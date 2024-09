Communiqué de presse

LG LANCE SA NOUVELLE GAMME DE PRODUITS ENCASTRABLES

HAUT DE GAMME POUR UNE CUISINE DE RÊVE

IFA 2015

Ces appareils ingénieux sont une première étape pour rendre la vie

des consommateurs plus simple et plus saine

BERLIN, le 8 septembre 2015

Four LG STUDIO : cuisiner mieux et proprement

Le four LG STUDIO est équipé de la technologie Easy Clean qui inclut un revêtement imperméable de pointe permettant de nettoyer les résidus de nourriture en toute simplicité. La technologie Easy Clean élimine les risques alimentaires potentiels occasionnés par des produits nettoyants nocifs. Il suffit de

passer en mode Easy Clean, d’attendre 15 minutes, de vaporiser l’intérieur avec de l’eau et de l’essuyer jusqu’à ce qu’il soit propre. Rien ne peut être plus simple ni plus sûr !

LG Smart ThinQ™ permet aux utilisateurs de télécharger, de mettre à jour et de partager des recettes avec leurs amis et leurs proches via leur smartphone, leur tablette ou leurs outils intelligents. Le four LG STUDIO, compatible NFC, permet également de régler automatiquement le mode, la température et le temps en fonction de la recette sélectionnée sur le smartphone, en approchant tout simplement son téléphone du four LG. Grâce au Smart Diagnosis™, les fours LG STUDIO sont en mesure d’auto-diagnostiquer leurs dysfonctionnements afin de réduire le temps et les coûts habituellement en lien avec la réparation des appareils de cuisine.

Réfrigérateurs LG STUDIO : les aliments restent plus frais, plus longtemps

La technologie de moteur LG Compresseur Linéaire Inverter a été repensée afin d’être plus compacte et ainsi pouvoir s’intégrer encore mieux au réfrigérateur haut-de-gamme LG STUDIO. Le moteur LG Compresseur Linéaire Inverter permet au réfrigérateur LG STUDIO de se placer en tête du secteur en matière d’économies d’énergie, de fraîcheur, de faible niveau sonore, de capacité et de durabilité. Cette innovation moteur régule en effet la puissance du froid et réduit les frottements des pièces entre elles, ce qui rend le réfrigérateur incroyablement efficace ; il atteint la classe d’efficacité A++. Pour finir, les réfrigérateurs LG STUDIO, Total No Frost, disposent du système exclusif Multi-Air Flow pour répartir l’air froid de manière régulière à chaque coin du réfrigérateur, évitant ainsi toute formation de glace et permettant aux aliments de rester frais plus longtemps.

Lave-vaisselle LG STUDIO : un lavage intelligent

Le lave-vaisselle LG STUDIO, permet d’obtenir des résultats impeccables et de réaliser des économies d’énergie grâce à la technologie TrueSteam™ et à son moteur LG Inverter Direct Drive

Plaques à induction et à gaz LG STUDIO : la cuisine complète

Les plaques de cuisson LG STUDIO possèdent les fonctions Touch Slide Control qui permettent de commander toutes les fonctionnalités, dont la puissance, à partir d’un bandeau de commande intuitif en vitrocéramique facile à nettoyer. La plaque de cuisson à gaz est quant à elle munie d’une commande double sur le devant, pour laisser davantage d’espace libre pour préparer vos plats préférés. Un dispositif de sécurité détecte également tout dysfonctionnement au niveau de la flamme, pour contribuer à la tranquillité d’esprit de son propriétaire en empêchant les fuites de gaz lorsque la flamme s’éteint.

Speed Oven : une qualité de cuisson professionnelle à portée de main

Le système Speed Oven est équipé de la technologie Lightwave™, une lampe en filament carbone qui émet un flux rapide de chaleur intense permettant de réduire le temps de cuisson. Le Speed Oven de LG est capable de cuire 1,5 kg de rôti de porc 74% plus vite que ne le font les fours encastrables traditionnels. La cuisson de la pièce de viande sera croustillante à l’extérieur et juteuse à l’intérieur, grâce à la dispersion rapide de la chaleur assurée par le Lightwave™. L’interface du Speed Oven est interactive et bénéficie de la fonction Auto Menu qui offre de nombreux modes de présélection pour pouvoir préparer votre plat préféré, avec le moins de complications et de temps de préparation possibles. Enfin, son design entièrement en acier inoxydable en fait un élément au design idéal pour chaque cuisine.

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (Bourse de Séoul : 066570.KS) est un leader mondial et un innovateur en technologie dans l'électronique grand public, les communications mobiles et les appareils ménagers. Présent sur 119 marchés à travers le monde et employant 82 000 personnes, LG a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires total de 53.10 milliards de dollars américains (KRW 58.14 mille milliards) à travers ses quatre divisions : Home Entertainment (Électronique Grand Public), Mobile Communication (Téléphonie Mobile), Home Appliance & Air Solutions (Appareils Électroménagers et Solutions de climatisation & chauffage), et Véhicle Components (Composants automobiles). LG est l'un des principaux fabricants de téléviseurs à écran plat, d'appareils mobiles, de climatiseurs, de lave-linge et de réfrigérateurs. LG Electronics a été élu « Partenaire de l’année 2014 » par ENERGY STAR

À propos de LG Electronics France

Créée en 1991, LG Electronics France est une filiale en pleine expansion. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes dont 80 commerciaux sur le terrain. La filiale dispose de quatre divisions commerciales : Home Entertainment (Electronique Grand Public) ; Mobile Communication (Téléphonie Mobile) ; Home Appliance & Air Solutions (Appareils Solutions de climatisation & chauffage résidentiels) ; Solutions Professionnelles (BtoB – sur l’ensemble des produits LG). En 2013 LG France a vendu plus de 3.5 millions de produits.

À propos de LG Electronics Home Appliance Company

LG Electronics Home Appliance Company est un leader mondial du marché des appareils électroménagers, dont la vocation est d’offrir des produits plus performants et plus écologiques alliant technologie intelligente et conception avant-gardiste, et d’offrir une solution complète qui améliore le quotidien de chacun. Les produits révolutionnaires de LG, qui comprennent des réfrigérateurs, des lave-linges, des lave-vaisselles, des appareils de cuisson, des aspirateurs, des appareils intégrés et divers produits de santé, sont conçus pour séduire les consommateurs du monde entier. Les technologies innovantes et les fonctions pratiques des appareils LG, tels que le premier réfrigérateur interactif au monde, le lave-linge à vapeur ou le four et micro-onde combinés, déterminent les nouvelles tendances de l'industrie de l'électroménager.

