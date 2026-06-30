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Legfontosabb szempontok
• Egyes szennyező anyagok beltéri koncentrációja 2–5-ször magasabb lehet, mint a kültéri levegőben, miközben az expozíció nagy része zárt térben történik. A fő beltéri szennyezők – például a radon, a szén-monoxid, a PM2.5 és a VOC-k – mindennapi forrásokból származnak, mint a főzés, fűtés és az építőanyagok.
• A rossz beltéri levegőminőség rövid távú tünetekkel és hosszú távú egészségügyi kockázatokkal is összefügg, különösen az érzékeny csoportok esetében.
• A hatékony IAQ-javítás az emisszióforrások csökkentésének, a megfelelő szellőztetésnek és a nagy hatékonyságú szűrésnek a kombinációján alapul.
• A beltéri levegő minőségének monitorozása és a HVAC rendszerek karbantartása segít abban, hogy a javulás mérhető és hosszú távon fenntartható legyen.
A beltéri levegő szennyezettebb lehet, mint gondolná. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) szerint a beltéri környezet néha szennyezettebb lehet, mint a kültéri levegő.[1] Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) is kiemeli, hogy az európaiak idejük jelentős részét zárt térben töltik, ahol a fűtésből, főzésből, tisztítószerekből, építőanyagokból és a nem megfelelő szellőzésből származó szennyező anyagok komolyan befolyásolhatják az egészséget.[2] A mindennapi források – például a gáztűzhelyek, tisztítószerek és építőanyagok – folyamatosan bocsátanak ki szennyező anyagokat az életterekbe, és mivel az emberek idejük körülbelül 90%-át beltérben töltik, ez a kitettség idővel gyorsan felhalmozódik.[1][2][3]
A beltéri levegőt befolyásoló tényezők megértése az első lépés a levegőminőség javítása felé. Ez az útmutató bemutatja a fő szennyező anyagokat, azok egészségügyi hatásait, valamint azokat a gyakorlati lépéseket, amelyekkel tisztább, egészségesebb beltéri környezet alakítható ki. Az anyag az Egyesült Államok (EPA/ASHRAE) és Európa (EU/EEA/BUILD UP) általánosan alkalmazott IAQ iránymutatásaira hivatkozik példaként. A tényleges követelmények, szabványok és vizsgálati módszerek országonként és régiónként eltérhetnek.
[1]https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality
[2]https://build-up.ec.europa.eu/en/resources-and-tools/articles/acceptable-indoor-environmental-quality-and-energy-efficiency
[3]https://www.epa.gov/air-research/indoor-air-quality-exposure-and-characterization-research
3 HVAC tényező, amely befolyásolja a beltéri levegőminőséget
A HVAC rendszerek három fő funkción keresztül befolyásolják a beltéri levegőminőséget: a szellőztetés, a szűrés, valamint a folyamatos üzemeltetés és karbantartás révén. Ha ezek a tényezők összehangoltan működnek, segítenek csökkenteni a szennyező anyagok felhalmozódását, kiszűrni a levegőben lévő részecskéket, és hosszú távon egyenletes rendszerteljesítményt biztosítani.
Szellőztetés
A szellőztetés segít csökkenteni a beltéri szennyezőanyagok koncentrációját azáltal, hogy friss levegőt juttat be a térbe, és hígítja a beltérben keletkező szennyező anyagokat. A fő IAQ iránymutatások következetesen javasolják a szellőztetést a forráskontrollal és a szűréssel együtt a szennyezőanyagok felhalmozódásának csökkentése érdekében. Például az EPA a szellőztetést az IAQ javításának egyik alapvető eszközeként határozza meg, míg az ASHRAE 62.1 és 62.2 szabványok a szellőztető rendszerek tervezését és a minimális szellőztetési légmennyiségeket írják elő az elfogadható beltéri levegőminőség biztosításához. Az európai iránymutatások hasonló megközelítést hangsúlyoznak, ahol a CO₂ szintet gyakran a légcsere indikátoraként használják.[1]
Szűrés
A szűrés a HVAC berendezéseken vagy dedikált légtisztító eszközökön áthaladó levegőben található részecskék megkötésével támogatja a beltéri levegőminőséget. Az Európai Bizottság iránymutatása szerint a levegőszűrés szükséges a kültéri eredetű részecskék szabályozásához, míg a beltéri részecskeszennyezés kezelése forráscsökkentéssel és megfelelő szellőztetéssel történik. Az Egyesült Államokban az EPA iránymutatásai szerint a MERV értékek azt mutatják meg, hogy a HVAC szűrők milyen hatékonysággal képesek megfogni a 0,3–10 mikron méretű részecskéket, így a megfelelő szűrő kiválasztása fontos eleme az IAQ-tervezésnek.[2]
A szűrők besorolása régiónként eltérő lehet – az USA-ban MERV, Európa számos piacán pedig az ISO 16890 szabvány használatos –, ugyanakkor mindkét rendszer azt jelzi, hogy a szűrők mennyire hatékonyan távolítják el a levegőben található részecskéket.
Üzemeltetés és karbantartás
Az üzemeltetés és karbantartás biztosítja, hogy a szellőztetés és a szűrés a tervezett módon működjön. Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma szerint az eltömődött szűrők csökkentik a légáramlást és a rendszer hatékonyságát, míg az európai iránymutatások az IAQ kezelését a megfelelő szellőztetési légmennyiségekkel, szűréssel és monitorozással kapcsolják össze. A szűrők rendszeres cseréje, a légáramlás ellenőrzése és a rendszeres vizsgálatok segítenek fenntartani azokat a feltételeket, amelyek a stabil és egyenletes beltéri levegőminőséghez szükségesek.[3]
[1]https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/improving-indoor-air-quality
[2]https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/what-merv-rating
[3]https://build-up.ec.europa.eu/en/resources-and-tools/articles/acceptable-indoor-environmental-quality-and-energy-efficiency
Mik a beltéri légszennyezés fő forrásai?
A beltéri levegő minőségét különféle szennyező anyagok együttes jelenléte alakítja, amelyek gyakran mindennapi forrásokból származnak. Bár ezek a szennyezők formájukban és hatásukban eltérőek lehetnek, több közülük kiemelkedik állandó jelenléte és egészségügyi kockázatai miatt.
Egy táblázat bemutatja a beltéri levegő minőségét befolyásoló szennyező anyagokat és azok gyakori forrásait.
A radon, amely az épületekbe az alapok alatti talajon keresztül jut be, a nem dohányzók körében továbbra is a tüdőrák vezető okozója, míg az égéssel működő berendezésekből származó szén-monoxid közvetlenebb és azonnali veszélyt jelent.[1][2]
Egy működő légtisztító, ahogy hozzájárul a nappali tiszta és jól szellőztetett levegőjéhez.
Ugyanakkor a mindennapi tevékenységek – különösen a főzés, főleg gáztűzhely használatakor – jelentősen növelhetik a beltéri nitrogén-dioxid szintjét, ami hozzájárul a légúti problémákhoz és a gyermekkori asztmás esetek egy részéhez.[3] Ezek a szennyező anyagok nem elszigetelten vannak jelen; koncentrációjukat befolyásolja a szellőztetés, az építőanyagok és az, hogy a beltéri tereket hogyan használjuk a mindennapokban. Az Európai Bizottság iránymutatása szerint az égéssel működő berendezések, az építőanyagok, a fogyasztási cikkek és a nem megfelelő szellőztetés mind jelentős forrásai az olyan beltéri szennyezőknek, mint a PM2.5, a nitrogén-dioxid, a formaldehid és a radon.[4]
[1]https://www.epa.gov/radon/health-risk-radon
[2]https://www.cdc.gov/environmental-health-tracking/php/data-research/carbon-monoxide-poisoning.html
[3]https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9819315/
[4]https://energy.ec.europa.eu/document/download/77a9516d-8579-4c5b-af65-236f0029e7f1_en?filename=Technical+building+systems,+indoor+environmental+quality+and+inspections+(Articles+13,+23+and+24)+-+annex+10.pdf
Egy kép egy szellőztető egységgel és főzőfelületekkel felszerelt konyhát ábrázol.
A rossz beltéri levegő egészségügyi hatásai
A rossz beltéri levegőminőség hatással lehet a komfortérzetre, az egészségre és a mindennapi teljesítményre, tünetei pedig rövid időn belül jelentkezhetnek, vagy hosszabb idő alatt alakulhatnak ki.
• Rövid távú hatások: Irritáció, fejfájás, szédülés, fáradtság és asztmás tünetek jelentkezhetnek beltéri szennyező anyagoknak való kitettség után.
• Hosszú távú hatások: A PM2.5-expozíció összefüggésbe hozható a szív- és légzőszervi megbetegedésekkel, míg a radon kitettség növeli a tüdőrák kockázatát.[1][2]
• Fokozott kockázatú csoportok: A légszennyezés nagyobb kockázatot jelenthet a gyermekek és a várandós nők számára, beleértve a születési kimenetelekre gyakorolt lehetséges hatásokat is.[1][3]
Referenciapontként az olyan egészségügyi hatóságok, mint az amerikai EPA, iránymutatási értékeket határoznak meg a főbb szennyező anyagokra. A szén-monoxid esetében a WHO 2021-es levegőminőségi irányelvei alapján a 24 órás átlagos határérték 4 mg/m³, azaz körülbelül 3,5 ppm.[4]
További viszonyítási alapként 2024-ben az amerikai EPA véglegesítette a PM2.5 éves átlagos Nemzeti Környezeti Levegőminőségi Szabványát (NAAQS)* 9,0 µg/m³ értékben; ez a szabvány azonban folyamatos felülvizsgálat alatt áll, és a jövőben módosulhat.** [2][5][6]
Ezek a referenciaértékek hangsúlyozzák a szennyező források csökkentésének, a szellőztetés javításának és a beltéri levegőminőség folyamatos monitorozásának fontosságát.
*A NAAQS a kültéri környezeti levegőre vonatkozik; gyakran viszonyítási alapként használják a beltéri részecskeszintek felméréséhez. Mindig ellenőrizze az adott régióban aktuálisan érvényes szabványokat.
*Az olvasóknak javasolt a hatályos, aktuálisan érvényes szabványok ellenőrzése az olvasás időpontjában.
[1]https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
[2]https://www.epa.gov/radon/what-epas-action-level-radon-and-what-does-it-mean
[3]https://stacks.cdc.gov/view/cdc/225899
[4]https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/air-quality-and-health/health-impacts/types-of-pollutants
[5]https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/what-average-level-carbon-monoxide-homes
[6]https://www.epa.gov/pm-pollution/national-ambient-air-quality-standards-naaqs-pm
Hogyan szellőztessünk hatékonyan?
A szennyező források csökkentése fontos, de a tiszta levegő attól is függ, hogy a levegő milyen hatékonyan áramlik a lakásban. Az EPA a jobb szellőztetést a beltéri levegőminőség javításának három alapvető stratégiája közé sorolja a forráscsökkentéssel és a szűréssel együtt. Az Európai Bizottság BUILD UP platformja hasonló iránymutatást ad, kiemelve, hogy a jó beltéri levegőminőség a forráskontrolltól, a hatékony szellőztetéstől és a külső szennyezők szűrésétől függ.
A külső levegő mennyiségének növelése segíthet csökkenteni a beltéri szennyezőanyagok koncentrációját, és az ASHRAE legalább 0,35 légcsereszám/óra minimális lakossági szellőztetési értéket javasol, de nem kevesebb mint 15 cfm/fő. Az ezzel egyenértékű szellőztetési célértékek és számítási módszerek országonként és építési előírások szerint eltérhetnek, ezért a végleges tervezéshez mindig a helyi szabványokat kell figyelembe venni.[1][2][3]
A hagyományos szellőztetés segíthet a légáramlás javításában, azonban vannak korlátai is. A modern épületek egyre légzáróbbak, ami csökkenti a természetes légáramlás hatékonyságát, míg az ablakok kinyitása – az évszaktól és a környezeti feltételektől függően – kültéri szennyező anyagokat, például PM2.5-öt, pollent és port juttathat be a térbe.
• Használjon ablakokat és ajtókat, amikor az időjárás és a kültéri levegő minősége ezt lehetővé teszi.[2]
• Üzemeltesse a kültérbe kivezetett konyhai és fürdőszobai elszívó ventilátorokat.[2]
• Fontolja meg a gépi szellőztetés alkalmazását olyan zártabb terekben, ahol a természetes légáramlás korlátozott.[1][2]
Egy illusztráció a természetes szellőztetés és a hővisszanyerős szellőztetés összehasonlítását mutatja.
Az ablakok kinyitása javíthatja a légáramlást, ugyanakkor szélsőséges kültéri hőmérséklet esetén növelheti a fűtési és hűtési igényt, mivel a kezelt beltéri levegőt kültéri levegő váltja fel. A hővisszanyerős szellőztető (ERV) rendszerek ezt a kihívást úgy kezelik, hogy friss levegőt biztosítanak, miközben hőcserével csökkentik a szellőztetésből adódó energiaveszteséget.
[1]https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/how-much-ventilation-do-i-need-my-home-improve-indoor-air-quality
[2]https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/improving-indoor-air-quality
[3]https://build-up.ec.europa.eu/en/resources-and-tools/articles/acceptable-indoor-environmental-quality-and-energy-efficiency
A szűrés tovább erősítheti a szellőztetés hatását azáltal, hogy csökkenti a levegőben lévő részecskéket, miközben a kültéri levegő áthalad a HVAC rendszereken és a gépi szellőztető berendezéseken. Az EPA iránymutatása szerint a megfelelően kiválasztott szűrők hozzájárulhatnak az olyan részecskék csökkentéséhez, mint a PM2.5, míg a MERV értékek azt jelzik, hogy a HVAC szűrők milyen hatékonysággal képesek megfogni a 0,3 és 10 mikron közötti részecskéket.[1][2]
Ugyanakkor a szűrés akkor a leghatékonyabb, ha a szellőztetéssel, a forráscsökkentéssel és a HVAC rendszerek folyamatos karbantartásával együtt alkalmazzák, egy átfogó IAQ stratégia részeként.[3][4] Emiatt a korszerű szellőztetési megközelítések egyre inkább ötvözik a légáramlás-szabályozást, a szűrést és az energiahatékony szellőztető rendszereket, például az ERV megoldásokat, a stabilabb beltéri levegőminőség érdekében.
[1]https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/guide-air-cleaners-home
[2]https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/what-merv-rating
[3]https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/2021-02/UM3_Indicator_4.1_v1.1_37pp.pdf
[4]https://www.energy.gov/energysaver/air-conditioner-maintenance
Egy táblázat, amely a levegőben található részecskék méretét mutatja be a MERV besorolás függvényében.
Az LG megoldások hatása a beltéri levegőminőségre
Ahogy láttuk, a szellőztetés és a szűrés fontos elemei a beltéri levegőminőség kezelésének. Az alábbi, LG ETV és szűrési technológiákon alapuló megoldások célja a szellőztetés és a szűrés támogatása – nem pedig bármely konkrét egészségügyi állapot megelőzése, kezelése vagy gyógyítása.
Az LG ERV megoldások ezt a szellőztetés-központú megközelítést követik: folyamatosan friss kültéri levegőt juttatnak be, miközben a beltéri levegőt elszívják, mindezt hőcserélő technológián keresztül, amely segít csökkenteni a szellőztetés során fellépő fűtési és hűtési energiaveszteséget.
Lakossági környezetben az LG Residential ERV rendszerek célja a tisztább beltéri levegő biztosítása, az energiahatékony szellőztetés támogatása, valamint a rendszerkezelés egyszerűsítése az egyre légzáróbbá váló otthonokban. A tisztább levegő érdekében a rendszer ISO 16890 ePM1 95% szűrést, kettős PM1.0- és CO₂-monitorozást, UVnano™ előszűrő-kezelést*, valamint antibakteriális és penészálló légcsatornákat kombinál, hogy hatékonyan kezelje a finom port, a levegőben terjedő szennyezőket és a beltéri levegő állapotát.
*Az UVnano™ hatékonysága az előszűrő azon felületére korlátozódik, amely közvetlenül UV-C fénynek van kitéve.
Egy grafikon a hőcserélő üzemmód során elért hőmérsékletcsere hatékonyságát szemlélteti.
Az energiatakarékosság támogatása érdekében az összhőcserélők segítenek csökkenteni a szellőztetés során fellépő hűtési és fűtési energiaveszteséget. Emellett az LG ERV DX rendszerek összhőcserélőt alkalmaznak, amely a szellőztetés során egyszerre nyeri vissza az érzékelhető hőt (hőmérséklet) és a rejtett hőt (nedvesség). Ez a kettős hővisszanyerés nemcsak az energiaveszteséget csökkenti, hanem hozzájárul a stabilabb beltéri páratartalom fenntartásához is – ami fontos a penészképződés szabályozása és a komfortérzet szempontjából.
Ezen felül az olyan funkciók, mint a CO₂-alapú automatikus működés és az évszakhoz igazodó automatikus üzem segítenek optimalizálni a légáramlást a beltéri és kültéri körülmények alapján. Az olyan kényelmi megoldások, mint az intelligens vezérlés, a szűrőkarbantartási figyelmeztetések és az egyérintéses szűrőcsere pedig megkönnyítik a folyamatos monitorozást és karbantartást.
Ugyanez a szellőztetési elv a kereskedelmi környezetekben is alkalmazható, támogatva a tisztább beltéri levegőt, miközben csökkenti a szellőztetésből adódó energiaveszteséget. Az LG Commercial ERV rendszerek konfigurálható szűrést és CO₂-alapú légáramlás-szabályozást kínálnak különböző típusú terekhez, így segítve a stabilabb beltéri levegőminőség fenntartását eltérő üzemeltetési körülmények mellett*.
*Az LG Commercial ERV rendszerek az ISO 16890 szabvány szerinti konfigurálható szűrési lehetőségeket támogatják, az alap finompor-szűrők akár ePM10 85%-os besorolással, valamint az alkalmazási igényektől függően opcionálisan magasabb hatékonyságú szűrők is elérhetők.
Egy látványterv az LG szellőztetési megoldások kulcsfontosságú berendezéseit mutatja be.
Egyes kompatibilis LG beltéri egységek az IAQ kezelését olyan technológiákkal is támogatják, mint a PM 1.0 szűrés, az UVnano™ UVC-kezelés* és a plazmaionos technológia, amelyek a levegőben található részecskék kezelését és a tisztább légáramlás biztosítását segítik a használt terekben. Az elérhető termékek, funkciók és szűrési besorolások régiónként eltérhetnek a helyi szabványok, tanúsítványok és vizsgálati módszerek különbségei miatt, beleértve az ISO- és MERV-alapú szűrési rendszerek közötti eltéréseket is.
*Az LG középső statikus nyomású, álmennyezetbe rejtett légcsatornás egysége UVnano szűrődobozzal támogatja a beltéri levegőminőség kezelését olyan technológiák révén, mint a PM 1.0 szűrés és az UVnano™ UVC-kezelés. Egyes modellek opcionális ionizációs funkciókat is tartalmazhatnak; az alkalmazható termékek, funkciók és regionális elérhetőség eltérhet.
8 módszer a beltéri levegőminőség javítására
A beltéri levegőminőség javítása következetes szokásokon múlik, amelyek a cikkben bemutatott fő forrásokat kezelik. Ez a nyolc lépés gyakorlati kiindulópontot nyújt a kitettség csökkentéséhez és a beltéri levegő könnyebb kezeléséhez.
1. Vizsgálja meg otthonát radon szempontjából, mivel az EPA szerint csak így állapítható meg a kitettség mértéke.[1]
2. Szereljen fel szén-monoxid-érzékelőket a lakás minden szintjén és a hálószobák közelében.[2]
3. Tartsa füstmentesen a beltéri tereket, mivel a WHO szerint a passzív dohányzásnak nincs biztonságos szintje.[3]
4. Fontolja meg a gépi szellőztetés vagy ERV rendszerek alkalmazását a stabilabb légáramlás és jobb levegőkezelés érdekében az egyre légzáróbb terekben.[4]
5. A gyártó vagy szakember ajánlása szerint rendszeresen cserélje vagy tisztítsa a HVAC szűrőket.[5]
6. Használjon hordozható légtisztítókat vagy fejlettebb HVAC szűrőket a forráscsökkentés és a szellőztetés kiegészítésére.[6]
7. Válasszon EPA Safer Choice vagy EU Ecolabel minősítésű termékeket, hogy biztonságosabb összetevőkkel csökkentse a szennyezést a forrásnál.[7][8]
8. Használjon körültekintően beltéri levegőmonitorokat bizonyos szennyezők nyomon követésére, figyelembe véve, hogy ezek nem adnak teljes képet a levegőminőségről.[9]
[2]https://www.cpsc.gov/Safety-Education/Safety-Education-Centers/Carbon-Monoxide-Information-Center/CO-Alarms
[3]https://www.who.int/news/item/29-05-2007-only-100-smoke-free-environments-adequately-protect-from-dangers-of-second-hand-smoke
[4]https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/improving-indoor-air-quality
[5]https://www.energy.gov/energysaver/air-conditioner-maintenance
[6]https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/guide-air-cleaners-home
[7]https://www.epa.gov/saferchoice
[8]https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy-topics/eu-ecolabel_en
[9]https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/low-cost-air-pollution-monitors-and-indoor-air-quality
Összegzés
A beltéri levegőminőség attól függ, hogy a szennyező anyagokat mennyire hatékonyan szabályozzák, szűrik és szellőztetik az egyre légzáróbb beltéri környezetekben. Ahogy a cikk is bemutatta, a szellőztetés központi szerepet játszik az IAQ kezelésében, mivel segít csökkenteni a beltéri szennyező anyagok felhalmozódását, miközben hozzájárul az egyenletesebb légáramláshoz és a jobb beltéri komforthoz.
A gépi szellőztetés és az ERV rendszerek tovább támogatják ezt a folyamatot azáltal, hogy friss kültéri levegőt biztosítanak, miközben csökkentik a szellőztetéssel gyakran együtt járó energiaveszteséget. Megfelelő szűréssel, monitorozással és a HVAC rendszerek folyamatos karbantartásával kombinálva ezek a megoldások hozzájárulnak a tisztább és stabilabb beltéri környezet kialakításához hosszú távon.
GYIK
Melyek a legfontosabb lépések a beltéri levegőminőség javítására?
A beltéri levegőminőség javításának fő módjai a forráskontroll, a szellőztetés és a szűrés. Az EPA ezeket határozza meg alapvető stratégiákként a beltéri szennyezőanyag-szintek csökkentésére és az IAQ javítására.
Hogyan javítja a szellőztetés a beltéri levegő minőségét?
A szellőztetés a friss kültéri levegő bejuttatásával javítja a beltéri levegő minőségét, miközben segít eltávolítani vagy hígítani a beltéri forrásokból származó szennyező anyagokat. Ugyanakkor fontos, hogy ezt körültekintően alkalmazzuk, különösen akkor, ha a kültéri levegő szennyezett, például füst vagy közlekedési kibocsátások miatt.
Melyik MERV besorolás a legmegfelelőbb HVAC szűrőkhöz?
A MERV értékek azt mutatják meg, hogy a HVAC szűrők milyen hatékonysággal képesek megfogni a 0,3 és 10 mikron közötti részecskéket. A nagyobb hatékonyságú szűrők kisebb részecskéket is képesek kiszűrni, azonban a megfelelő szűrő kiválasztása attól függ, hogy a HVAC rendszer milyen szűrőt képes megfelelő légáramlás-csökkenés nélkül kezelni.
Miért fontos a CO₂-szint figyelése a beltéri környezetben?
A CO₂-t gyakran a légcsere és a szellőztetés hatékonyságának indikátoraként használják. Az európai BUILD UP iránymutatás szerint a CO₂ és a PM2.5 hasznos mutatók a beltéri levegőminőség kezelésében, különösen akkor, amikor az összes szennyező anyag teljes körű monitorozása nehéz vagy költséges.
Hogyan támogatják az ERV rendszerek a beltéri levegőminőséget?
Az ERV rendszerek úgy támogatják a beltéri levegőminőséget, hogy friss kültéri levegőt juttatnak be, miközben eltávolítják az elhasznált beltéri levegőt, és csökkentik a szellőztetéssel gyakran együtt járó energiaveszteséget. Ez különösen hasznos a légzáróbb lakó- és kereskedelmi terekben, ahol a természetes szellőztetés korlátozott lehet.
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