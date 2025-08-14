We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SET | WSED7613S + MG7Z2593D + CBIZ2435B
LG InstaView™
Podívejte se, co se vaří
Stačí dvakrát poklepat na sklo, abyste si jídlo prohlédli, aniž by došlo k úniku tepla z trouby.
EasyClean™
Vždy čistá trouba s technologií EasyClean™
Díky technologii EasyClean™ zůstane vnitřek trouby stále jako nový. Žádné chemikálie a žádné výpary.
Krok 1
Naplňte lahvičku s rozprašovačem 510 ml vody. Na stěny a rohy nastříkejte asi 60 ml vody.
Obraz dotyku tlačítka Easy Clean prstem.
Krok 2
Poté na dno trouby nalijte zbývající vodu.
Obrázek páry stříkající z trouby.
Krok 3
Stiskněte tlačítko EasyClean™.
Obraz utírání vnitřku trouby hadříkem.
Krok 4
Případné zbytky jednoduše setřete hadříkem nebo utěrkou.
Obraz utírání vnitřku trouby hadříkem.
LG ThinQ™
Seznamte se s novým kuchařským pomocníkem
Od jednoduchých funkcí, jako je předehřátí trouby, nastavení časovače a sledování aktuálního průběhu, až po složitější funkce, jako je diagnostika a řešení problémů na základě způsobu používání - LG ThinQ™ vám umožní provádět všechny tyto činnosti z telefonu.
Různé režimy vaření pro každou příležitost
Zjednodušte vaření díky široké nabídce funkcí – vyberte si ze 4 režimů nebo využijte 8 chytrých automatických programů pro perfektní výsledek
Návod k instalaci vestavné indukční varné desky
Kliknutím zobrazíte podrobnosti o instalaci vestavné indukční desky – včetně rozměrů a dalších důležitých parametrů.
*Toto video slouží k představení rozměrů a instalace produktu. Design se může lišit od skutečného výrobku.
1. Měření oblasti instalace
Ujistěte se, že v místě instalace je minimálně 50 mm volného prostoru kolem perforace.
Tento obrázek ukazuje rozměry indukční varné desky.
2. Bezpečnostní opatření při instalaci
Aby byla zajištěna správná ventilace varné desky, ujistěte se, že vzdálenost mezi varnou deskou a skříňkou je alespoň 500 mm a že ventilační otvor není blokován.
Tento obrázek ukazuje potřebný prostor pro instalaci indukční varné desky.
Tabulka s rozměry indukční varné desky.
Ujistěte se, že mezi vnitřním povrchem a bokem pracovní desky varné desky je mezera alespoň 3 mm.
Tento obrázek ukazuje potřebný prostor pro instalaci indukční varné desky.
Ujistěte se, že dřevěný vrut je nainstalován alespoň 15 mm od spodní části varné desky, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem v případě náhodného kontaktu.
Tento obrázek ukazuje potřebný prostor pro instalaci indukční varné desky.
-
Vestavná indukční deska 60cm Flexi zóna, ThinQ™, Černá
-
25L Auto Cook Mikrovlnná trouba s grilem, Černá/stříbrná
-
76 l InstaView™, EasyClean™ Vestavná trouba LG, Stříbrná
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Značka
-
LG
-
Země původu
-
Čína
-
Barva vnějšího pláště
-
Černá
-
Typ varné desky
-
Indukční
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
UŽIVATELSKÉ FUNKCE
-
Minutka
-
Ne
-
Zámek ovládání
-
Ano (Varná deska)
-
Pečení na čas
-
Ano
DESIGN / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Ovládací displej
-
LED
-
Typ ovládání varné desky
-
Skleněný dotykový panel
-
Sklo varné desky
-
Sklokeramika
ROZMĚRY / HMOTNOST
-
Rozměry balení (Š x V x H) (mm)
-
690 x 108 x 645
-
Rozměry výrobku (Š x V x H) (mm)
-
590 x 50 x 520
-
Hmotnost produktu (kg)
-
11,1
-
Rozměry výřezu (Š x V x H) (mm)
-
560 x 61 x 480
-
Velikost - šířka (mm)
-
590
VÝKON / ÚDAJE
-
Výkon mikrovln
-
7 400
-
Požadované napájení (V/Hz)
-
220~240V / 50Hz, 220~240V / 60Hz, 380-415V / 50Hz, 380-415V / 60Hz
SMART TECHNOLOGIE
-
NFC Tag On
-
Ne
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ano
-
Kontrola a ovládání
-
Ne
-
Chytrý recept (aplikace na recepty 3. strany)
-
Ne
-
Hlasové ovládání (zařízení 3. strany)
-
Ne
VLASTNOSTI VARNÉ DESKY
-
Typ varné desky
-
Indukční
-
EasyClean (varná deska)
-
Ne
-
Typ zóny/hořáku(Jednoduchý)
-
levá přední, levá zadní, pravá přední, pravá zadní
-
Typ zóny/hořáku(Široký)
-
levá přední + levá zadní
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
-
Ohřev - celkem (W)
-
7 400
-
Indikátor horké plochy
-
Ano
-
Indukční zóna - levá přední (W)(Turbo, mm)
-
2 200(3 300, 185)
-
Indukční zóna - levá zadní (W)(Turbo, mm)
-
2 200(3 300, 185)
-
Indukční zóna - pravá přední (W)(Turbo, mm)
-
2 200(3 300, 205)
-
Indukční zóna - pravá zadní (W)(Turbo, mm)
-
1 400(2 000, 145)
-
Indukční zóna - široká (W)(mm)
-
3 700(230x374)
-
Počet varných zón/hořáků
-
4
-
Bezpečnostní funkce(Varná deska)
-
Ano
INFORMACE O SHODĚ
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Značka
-
LG
-
Země původu
-
Čína
-
Barva dveří
-
Černá
-
Design dveří
-
Dělené
-
EasyClean
-
Ne
-
Typ instalace
-
Vestavná
-
Barva vnějšího pláště
-
Nerezová ocel
-
Kapacita trouby (l)
-
25
-
Typ
-
Grill
UŽIVATELSKÉ FUNKCE
-
Přidat 30 sekund
-
Ano
-
Dětská pojistka
-
Ano
-
Zvuková signalizace dokončení
-
Ano
-
EasyClean
-
Ne
-
Minutka
-
Ano
-
Nastavení času
-
Ano
-
Vypnutí/zapnutí otočné desky
-
Ne
VLASTNOSTI MIKROVLNNÉ TROUBY
-
Typ osvětlení vnitřního prostoru
-
LED
-
Způsob vaření
-
Automatické + manuální
-
Spotřeba mikrovlnné trouby (Watty)
-
1 450
-
Výkonové úrovně mikrovlnné trouby
-
5
-
Výkon mikrovlnné trouby (W)
-
900
-
Kapacita trouby (l)
-
25
-
Inteligentní invertor
-
Ne
-
Celková spotřeba energie (Watty)
-
1 450
-
Průměr otočného disku (mm)
-
315
-
Spotřeba kombinovaného režimu (mikrovlnná trouba + gril) (Watty)
-
1 450
-
Spotřeba grilu (Watty)
-
1 000
OVLÁDACÍ PRVKY
-
Ovládací displej
-
LED
-
Umístění ovládání
-
Pravá strana
-
Typ ovládání
-
Skleněný dotykový panel
REŽIMY VAŘENÍ
-
Smažení horkým vzduchem
-
Ne
-
Automatické vaření
-
Ano
-
Automatický opětovný ohřev
-
Ne
-
Pečení
-
Ne
-
Konvekční pečení
-
Ne
-
Rozmrazování
-
Ano
-
Odvodnění
-
Ne
-
Grill
-
Ano
-
Invertorové rozmrazování
-
Ne
-
Rozpouštění
-
Ne
-
Paměť pro vaření
-
Ne
-
Ochrana
-
Ne
-
Smažení
-
Ne
-
Senzor pro vaření
-
Ne
-
Senzor pro přihřívání
-
Ne
-
Pomalé vaření
-
Ne
-
Změkčení
-
Ne
-
Rychlý konvekční ohřev
-
Ne
-
Rychlé grilování
-
Ano
-
Fázové vaření
-
Ne
-
Vaření v páře
-
Ne
-
Ohřev
-
Ne
DESIGN / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Design vnitřního prostoru
-
Čtvercové
-
Barva dveří
-
Černá
-
Design skleněných dveří
-
Kouřové
-
Vnější design
-
Tradiční široké zobrazení
-
Barva interiéru
-
Nerezová ocel
-
Barva vnějšího pláště
-
Základní materiál
-
Povrchová úprava proti otiskům prstů
-
Ne
ROZMĚRY / HMOTNOST
-
Rozměry vnitřního prostoru (Š x V x H) (mm)
-
328 x 206 x 372
-
Rozměry balení (Š x V x H) (mm)
-
654 x 451 x 446
-
Rozměry výrobku (Š x V x H) (mm)
-
592 x 396 x 388
-
Hmotnost produktu (kg)
-
16,7
VÝKON / ÚDAJE
-
Výkon mikrovln
-
900
-
Požadované napájení (V/Hz)
-
230V / 50Hz
SMART TECHNOLOGIE
-
NFC Tag On
-
Ne
-
SmartDiagnosis
-
Ne
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ne
OBSAH BALENÍ
-
Skleněný tác (ea)
-
1
-
Horní rošt (ea)
-
1
-
Rošty (ea)
-
1
-
Prstenec pro otáčení (ea)
-
1
-
Hřídel pro otáčení (ea)
-
1
-
Návod k použití (ea)
-
1
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Značka
-
LG
-
Země původu
-
Korea
-
Barva vnějšího pláště
-
Nerezová ocel
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
-
Systém vaření v troubě
-
Konvekce ProBake
-
Typ trouby
-
Jednoduchá
UŽIVATELSKÉ FUNKCE
-
Minutka
-
Ano
-
Zámek ovládání
-
Ano (trouba)
-
Hlasitost připomenutí dokončení vaření
-
Ano
-
Typ čištění trouby
-
EasyClean + Self Clean
-
Režim Šábes
-
Ano
-
Self Clean zámek dvířek trouby
-
Automatické
-
Systém jemného zavírání
-
Ne
-
Pečení na čas
-
Ano
DESIGN / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Barva dveří
-
Průhledné
-
Barva interiéru
-
Modrá
-
Barva vnějšího pláště
-
Nerezová ocel
-
Povrchová úprava proti otiskům prstů
-
Ne
-
Materiál dutin
-
Smalt
-
Ovládací displej
-
LED
-
Barva rukojeti
-
Nerezová ocel
-
Materiál rukojeti
-
Hliník
-
Barva knoflíku
-
Nerezová ocel
-
Osvětlení knoflíků
-
Ne
-
Materiál knoflíku
-
Plast
-
Typ ovládání trouby
-
Knoflík + Dotekové
-
Funkce dvířek trouby
-
Instaview okno
ROZMĚRY / HMOTNOST
-
Rozměry balení (Š x V x H) (mm)
-
700 x 645 x 660
-
Rozměry výrobku (Š x V x H) (mm)
-
592 x 594 x 569
-
Hmotnost produktu (kg)
-
43,0
-
Rozměry výřezu (Š x V x H) (mm)
-
560 x 590 x 556
-
Vnitřní rozměr trouby (Š x V x H) (mm)
-
488 x 373 x 420
-
Velikost - šířka (mm)
-
592
VÝKON / ÚDAJE
-
Výkon mikrovln
-
3 500
-
Požadované napájení (V/Hz)
-
230V / 50Hz
SMART TECHNOLOGIE
-
NFC Tag On
-
Ne
-
SmartDiagnosis
-
Ano
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ano
-
Kontrola a ovládání
-
Ano
-
Proaktivní péče o zákazníky
-
Ano
-
Chytrý recept (aplikace na recepty 3. strany)
-
Ne
-
Hlasové ovládání (zařízení 3. strany)
-
Ne
OBSAH BALENÍ
-
Plech na pečení (Ks)
-
1
-
Hluboký plech na pečení (Ks)
-
1
-
Standardní stojan (Ks)
-
1
VLASTNOSTI TROUBY
-
Automatické bezpečnostní vypnutí
-
Ano
-
Typ pečícího prvku
-
Skryté
-
Typ tělesa grilu
-
Sheath (ochrana topnice)
-
Konvekční přepočet
-
Ne
-
Konvekční ventilátor
-
Duální rychlost (vysoká/nízká)
-
Typ konvekce
-
Konvekce ProBake
-
Výkon pečícího prvku (W)
-
1 500
-
Výkon grilovacího prvku (W)
-
1 600 / 1 500
-
Výkon konvekčního prvku (W)
-
1 900
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
-
Chytré osvětlení trouby GoCook
-
Ano
-
Počet pozic roštů
-
5
-
Kapacita trouby (l)
-
76
-
Režimy pečení v troubě
-
Smažení horkým vzduchem, Air Sous-Vide, Spodní ohřev, Rozmrazování, Eco Horký vzduch, Eco Horní spodní ohřev, Tradiční ohřev s asistencí ventilátorem, Horký vzduch, Velký gril, Režim Pizza, Ochrana, Opékání, Malý gril, Horní Dolní ohřev, Ohřev
-
Typ světla v troubě
-
Halogen
INFORMACE O SHODĚ
