávání hlasitosti)
-
LG Sound Sync
Ano
-
Sound Mode Share
Ano
-
Simultánní výstup zvuku
Ano
-
Bluetooth Surround Ready
Ano (2 Way Playback)
-
Hudební výkon
20W
-
Audio kodek
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod)
-
Směr reproduktoru
Dolů
-
Systém reproduktorů
2.0 kanál
-
WOW Orchestra
Ano
KONEKTIVITA
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth
Ano (v 5.0)
-
Ethernet
1x
-
Simplink (HDMI CEC)
Ano
-
SPDIF (Optický digitální audio výstup)
1x
-
CI Slot
1ea (kromě Spojeného království, Irska)
-
HDMI výstup
3x (podporuje eARC, ALLM)
-
RF vstup (Anténa/Kabel)
2x
-
USB vstup
1x (v 2.0)
-
Wi-Fi
Ano (Wi-Fi 5)
SMART TV
-
Operační systém (OS)
WebOS 25
-
Kompatibilní s USB kamerou
Ano
-
Chatbot s umělou inteligencí
Ano
-
Webový prohlížeč
Ano
-
Google Cast
Ano
-
Google Home / Hub
Ano
-
Domácí Hub
Ano
-
Inteligentní rozpoznávání hlasu
Připraveno (vyžaduje Magický ovladač)
-
LG Channels
Ano
-
Multi View
Ano
-
Aplikace pro smartphone
Ano (LG ThinQ)
-
Hlasová identifikace
Připraveno (vyžaduje Magický ovladač)
-
Spolupracuje s Apple Airplay
Ano
-
Podporuje Apple Home
Ano
SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
-
Napájení (napětí, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Pohotovostní režim
Menší než 0.5W
PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ
-
Dálkový ovladač
Standardní dálkový ovladač
-
Napájecí kabel
Ano (odnímatelný)
VYSÍLÁNÍ
-
Analogový TV příjem
Ano
-
Digitální TV příjem
DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)
INFORMACE O SHODĚ
-
přípona:pdf
-
přípona:pdf
-
přípona:pdf
-
přípona:pdf
Názory zákazníků
