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Legfontosabb szempontok
• Az intelligens légkondicionáló rendszerek érzékelők használatával, intelligens vezérléssel és hálózati kapcsolódással támogatják az energiahatékony és átláthatóbb épületüzemeltetést.[1]
• Az AI-alapú HVAC-rendszerek valós időben képesek elemezni az üzemeltetési körülményeket, és automatikusan optimalizálják működésüket olyan tényezők alapján, mint a helyiségek kihasználtsága, az időjárás, a hőmérséklet vagy a páratartalom.[1][2]
• Az LG Multi V i olyan AI-alapú funkciókat integrál, mint az Intelligens komfortoptimalizálás (AI Smart Care), az Intelligens energiagazdálkodás (AI Energy Management), az Intelligens diagnosztika (AI Smart Diagnosis) és az Adaptív zajszabályozás (Noise Adaptive Control), amelyek segítenek a HVAC-rendszerek működésének optimalizálásában.
• Ahogy a kereskedelmi épületek egyre inkább összekapcsolttá válnak, az AI-alapú HVAC-technológiák lehetővé teszik az üzemeltetők számára a komfortérzet javítását, az energiapazarlás csökkentését és a rendszerek kezelésének egyszerűsítését.[1][3]
[1] https://www.nist.gov/programs-projects/ai-optimized-building-controls
[2] https://www.knx.org/knx-en/newsroom/news/news/20250604-Smart-HVAC-controls-What-you-need-to-know/
[3] https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-a-smart-building.html
Kép egy LG AI chipről, amelyen sűrűn elrendezett alkatrészek és áramköri elemek láthatók.
Bevezetés
A kereskedelmi HVAC-rendszerek ma már jóval túlmutatnak a hagyományos fűtési és hűtési berendezéseken, mivel az épülettulajdonosok egyre nagyobb energiahatékonyságot, magasabb komfortszintet és jobb üzemeltetési kontrollt várnak el. A mesterséges intelligencia (AI), az automatizálás és az összekapcsolt technológiák fejlődése lehetővé teszi, hogy a HVAC-rendszerek intelligensebben reagáljanak a változó épületüzemeltetési körülményekre és igényekre.[1][2]
Ezzel párhuzamosan az üzemeltetőknek egyre több szempontot kell figyelembe venniük, többek között az energiafogyasztást, a felhasználói elvárásokat, a karbantartási igényeket és a folyamatosan változó környezeti feltételeket. A mesterséges intelligencia segít kezelni ezeket a kihívásokat azáltal, hogy valós idejű adatokat elemez, azonosítja az optimalizálási lehetőségeket, és támogatja a megalapozottabb üzemeltetési döntéseket. Ennek köszönhetően az AI egyre meghatározóbb szerepet tölt be a modern HVAC-rendszerekben.
[1] https://www.energy.gov/cmei/buildings/building-controls
[2] https://www.nist.gov/programs-projects/ai-optimized-building-controls
1. Hogyan javítja a mesterséges intelligencia a kereskedelmi HVAC-rendszerek teljesítményét?
A mesterséges intelligencia legnagyobb előnye abban rejlik, hogy a hatalmas mennyiségű üzemeltetési adatot hasznos információkká és automatizált intézkedésekké alakítja. A kizárólag manuális beállításokra támaszkodó rendszerekkel szemben az AI-alapú vezérlések folyamatosan elemzik a rendszer működését, optimalizálják a berendezések üzemét, és valós időben alkalmazkodnak a változó körülményekhez.
Ez az adatvezérelt megközelítés segíthet csökkenteni a felesleges energiafelhasználást, miközben biztosítja az épület használóinak komfortját. Az intelligens légkondicionáló rendszerek emellett átláthatóbbá teszik az épület működését az üzemeltetők számára, támogatva a hatékonyabb energiagazdálkodást és az üzemeltetési veszteségek mérséklését.[1][2]
A fejlett analitikai megoldások további előnye, hogy már korai szakaszban képesek azonosítani a lehetséges problémákat, így az üzemeltetők még azelőtt beavatkozhatnak, hogy azok a rendszer teljesítményére negatív hatást gyakorolnának.[2][3]
Annak bemutatására, hogy ezek az intelligens légkondicionáló funkciók milyen gyakorlati előnyöket kínálnak, nézzük meg közelebbről az LG Multi V i rendszert.
[1] https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/evaluating_the_performance_of_hvac_optimal_control_0.pdf
[2] https://www.nist.gov/programs-projects/ai-optimized-building-controls
[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277297022400004X
2. Hogyan használja az LG Multi V i a mesterséges intelligenciát az épületek teljesítményének optimalizálására?
Az LG Multi V i rendszert úgy fejlesztették ki, hogy a mesterséges intelligenciát közvetlenül a kereskedelmi HVAC-rendszerek működésébe integrálja. Az LG változó hűtőközeg-áramlású rendszere (Variable Refrigerant Flow, VRF) platformjára épülő megoldás egy beépített AI-motorral rendelkezik, amely folyamatosan elemzi az üzemeltetési körülményeket, és valós idejű rendszeradatok – többek között a hőmérséklet, a terhelés és a csatlakoztatott beltéri és kültéri egységek közötti hűtőközeg-áramlás – alapján segíti a teljesítmény optimalizálását. A felhőalapú rendszerekkel ellentétben nem kizárólag távoli adatfeldolgozásra támaszkodik az üzemeltetési döntések meghozatalakor. Ez az úgynevezett On Device AI technológia gyors reagálást és folyamatos teljesítményoptimalizálást tesz lehetővé, hozzájárulva a rendszer hatékonyságának növeléséhez, a komfortosabb beltéri környezet megteremtéséhez és a kényelmesebb üzemeltetéshez.
Vizualizálja, hogyan gyűjti az LG Multi V i a valós idejű működési adatokat, amelyeket a beépített AI-chip dolgoz fel az intelligens, helyben végzett döntéshozatal és teljesítményoptimalizálás érdekében.
<A videó vizualizálja hogyan gyűjti az LG Multi V i a valós idejű működési adatokat, amelyeket a beépített AI-chip dolgoz fel az intelligens, helyben végzett döntéshozatal és teljesítményoptimalizálás érdekében.>
2-1. Intelligens komfortoptimalizálás (AI Smart Care)
Az Intelligens komfortoptimalizálás (AI Smart Care) olyan tényezőket elemez, mint a hőmérséklet, a páratartalom, a hűtőközeg állapota, a ventilátorsebesség és az aktuális üzemeltetési beállítások annak érdekében, hogy meghatározza a leghatékonyabb működési paramétereket. Az elemzés eredményei alapján a rendszer képes önállóan optimalizálni működését, hogy elérje a kívánt feltételeket, miközben a lehető leghatékonyabb üzemállapotban működik. Ez segít csökkenteni az energiafogyasztást anélkül, hogy a komfortérzet csorbát szenvedne.
2-2. Intelligens energiagazdálkodás (AI Energy Management)
Az Intelligens energiagazdálkodás (AI Energy Management) lehetővé teszi a felhasználók számára havi energiafogyasztási célok meghatározását, és támogatja a HVAC-rendszer működésének ezekhez a célokhoz való igazítását. A rendszer folyamatosan gyűjti és elemzi az üzemeltetési adatokat, feltérképezi a használati mintákat, napi energiafogyasztási célokat határoz meg, valamint valós időben nyomon követi az energiafelhasználást. Az elemzés alapján előre jelzi a várható fennmaradó energiafogyasztást, és kiszámítja a szükséges megtakarítás mértékét annak érdekében, hogy az energiafelhasználás a kitűzött célértéken belül maradjon.
*A funkció használatához a felhasználóknak meg kell adniuk a havi célenergia-fogyasztást a vezetékes távvezérlőn.
*Azoknak a létesítményeknek, amelyek kevesebb mint egyéves üzemeltetési múlttal rendelkeznek, a rendszer körülbelül egy hónap működési adatain alapuló, ajánlott energiafogyasztási célértéket biztosít, megkönnyítve ezzel a megfelelő célérték meghatározását.
2-3. Energiapazarlási figyelmeztetés (AI Energy Waste Alert)
Az Energiapazarlási figyelmeztetés (AI Energy Waste Alert) folyamatos monitorozás és elemzés segítségével tanulja meg az üzemeltetési mintákat, és képes azonosítani azokat a működési jellemzőket, amelyek indokolatlan energiafelhasználáshoz vezethetnek. A valós idejű működési adatok és a várható teljesítmény összehasonlításával a rendszer korán felismeri a lehetséges hatékonysági problémákat, és még azelőtt figyelmezteti a felhasználókat, hogy azok jelentős energiapazarlást okoznának.
*A funkció használatához legalább 2 hetes tanulási időszakra van szükség, amely alatt a rendszer megismeri a használati mintákat.
*Az energiapazarlásra figyelmeztető értesítés a beltéri egység bekapcsolását követően legalább 2 órával jelenik meg.
Rövid videó, amely bemutatja, hogyan ismeri fel az LG Multi V i a működési mintázatokat, és hogyan küld figyelmeztetéseket a távvezérlőre.
<A videó vizualizálja hogyan elemzi az LG Multi V i a valós idejű működési adatokat, felismeri a rendellenes mintázatokat, és értesítéseket küld a távvezérlőre a gyors beavatkozás érdekében.>
Ezek a funkciók jól szemléltetik, hogy az AI-alapú HVAC-rendszerek miként lépnek túl a hagyományos berendezésvezérlés keretein. Az adatvezérelt elemzésekre támaszkodva hatékonyabb, intelligensebb és gyorsabban reagáló épületüzemeltetést tesznek lehetővé.
3. Hogyan támogatja az LG Multi V i a komfortot és az adaptív működést?
Az LG Multi V i a kereskedelmi épületekben a komfortközpontú üzemeltetést is támogatja. Az olyan funkciók, mint az Adaptív zajszabályozás (Noise Adaptive Control), a Célzajszint-szabályozás (Noise Target Control) és az Időjárásinformáció-alapú szabályozás (Weather Information Interlocking Control) lehetővé teszik, hogy a rendszer intelligensen alkalmazkodjon a beltéri igényekhez és a változó külső környezeti feltételekhez.
3-1. Adaptív zajszabályozás (Noise Adaptive Control)
Az Adaptív zajszabályozás folyamatosan figyeli a környezeti zajszintet, valamint a kültéri egység és a közelben tartózkodó személyek közötti távolságot, hogy meghatározza az optimális működési zajszintet. A rendszer úgy szabályozza működését, hogy a berendezés által kibocsátott zaj ne haladja meg a környezet háttérzajszintjét, ezáltal minimalizálva a zavaró hatásokat a teljesítmény fenntartása mellett.
*Az AI-motor a háttérzaj és a berendezés, valamint a felhasználó közötti távolság (hangnyomásszint) figyelembevételével számítja ki a célzott zajszintet.
*A funkció használatához a telepítőnek meg kell adnia a berendezés és a felhasználó közötti telepítési távolságot.
*A működés a környezeti feltételektől függően eltérhet, és a zajcsökkentés bizonyos esetekben hatással lehet a rendszer teljesítményére.
Rövid videó az Adaptív zajszabályozás (Noise Adaptive Control) működéséről, amely bemutatja a környezeti zajszint mérését és a zajkibocsátás automatikus szabályozását.
<A videó vizualizálja hogyan érzékeli az LG Multi V i a környezeti zajszintet a beépített mikrofonnal, és hogyan optimalizálja ehhez igazodva a működési zajkibocsátást.>
3-2. Célzajszint-szabályozás (Noise Target Control)
A Célzajszint-szabályozás (Noise Target Control) lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre meghatározzák a kívánt zajszintet, amely 50 és 70 dB között állítható be. Ez hozzájárulhat a zavaró zajhatások csökkentéséhez olyan zajérzékeny környezetekben, mint az irodák, szállodák, oktatási intézmények vagy lakóövezetek közelében található kereskedelmi épületek.
*Ez a funkció a MULTI V i intelligens funkciója, és nem mesterséges intelligencia-algoritmusokon alapul.
3-3. Időjárásinformáció-alapú szabályozás (Weather Information Interlocking Control)
Az Időjárásinformáció-alapú szabályozás (Weather Information Interlocking Control) az AccuWeather valós idejű és előrejelzett időjárási adatait használja fel a rendszer működésének optimalizálásához a külső körülményeknek megfelelően. Az időjárási változásokhoz való automatikus alkalmazkodással a MULTI V i olyan funkciókat támogat, mint az előfűtés, a hóeltávolítás, a levegőtisztasági információk megjelenítése, valamint a komfort- vagy energiatakarékos üzemmódokra vonatkozó ajánlások. Ez hozzájárul a magasabb komfortszinthez és a hatékonyabb üzemeltetéshez.
*Ez a funkció a MULTI V i intelligens funkciója, és nem mesterséges intelligencia-algoritmusokon alapul.
*Az AccuWeather időjárási adatainak használatához a Wi‑Fi modemnek csatlakoznia kell a ThinQ szerverhez.
*Az eredmények a környezeti feltételektől függően eltérhetnek, és a funkciók elérhetősége beltéri egységtől és vezérlőtípustól függően változhat.
4. Hogyan javítja a mesterséges intelligencia a HVAC-rendszerek karbantartását és üzembiztonságát?
Az energiahatékonyság és a komfortoptimalizálás mellett a mesterséges intelligencia azt is átalakítja, ahogyan a kereskedelmi HVAC-rendszereket felügyelik és üzemeltetik. A hagyományos karbantartási megközelítések jellemzően előre ütemezett ellenőrzésekre vagy a hibák bekövetkezése utáni beavatkozásokra épülnek.
Az AI-alapú HVAC-rendszerek ezzel szemben proaktívabb megközelítést tesznek lehetővé azáltal, hogy folyamatosan elemzik a rendszer teljesítményét, és már korai szakaszban azonosítják a lehetséges problémákat.[1][2]
Az LG Multi V i rendszer része az Intelligens diagnosztika (AI Smart Diagnosis) funkció, amely automatikusan elemzi az üzemeltetési körülményeket, és vizuálisan megjelenített rendszerállapot-információkat biztosít a berendezés teljesítményének értékeléséhez. A hibák azonosításának egyszerűsítésével és a figyelmet igénylő területek kiemelésével ez a funkció hozzájárulhat a hibaelhárítási idő csökkentéséhez és a szervizmunkák hatékonyságának növeléséhez.
Diagram, amely öt, egymással szervesen összekapcsolódó tényezőn keresztül szemlélteti az LG berendezésállapot-indexét.
Az Intelligens diagnosztika (AI Smart Diagnosis) alapjaira építve az Intelligens kompresszordiagnosztika (AI Compressor Diagnosis) még fejlettebb, adatvezérelt megközelítést alkalmaz a hibák felismerésében. A korábbi üzemeltetési adatok alapján megtanulja a kompresszor normál áramfelvételi mintázatait, így képes valós időben azonosítani a rendellenességeket, és a hagyományos CH hibakódoknál korábban, valamint pontosabban felismerni a problémákat. Ez gyorsabb reagálást tehet lehetővé, és növelheti annak esélyét, hogy a javítás egyetlen helyszíni kiszállás során elvégezhető legyen, ezáltal csökkentve az állásidőt.
*Az intelligens kompresszordiagnosztika során figyelembe vett tényezők: nyomás, frekvencia, üzemmód, hőmérséklet, szezonális hatások, feszültség stb.
*A tanulási folyamathoz akár 2 évnyi üzemeltetési adat is felhasználható – minél hosszabb a tanulási időszak, annál nagyobb lehet a diagnózis pontossága.
Ahogy a kereskedelmi épületek egyre inkább összekapcsolttá válnak, az ilyen intelligens HVAC-vezérlési és diagnosztikai funkciók lehetővé teszik az üzemeltetők számára, hogy a reaktív karbantartást adatvezérelt rendszerfelügyelettel váltsák fel.
A berendezések működésének jobb átláthatósága és a teljesítményproblémák korábbi felismerésének támogatása révén az AI-alapú HVAC-rendszerek hozzájárulhatnak a nagyobb üzembiztonsághoz, az állásidő csökkentéséhez és a hosszú távon hatékonyabb épületüzemeltetéshez.[1][2]
[1] https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/evaluating_the_performance_of_hvac_optimal_control_0.pdf
[2] https://dr.ntu.edu.sg/entities/publication/e70353cd-4e51-4847-87d4-5d12aa33369b
Összegzés
A mesterséges intelligencia átformálja a kereskedelmi HVAC-rendszerek működését azáltal, hogy lehetővé teszi számukra a változó épületüzemeltetési körülményekhez való hatékonyabb alkalmazkodást. A rögzített ütemezésekre és manuális beállításokra épülő működéssel szemben az AI-alapú HVAC-rendszerek képesek folyamatosan elemezni a valós idejű adatokat, optimalizálni a teljesítményt, valamint támogatni a hatékonyabb üzemeltetést a felhasználói komfort fenntartása mellett. Ez az adatvezérelt megközelítés az üzemeltetők számára is nagyobb rálátást biztosít az épület működésére, és támogatja a proaktívabb rendszerfelügyeletet.[1][2]
A gyakorlatban ez kisebb energiapazarlást, kiegyensúlyozottabb komfortszintet és gyorsabb reagálást jelent azokra a problémákra, amelyek még azelőtt kezelhetők, hogy jelentős hatást gyakorolnának a rendszer teljesítményére. Hosszú távon ezek a képességek hozzájárulnak a megbízhatóbb működéshez, az alacsonyabb üzemeltetési költségekhez és az épületek általános teljesítményének javításához.[1][2]
[1] https://www.energy.gov/cmei/buildings/building-controls
[2] https://eta-publications.lbl.gov/sites/default/files/evaluating_the_performance_of_hvac_optimal_control_0.pdf
GYIK
Hogyan javítja a mesterséges intelligencia az energiahatékonyságot a kereskedelmi HVAC-rendszerekben?
A mesterséges intelligencia javíthatja a kereskedelmi HVAC-rendszerek energiahatékonyságát azáltal, hogy valós idejű, vezeték nélküli érzékelőkből származó adatokat és fejlett vezérlőalgoritmusokat használ a működés optimalizálására az aktuális körülmények és a tényleges kihasználtsági igények alapján. Ennek köszönhetően csökkenthető a szükségtelen energiafelhasználás, miközben a rendszer továbbra is biztosítja a kívánt komfortszintet.
Milyen AI-funkciókat kínál az LG Multi V i?
Az LG Multi V i olyan funkciókat kínál, mint az Intelligens komfortoptimalizálás (AI Smart Care), az Intelligens energiagazdálkodás (AI Energy Management), az Energiapazarlási figyelmeztetés (AI Energy Waste Alert), az Adaptív zajszabályozás (Noise Adaptive Control), az Időjárásinformáció-alapú szabályozás (Weather Information Interlocking Control) és az Intelligens diagnosztika (AI Smart Diagnosis). Ezek a funkciók a komfort növelését, az energiafelhasználás optimalizálását, valamint a rendszer működésének felügyeletét és hatékonyabb üzemeltetését támogatják.
Hogyan segít az LG Multi V i csökkenteni a HVAC-rendszerek energiapazarlását?
A rendszer mesterséges intelligencia segítségével azonosítja a rendellenes működési mintákat, összehasonlítja a tényleges működést a várható teljesítménnyel, és figyelmezteti a felhasználókat, ha hatékonysági problémákat vagy indokolatlan energiafelhasználást észlel. Ez lehetővé teszi a problémák korai felismerését és az energiapazarlás csökkentését.
Hogyan támogatja az Intelligens diagnosztika (AI Smart Diagnosis) a HVAC-rendszerek karbantartását?
Az Intelligens diagnosztika (AI Smart Diagnosis) automatikusan elemzi a rendszer állapotát és a működési teljesítményre vonatkozó adatokat, segítve ezzel a szakembereket a lehetséges problémák gyorsabb azonosításában és a szervizelési folyamatok hatékonyságának növelésében.
Hogyan alkalmazkodik az LG Multi V i a változó időjárási körülményekhez?
Az Időjárásinformáció-alapú szabályozás (Weather Information Interlocking Control) valós idejű és előrejelzett időjárási adatokat használ fel olyan funkciók támogatására, mint az automatikus előfűtés, a hóeltávolítás és a komfortközpontú üzemeltetés. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszer hatékonyabban alkalmazkodjon a változó külső körülményekhez, miközben hozzájárul a komfort és az üzemeltetési hatékonyság fenntartásához.
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