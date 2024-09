LG ÉTEND SA GAMME INSTAVIEW AVEC DES RÉFRIGÉRATEURS MULTI-PORTES, PRÉSENTÉS LORS DU LG INNOFEST 2018

La gamme 2018 propose plus de choix pour les utilisateurs en recherche d’un confort et d’une qualité absolus de réfrigérateur.

VILLEPINTE, le 13 février 2018 - LG Electronics (LG), leader mondial dans le domaine des réfrigérateurs, a présenté sa nouvelle gamme élargie 2018 InstaView Door-in-Door™ à l’occasion du salon InnoFest Europe 2018, en France. La gamme InstaView s’agrandie et compte désormais des réfrigérateurs multi-portes. Ces nouveaux appareils bénéficient d’un design élégant en acier inoxydable noir et apportent une touche de raffinement, tout en offrant un confort d’utilisation maximal.

LG transforme les cuisines

Soucieux de satisfaire les besoins du marché européen, LG utilise désormais la technologie InstaView Door-in-Door™ sur ses réfrigérateurs multi-portes équipés de fonctions distinctes et innovantes. Les réfrigérateurs InstaView Door-in-Door™ possèdent un panneau vitré lisse qui éclaire l’intérieur lorsque les utilisateurs toquent deux fois sur la paroi. Ils peuvent ainsi parcourir aisément le contenu du réfrigérateur et accéder plus rapidement et plus facilement à leurs boissons et en-cas préférés. Cette fonction permet de visualiser l’intérieur du réfrigérateur sans consommation d’énergie, en limitant la déperdition d’air froid et garde les aliments frais plus longtemps car la porte de l’appareil reste close. Le large compartiment Door-in-Door™ offre un espace de rangement facilement accessible par l’intermédiaire du bouton caché, situé sous la porte du réfrigérateur, et permet au LG InstaView Door-in-Door™ de réduire considérablement la déperdition d’air froid d’environ 41 %1.

Des fonctions innovantes qui répondent aux besoins quotidiens des utilisateurs

Le réfrigérateur InstaView Door-in-Door™ de LG comprend également un grand nombre de fonctions destinées à faciliter la vie des consommateurs et à conserver la nourriture dans un état optimal. Le réfrigérateur utilise le système Spaceplus™, la fabrique à glace intégrée à la porte, pour fabriquer des glaçons et distribuer de l’eau, tout en offrant de l’espace dans le réfrigérateur et dans les balconnets de la porte. Cet espace supplémentaire permet aux consommateurs de ranger les aliments du quotidien, tels que le jambon, le fromage et le beurre, afin qu’ils soient facilement accessibles. Les utilisateurs peuvent également utiliser cet espace de manière plus originale avec l’étagère pliante, qui peut être réglée et permettre de ranger de grandes bouteilles ou des pots volumineux. Le LG InstaView Door-in-Door™ est équipé du système Pure N Fresh2 permettant d’éliminer les odeurs désagréables à l’intérieur du réfrigérateur.

Les réfrigérateurs LG fonctionnent avec le compresseur linéaire Inverter™, couvert par une garantie de 10 ans, et qui remplace l’entraînement alternatif conventionnel par un entraînement linéaire à piston permettant une réduction de la consommation énergétique de 32 %, une diminution du bruit de 25 %3, et offrent une meilleure fiabilité et durabilité. De plus, avec l’application SmartThinQ™ de LG, les utilisateurs peuvent contrôler à distance leur réfrigérateur à l’aide de leur smartphone, leur permettant ainsi de régler la température du réfrigérateur et d’identifier les problèmes de l’appareil à partir de l’application connectée.

En plus des nouveaux produits de la gamme InstaView Door-in-Door™, LG a dévoilé un design élégant en acier inoxydable noir mat pour ses modèles Side-by-Side. Ce design associe l’attrait intemporel de l’acier inoxydable à la finition moderne qui agrémente n’importe quelle décoration de cuisine.

« LG s’engage à améliorer le confort tout en privilégiant l’esthétique grâce à sa technologie de réfrigération de pointe », a expliqué Song Dae-hyun, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solutions Company. « Avec l’expansion de la gamme de réfrigérateurs InstaView Door-in-Door™ et le nouveau design noir mat sophistiqué, LG cherche à satisfaire les besoins des consommateurs dans toute l’Europe sans renoncer à la beauté de la cuisine. »

1 Basé sur les tests Intertek des modèles SX5534WB, GR-S632GLRC et LFX3194ST/02, selon la méthode interne d’essais de LG, mesurant le pourcentage de réduction du taux de renouvellement d’air lorsque le compartiment Door-in-Door™ est ouvert par rapport à l’ouverture d’une porte de réfrigérateur pendant 10 secondes. Les résultats peuvent varier en fonction des modèles et de la durée de l’ouverture de la porte.

2 Les caractéristiques et fonctionnalités spécifiques peuvent varier selon les marchés.

3 Par rapport au réfrigérateur avec un compresseur alternatif conventionnel. Basé sur les tests VDE comparant la consommation énergétique et le niveau de bruit entre les modèles GBB530NSCXE et GBB530NSQWB de LG Electronics.

