• Az intelligens légkondicionáló rendszerek érzékelők használatával, intelligens vezérléssel és hálózati kapcsolódással támogatják az energiahatékony és átláthatóbb épületüzemeltetést.[1]



• Az AI-alapú HVAC-rendszerek valós időben képesek elemezni az üzemeltetési körülményeket, és automatikusan optimalizálják működésüket olyan tényezők alapján, mint a helyiségek kihasználtsága, az időjárás, a hőmérséklet vagy a páratartalom.[1][2]



• Az LG Multi V i olyan AI-alapú funkciókat integrál, mint az Intelligens komfortoptimalizálás (AI Smart Care), az Intelligens energiagazdálkodás (AI Energy Management), az Intelligens diagnosztika (AI Smart Diagnosis) és az Adaptív zajszabályozás (Noise Adaptive Control), amelyek segítenek a HVAC-rendszerek működésének optimalizálásában.



• Ahogy a kereskedelmi épületek egyre inkább összekapcsolttá válnak, az AI-alapú HVAC-technológiák lehetővé teszik az üzemeltetők számára a komfortérzet javítását, az energiapazarlás csökkentését és a rendszerek kezelésének egyszerűsítését.[1][3]

[1] https://www.nist.gov/programs-projects/ai-optimized-building-controls

[2] https://www.knx.org/knx-en/newsroom/news/news/20250604-Smart-HVAC-controls-What-you-need-to-know/