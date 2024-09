Communiqué de presse

CES 2015

LG DÉVOILE SA NOUVELLE GAMME DE

TÉLÉVISEURS OLED LORS DU CES 2015

Première marque à proposer des téléviseurs OLED 4K, LG entend démocratiser

la technologie OLED avec une gamme 2015 enrichit de nouveaux modèles

A Las Vegas, le 5 janvier 2015 — Après avoir présenté les tout premiers téléviseurs dotés de la technologie OLED 4K en 2014, LG Electronics (LG) dévoile sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED lors du salon international CES® 2015, qui ouvrira ses portes demain à Las Vegas. Avec 7 nouvelles références de téléviseurs OLED 4K – flexibles, incurvés et plats – cette gamme unique de téléviseurs proposera des tailles d’écrans de 55’’ (54,6 pouces de diagonale), 65’’ (64,5 pouces de diagonale) et 77’’ (76,7 pouces de diagonale), pour offrir aux consommateurs une expérience visuelle totalement inédite grâce à une qualité d’image, un rendu parfait des couleurs et une profondeur des noirs abyssale.

Tous les téléviseurs OLED 4K de la gamme 2015 embarquent la technologie LG WRGB. Chaque pixel contient un sous-pixel blanc, qui permet de produire une colorimétrie ultra naturelle, une luminosité optimisée et une meilleure durabilité de la dalle. En outre, chaque pixel à la possibilité de s’éteindre pour créer une profondeur des noirs totale. La technologie Optimized True Color de LG régule la stabilité des couleurs malgré les variations de luminosité et offre une expérience de visionnage inoubliable, avec des couleurs plus agréables et naturelles. Avec un temps de réponse maximum de 0,001 ms, les téléviseurs OLED de LG sont plus de 1000 fois plus rapides que les téléviseurs LCD à écran plat. Les téléviseurs OLED LG garantissent une qualité d’image exceptionnelle en grand angle, parfaite pour regarder la télévision à plusieurs. Contrairement à la plupart des téléviseurs LCD qui souffrent de couleurs délavées et d’un contraste moins fort, la technologie OLED assure une immersion cinématographique révolutionnaire.

En adoptant la philosophie design Art Slim, LG renforce l’esthétique de ses téléviseurs en se concentrant désormais sur la création du téléviseur le plus fin au monde. Les TV LG OLED conservent un design soigné, simple et minimaliste, avec un socle transparent pour maximiser l’expérience immersive du visionnage, en réduisant les nuisances visuelles autour de l’écran. Une attention particulière est accordée aux détails : même l’arrière du téléviseur ne contient aucune fixation et aucun trou pour une finition lisse. Les téléviseurs LG OLED ont tout d’une œuvre d’art.

En complément d’une qualité d’image et de design incomparables, les téléviseurs LG OLED de la gamme 2015 offrent un son riche et pur grâce à la technologie développée en partenariat avec l’expert audio Harman/Kardon. Le système ULTRA Surround de LG vient équilibrer et améliorer l’ensemble des haut-parleurs 4.2 pour un son à la fois puissant et raffiné.

Tous les téléviseurs LG OLED 4K de 2015 fonctionnent avec webOS 2.0, la dernière version de la plateforme Smart TV du constructeur. webOS 2.0 garantit une expérience encore plus simple et intuitive avec une interface utilisateur améliorée et une multitude de fonctionnalités impressionnantes. Avec sa plateforme, LG atteint un niveau inégalé de simplicité et de confort d’utilisation : temps de démarrage réduit de moitié, personnalisation de la barre de menus... Créer et supprimer leurs contenus favoris devient un véritable jeu d’enfants !

« LG stimule l’innovation en rendant accessible cette superbe technologie de télévision au plus grand nombre », explique In-kyu Lee, Senior Vice-Président et Directeur de la division des téléviseurs et moniteurs chez LG Electronics Home Entertainment Company. « Pour LG, l’OLED représente l’avenir de la télévision et nous allons continuer à développer et à élargir notre offre de téléviseurs OLED jusqu’à ce qu’elle constitue une option viable pour tous les consommateurs. »

Lors du CES 2015, le leadership de LG en matière de téléviseurs OLED a été reconnu par la Consumer Electronics Association avec le Prix de l’Innovation du CES 2015 pour son téléviseur OLED 4K flexible de 77 pouces (77EG9900), son téléviseur OLED 4K Floating Art Slim CURVED de 65 pouces (65EG9600), et son téléviseur OLED 4K Floating Art Slim Flat de 55 pouces (55EF9500).

Les visiteurs sont invités à vivre l’expérience OLED TV sur stand LG durant le CES® 2015 (Las Vegas Convention Center, Central Hall #8204) du 6 au 9 janvier, pour découvrir cette gamme impressionnante, dont les trois gagnants du Prix de l’Innovation du CES.

Pour plus d’informations, consommateurs et professionnels peuvent se rendre sur la press room en ligne : www.LGnewsroom.com/ces2015.com.

À propos du CES :

Le salon du CES de Las Vegas se déroule pendant quatre jours, du 6 au 9 Janvier 2015 inclus et regroupe tous les professionnels sur une quinzaine de secteurs d’activité : Télévision, Audio/Vidéo, Mobile, Maison Connectée, mais également les innovations technologiques des produits du quotidien. Chaque année le CES dévoile les tendances à venir. Et si l’année dernière fût marquante du côté des téléviseurs OLED et 4K/Ultra HD, l’édition 2015 réservera encore bien des surprises.

Dates : du 6 au 9 janvier inclus

Lieu : Las Vegas, Nevada

# # #

# # #

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR®. Pour de plus amples informations, consultez le site www.lg.com/fr.

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.

À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Electronics Home Entertainment Company est un acteur mondial de premier plan sur le marché des téléviseurs, moniteurs, affichages commerciaux, systèmes audio et vidéo, ordinateurs personnels et systèmes de sécurité. Repoussant toujours plus loin les limites de la technologie, l’entreprise crée des appareils multifonctionnels dotés d’une esthétique remarquable et répondant aux besoins des consommateurs du monde entier. Les produits grand public de LG incluent notamment des innovations technologiques telles que les téléviseurs OLED et Ultra Haute Définition / 4K mais également des téléviseurs Smart TV CINEMA 3D, des moniteurs IPS, des systèmes Home Cinéma, des lecteurs Blu-ray, des souris scanners et des appareils de stockage externe. Les produits à usage commercial de LG incluent la signalisation numérique, les systèmes de visioconférence et les caméras de sécurité.

# # #

