IFA 2015

LG DÉVOILE SA STRATÉGIE EN MATIÈRE DE PRODUITS DE DIVERTISSEMENT

À DOMICILE LORS DE L’IFA 2015

LG se concentre sur le développement d’innovations sur le marché international des téléviseurs haut-de-gamme, avec, pour ouvrir la marche, le téléviseur OLED

Villepinte, le 7 septembre 2015

Avec pour objectif de vendre plus d’un téléviseur OLED de LG par minute, Brian Kwon, Vice-président exécutif et P.-D. G. de la Home Entertainment Company de LG, a cité quatre directions générales que prendra le marketing afin de consolider le rôle dominant joué par LG sur le marché du divertissement à domicile : (1) être en tête du marché global des téléviseurs OLED grâce à l’extension de la ligne de téléviseurs OLED, (2) mener des campagnes de marketing améliorées afin de renforcer la pénétration des téléviseurs OLED sur le marché, (3) renforcer sa position dominante dans les activités concernant les plateformes TV intelligentes et (4) améliorer sa profitabilité dans le segment des produits audio-vidéo.

Extension de la ligne de téléviseurs OLED

Grâce à son téléviseur OLED 4K qui prend en charge le système HDR (imagerie à grande gamme dynamique), le premier au monde, LG va intégrer la technologie HDR à davantage de lignes de téléviseurs OLED. On s’attend à ce que son téléviseur OLED 4K attire de nouveaux clients avec son design impressionnant de seulement 4,8 mm en son point le plus étroit. Avec une foule de nouvelles fonctions, de designs et de formats d’écran différents, LG va offrir un choix plus vaste de téléviseurs OLED pour satisfaire les goûts divers des clients. LG est convaincue que la publicité que les autres fabricants de

téléviseurs OLED font autour de leurs produits va accélérer l’adoption des téléviseurs OLED par de plus en plus de consommateurs, et donner au segment des proportions plus importantes sur le marché des téléviseurs.

Des campagnes de marketing améliorées

La société va investir dans une multitude de campagnes de marketing afin d’augmenter ses ventes internationales de téléviseurs OLED, par l’entremise de tournées de présentation des produits et d’écrans OLED installés dans les grands aéroports du monde entier. LG est convaincue que, si des organismes qui réalisent des tests sur les produits ainsi que les médias effectuent des évaluations fiables des téléviseurs OLED de LG, ces derniers éveilleront un plus grand intérêt chez les consommateurs. Récemment, le téléviseur OLED de LG s’est vu décerner le titre de meilleur téléviseur de l’année par une publication américaine, et le modèle 65EG9600 de LG a été qualifié de « King of TV » (roi des téléviseurs) par le distributeur d’appareils électroniques Value Electronics.

Renforcer les activités concernant les plateformes TV intelligentes

LG continuera à élargir sa plateforme webOS avec davantage de contenus de TV intelligentes provenant de partenaires tels que Netflix et YouTube, des films provenant de fournisseurs de contenu local et une large gamme de nouvelles applications. La société va lancer un service de streaming de contenu HDR pour les utilisateurs de téléviseurs intelligents prennant en charge webOS 2.0, en partenariat avec Amazon, et déploiera sa mise à jour « Value Pack » pour les utilisateurs de webOS 1.0, laquelle inclut des fonctionnalités gratuites disponibles avec webOS 2.0.

Améliorer la profitabilité dans l’audio-vidéo

LG envisage d’améliorer sa profitabilité dans le domaine des écrans, de la signalétique numérique et de l’audio-vidéo. Avec une incomparable ligne de produits de signalétique numérique bénéficiant d’écrans ultra-minces et du design de cadre le plus fin du monde, soit moins de 2 mm, LG espère assurer sa réputation de fournisseur de solutions d’écran de premier choix. La société va également lancer l’offensive des écrans haut-de-gamme tels que les écrans plats et courbes 21:9 avec une résolution 4K. LG complétera sa gamme de produits audio Bluetooth avec une nouvelle ligne qui s’ajoutera à la barre audio courbe et aux haut-parleurs portatifs annoncés juste avant l’IFA 2015.

Informations produits et visuels sur :

Pressroom LG France -

