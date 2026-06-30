• Egyes szennyező anyagok beltéri koncentrációja 2–5-ször magasabb lehet, mint a kültéri levegőben, miközben az expozíció nagy része zárt térben történik. A fő beltéri szennyezők – például a radon, a szén-monoxid, a PM2.5 és a VOC-k – mindennapi forrásokból származnak, mint a főzés, fűtés és az építőanyagok.

• A rossz beltéri levegőminőség rövid távú tünetekkel és hosszú távú egészségügyi kockázatokkal is összefügg, különösen az érzékeny csoportok esetében.

• A hatékony IAQ-javítás az emisszióforrások csökkentésének, a megfelelő szellőztetésnek és a nagy hatékonyságú szűrésnek a kombinációján alapul.

• A beltéri levegő minőségének monitorozása és a HVAC rendszerek karbantartása segít abban, hogy a javulás mérhető és hosszú távon fenntartható legyen.

A beltéri levegő szennyezettebb lehet, mint gondolná. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) szerint a beltéri környezet néha szennyezettebb lehet, mint a kültéri levegő.[1] Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) is kiemeli, hogy az európaiak idejük jelentős részét zárt térben töltik, ahol a fűtésből, főzésből, tisztítószerekből, építőanyagokból és a nem megfelelő szellőzésből származó szennyező anyagok komolyan befolyásolhatják az egészséget.[2] A mindennapi források – például a gáztűzhelyek, tisztítószerek és építőanyagok – folyamatosan bocsátanak ki szennyező anyagokat az életterekbe, és mivel az emberek idejük körülbelül 90%-át beltérben töltik, ez a kitettség idővel gyorsan felhalmozódik.[1][2][3]

A beltéri levegőt befolyásoló tényezők megértése az első lépés a levegőminőség javítása felé. Ez az útmutató bemutatja a fő szennyező anyagokat, azok egészségügyi hatásait, valamint azokat a gyakorlati lépéseket, amelyekkel tisztább, egészségesebb beltéri környezet alakítható ki. Az anyag az Egyesült Államok (EPA/ASHRAE) és Európa (EU/EEA/BUILD UP) általánosan alkalmazott IAQ iránymutatásaira hivatkozik példaként. A tényleges követelmények, szabványok és vizsgálati módszerek országonként és régiónként eltérhetnek.

[1] https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality

[2] https://build-up.ec.europa.eu/en/resources-and-tools/articles/acceptable-indoor-environmental-quality-and-energy-efficiency