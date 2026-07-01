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Legfontosabb szempontok
• A hőszivattyúk általában energiahatékonyabbak, mint a gázkazánok, ezáltal csökkentik az üzemeltetési költségeket és a környezeti terhelést.
• A gázkazánok hatékonyan biztosítják a fűtést hideg időben, azonban hiányzik belőlük a hőszivattyúk többfunkciós - fűtési és hűtési - képessége.
• A megfelelő rendszer kiválasztásához célszerű mérlegelni az állami támogatásokat és a teljes üzemeltetési költséget, mivel a hőszivattyúk hosszú távon kedvezőbbek lehetnek.
Nem tudja melyiket érdemes választani 2026-ban? A fűtésszámlája, a komfortérzete és az éghajlat egyaránt szerepet játszanak a döntésben. Ez az útmutató bemutatja az energiahatékonyságot, az üzemeltetési költségeket és a klímaviszonyokat, hogy segítsen összehasonlítani, melyik rendszer működhet a legjobban az Ön otthonában.[1]
[1]https://www.which.co.uk/reviews/ground-and-air-source-heat-pumps/article/heat-pumps-vs-boilers-aGFzZ6o6YtXw
Miért gondolják újra a lakástulajdonosok a fűtési rendszereket?
Az EU-ban és az Egyesült Királyságban sok háztulajdonos újragondolja, hogyan fűtik az otthonukat. A gázkazánok továbbra is elterjedtek a lakossági fűtési rendszerekben, azonban a növekvő energiaárak, a változó hatékonysági előírások és a hosszú távú villamosítási politikák egyre nagyobb érdeklődést váltanak ki a hőszivattyúk iránt, mint a jövőbeni fűtéskorszerűsítések alternatívája.[1][2][3]
Ugyanakkor a háztulajdonosok nemcsak a kezdeti telepítési költségeket mérlegelik. A hosszú távú üzemeltetési költségekkel, a meglévő radiátorokkal vagy csővezetékkel való kompatibilitással, a hideg időjárási teljesítménnyel és az általános otthoni komforttal kapcsolatos kérdések egyre inkább központi szerepet kapnak a fűtési rendszerekkel kapcsolatos döntésekben.[4][5]
A hőszivattyúk egyben megváltoztatják azt is, hogyan értékeljük a fűtési rendszereket. Az inverteres technológia fejlődése, az alacsony hőmérsékletű működés és a hideg éghajlati teljesítmény javulása kibővítette azon otthonok körét, ahol a hőszivattyús rendszerek praktikusan alkalmazható alternatívát jelentenek a hagyományos gázkazánok kiváltására.[4][6]
Ez az útmutató összehasonlítja a hőszivattyúkat és a gázkazánokat a hatékonyság, az üzemeltetési költségek, a hideg éghajlati fűtési teljesítmény, a telepítési szempontok és a hosszú távú villamosítási trendek mentén, miközben azt is vizsgálja, hogy a modern LG hőszivattyús technológiák miként kezelik a hőszivattyús rendszerekkel hagyományosan társított korlátozások közül sokat.[2][6]
[1]https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/housing/articles/census2021howhomesareheatedinyourarea/2023-01-05
[2]https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heat-pumps_en
[3]https://www.gov.uk/apply-boiler-upgrade-scheme
[4]https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heat-pumps_en
[5]https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC130874/kjna31268enn.pdf
[6]https://www.edfenergy.com/energywise/air-source-heat-pumps-vs-gas-boilers
Hőszivattyúk vs. gázkazánok: az alapvető különbség
A megfelelő fűtési rendszer kiválasztása azzal kezdődik, hogy megértjük, hogyan működik mindegyik. A hőszivattyúk elektromos áram segítségével szállítják a hőt, így rendkívül hatékonyak, és fűtésre, valamint hűtésre egyaránt sokoldalúan használhatók. Kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos rendszerek, így előnyt jelentenek az energiahatékonyság terén.[1]
A gázkazánok ezzel szemben földgáz vagy propán elégetésével termelnek hőt, megbízható meleget biztosítva, különösen hidegebb éghajlaton. A döntést befolyásoló kulcsfontosságú tényezők közé tartoznak az energiaárak, a helyi villamosítási politikák és a fosszilis tüzelőanyagok emelkedő árai.
[1]https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps/how-a-heat-pump-works
A hőszivattyúk működése
A hőszivattyúk elektromos energia felhasználásával egyik helyről a másikra juttatják a hőt. A hagyományos fűtési rendszerekkel ellentétben, amelyek hőt termelnek, a hőszivattyúk a meglévő hőt mozgatják a kültéri levegőből az otthonába. Hűtőközeges körfolyamatot alkalmaznak: a hűtőközeg elnyeli a kültéri levegő hőjét, majd azt a beltéren leadja. Ez a folyamat nyáron megfordul, és hűtést biztosít, ami a hőszivattyúkat rendkívül sokoldalúvá teszi.
Egy renderelt kép, amely szemléletesen mutatja be a hőszivattyú működését.
A hőszivattyúk kettős funkciója az egyik legnagyobb előnyük. Télen a kültéri levegőből – még alacsony hőmérsékleten is – vonják el a hőt, majd azt a beltérbe juttatják. Nyáron központi légkondicionáló rendszerként működnek, kivonják a hőt az otthonból, és azt a szabadba adják le. Mivel egyszerre biztosítanak fűtést és hűtést, helytakarékos megoldást kínálhatnak, és az éghajlattól, az energiaáraktól, valamint a telepítési igényektől függően sok háztartás számára költséghatékonyak lehetnek.[1][2][4]
Egy kép szemlélteti, hogyan biztosít a hőszivattyú rendszerezett módon fűtést és hűtést.
A hőszivattyúk kevesebb energiát fogyaszthatnak, mint a gázkazánok, amelyek tüzelőanyag elégetésével állítanak elő hőt. Ez nemcsak az üzemeltetési költségek csökkentésében segíthet, hanem a környezeti hatások mérsékléséhez is hozzájárulhat, így a hőszivattyúk vonzó megoldást jelentenek azok számára, akik csökkenteni szeretnék a karbonlábnyomukat.
A gázkazánok működése
A hőszivattyúkkal ellentétben a gázkazánok közvetlen tüzelőanyag-égetéssel állítanak elő hőt. A gázkazánok földgáz vagy propán elégetésével melegítik fel a vizet. Ez a felmelegített víz ezután a lakás központi fűtési rendszerében kering, jellemzően radiátorokat, konvektorokat vagy padlófűtési rendszereket látva el.
A gázkazánok abban is különböznek a gázfűtőktől, hogy azok levegőt melegítenek fel, majd légelosztó csatornarendszeren keresztül továbbítják azt. A kazánok ezzel szemben vizet melegítenek hidronikus fűtési rendszerekhez, míg a légfűtő rendszerek ventilátoros (kényszerített) levegőáramlással biztosítják a meleg levegőt.
[1]https://www.energy.gov/energysaver/furnaces-and-boilers
[2]https://energysavingtrust.org.uk/advice/in-depth-guide-to-heat-pumps/
[3]https://www.gov.uk/government/news/heat-pumps-explained-experts-answer-your-questions
Hatékonyság és teljesítmény összehasonlítása
Az energiahatékonyság kulcsfontosságú szempont a fűtési rendszerek összehasonlításakor. A hőszivattyúk megfelelő körülmények között legalább háromszor annyi[1] hőenergiát képesek leadni, mint amennyi villamos energiát felhasználnak, míg a modern gázkazánok jellemzően körülbelül 90%-os hatásfokkal működnek.[1][2] Az Energy Saving Trust arra is rámutat, hogy a hőszivattyúk nem hőt termelnek, hanem azt mozgatják, ezért lehetnek jóval hatékonyabbak a hagyományos fűtési rendszereknél.
A modern kondenzációs gázkazánok magas hatásfokot érhetnek el, azonban megfelelő üzemelési körülmények között a hőszivattyúk ezt is meghaladhatják, mivel nem közvetlen égéssel állítják elő a hőt, hanem azt áthelyezik.[1][3][4]
Energiahatékonysági besorolások
Az energiahatékonysági besorolások közvetlenül befolyásolják a fűtési és hűtési költségeket, és segítenek a háztulajdonosoknak megérteni a rendszer teljesítményét.
Egy táblázat különböző mutatókat hasonlít össze a hőszivattyúk és a gázkazánok között.
Ezen mutatók összehasonlításával a háztulajdonosok jobban megérthetik az egyes rendszerek lehetséges megtakarításait és energiahatékonysági előnyeit, így könnyebben kiválaszthatják az otthonuk számára megfelelő fűtési megoldást.
Extrém-hidegben nyújtott szezonális teljesítmény
A nagy hatékonyságú hőszivattyúk mérsékelt téli körülmények között is hatékony fűtést biztosítanak, míg a hideg éghajlatra tervezett levegő–levegő hőszivattyúkat kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy alacsony kültéri hőmérsékleten is fenntartsák teljesítményüket. A Northeast Energy Efficiency Partnership (NEEP) szerint a hideg éghajlati hőszivattyúkra vonatkozó specifikációk és az alacsony hőmérsékleti teljesítményjelentések hozzájárulnak ahhoz, hogy átláthatóbbá váljon a hőszivattyúk teljesítménye hideg körülmények között.[6]
Egy kültéri hőszivattyú, hóval borított faluval hátterében.
A gázkazánokat ezzel szemben úgy tervezték, hogy radiátoros és hidronikus fűtési rendszerek számára melegítsék fel a vizet, így hideg időben is erőteljes fűtési teljesítményt biztosítanak.[3]
Bár a gázkazánokat bizonyos régiókban, ahol tartósan szélsőségesen hideg az időjárás, továbbra is előnyben részesíthetik, a hideg éghajlatra tervezett hőszivattyú-technológia közelmúltbeli fejlődése jelentősen javította az alacsony hőmérsékleti teljesítményt és a megbízhatóságot.[2] A modern, hideg éghajlatra tervezett hőszivattyúk, mint például az LG Therma V Monobloc képesek hatékony működést fenntartani még fagypont alatti körülmények között is*, miközben előnyöket kínálnak az energiahatékonyság, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, valamint az egész éves fűtési és hűtési funkciók terén.
*A tényleges eredmények az alkalmazott modelltől és a környezeti feltételektől függően eltérhetnek.
Az LG Therma V Monobloc rendszert úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen a hibrid fűtési megoldásokkal, amelyek hőszivattyút és gázkazánt vagy légfűtőt kombinálnak. Hidegebb régiókban a rendszer normál körülmények között előnyben részesítheti a hőszivattyú működését, miközben a kazán kiegészítő fűtést biztosít csúcsterhelési időszakokban vagy nagyon alacsony kültéri hőmérsékleten. Azáltal, hogy az üzemeltetési feltételeknek megfelelően többféle hőforrást használ, a hibrid konfigurációk hozzájárulhatnak az egyenletes komfortszint fenntartásához és a rendszer általános teljesítményének javításához.[4]
LG kompresszor-technológiák a hideg éghajlati teljesítményhez
Az LG hideg éghajlatra tervezett levegő–víz hőszivattyúit fejlett kompresszor-technológiákkal – például gőzbefecskendezéssel és HiPOR (High Pressure Oil Return) megoldással – látták el, hogy még zord téli körülmények között is megbízható fűtési teljesítményt biztosítsanak.
A gőzbefecskendezés lehetővé teszi a kétlépcsős kompressziót, ami segít javítani a kompressziós hatékonyságot alacsony kültéri hőmérsékleten, és lehetővé teszi, hogy a rendszer stabil teljesítményt nyújtson akkor is, amikor a legnagyobb az igény.
A HiPOR tovább javítja a hatékonyságot azáltal, hogy az olajat nagy nyomáson közvetlenül visszajuttatja a kompresszorba, ahelyett hogy a teljes hűtőközeg-körön keresztül keringetné. Ez segít csökkenteni a kompresszoron belüli energiaveszteségeket, és hatékonyabb működést tesz lehetővé.
Ezek a technológiák együttesen lehetővé teszik, hogy az LG hideg éghajlatra tervezett hőszivattyúi még fagypont alatti körülmények között is erős és megbízható fűtési teljesítményt biztosítsanak, miközben javítják a szezonális hatékonyságot és támogatják a hosszú távú villamosítást a hidegebb régiókban.
LG Therma V technológia hideg éghajlati környezetekhez
Egy kép, amely bemutatja, hogyan működik a gőzbefecskendezés és a nagy nyomású olaj-visszavezetési mechanizmus.
Üzemeltetési költségek
A hőszivattyúk üzemeltetési költségei változhatnak az elektromos energia árától, a rendszer hatékonyságától, az épület jellemzőitől, a radiátorok méretezésétől, a szabályozástól, valamint a lecserélt fűtési rendszer típusától függően.[1][7] Az Energy Saving Trust megjegyzi, hogy a hőszivattyúk általában olcsóbban üzemeltethetők, mint a legtöbb tüzelőanyag-típus, de kissé drágábbak lehetnek az újabb gáz- vagy olajkazánoknál, mivel az elektromos energia egységára magasabb, mint a gázé vagy az olajé.[1]
A földgáz és a villamos energia ára régiónként és piaci körülményektől függően változik, ami befolyásolhatja a gázkazánok és a hőszivattyúk relatív üzemeltetési költségeit. Bizonyos esetekben az alacsonyabb földgázárak versenyképessé tehetik a gázfűtést a hőszivattyús rendszerekkel szemben.[1][7]
A hőszivattyúkra való átállás bizonyos esetekben csökkentheti a közüzemi költségeket, az elektromos energia árától, a rendszer hatékonyságától és az épület adottságaitól függően.[1][7]
[1]https://energysavingtrust.org.uk/advice/in-depth-guide-to-heat-pumps/
[2]https://www.gov.uk/government/news/heat-pumps-explained-experts-answer-your-questions
[3]https://energysavingtrust.org.uk/advice/boilers/
[4]https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC130874/kjna31268enn.pdf
[5]https://www.theheatinghub.co.uk/boiler-efficiency-guide-and-energy-saving-tips
[6]https://neep.org/blog/cold-climate-heat-pump-specifications-and-performance-reporting-forging-new-frontiers
[7]https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC130874/kjna31268enn.pdf
Telepítési és korszerűsítési szempontok
A telepítési követelmények jelentősen eltérhetnek a hőszivattyúk és a gázkazánok esetében. Egy szabványos gázkazáncsere viszonylag egyszerű lehet, ha a meglévő csőhálózat, radiátorok és füstgázelvezetés már megfelelő. A hőszivattyú telepítése ezzel szemben gyakran részletesebb épületfelmérést igényel, mivel a teljesítmény függ a rendszer méretezésétől, a szigeteléstől, a radiátorok kapacitásától, a melegvíz-tárolástól, valamint a kültéri egység elhelyezésétől.[1][2]
Telepítési követelmények[3]
A telepítési követelmények jelentősen eltérnek a hőszivattyúk és a gázkazánok esetében, ami hatással van a helyigényre és a telepítés összetettségére. Bár a karbantartáshoz szükséges szabad tér minden esetben az adott telepítéstől függ, a telepítés mérlegelésekor további tényezőket is figyelembe kell venni.
Egy táblázat bemutatja a hőszivattyúk és a gázkazánok közötti különbségeket a telepítési követelmények tekintetében.
Ezek a tényezők rávilágítanak a szakszerű telepítés fontosságára annak érdekében, hogy a rendszer hatékonyan és biztonságosan működjön.[1]
Kezdeti telepítési költségek
A telepítési költségek és az elérhető ösztönzők megértése segíti a háztulajdonosokat abban, hogy megalapozott pénzügyi döntéseket hozzanak.
• Alap költségkülönbség: A hőszivattyúk telepítése általában drágább, mint az alap gázkazánoké, kettős fűtési és hűtési funkciójuk miatt.[1]
• Egyesült Királyságbeli támogatások: A levegő–levegő és a talajhőszivattyúk jogosultak lehetnek a Boiler Upgrade Scheme támogatására, ami csökkentheti az induló telepítési költségeket az arra jogosult háztulajdonosok számára.[5]
• Állami támogatások: A pénzügyi támogatások csökkenthetik a kezdeti költségeket, és javíthatják a hőszivattyús telepítések gazdaságosságát.[6]
• Átalakítási költségek: A telepítési költségek növekedhetnek az elektromos rendszer, radiátorok vagy csőhálózat szükséges módosításai miatt.[1]
• Szakszerű telepítés: A megfelelő, szakképzett szakember által végzett telepítés kulcsfontosságú a rendszer hatékonyságának és élettartamának maximalizálása érdekében.[1]
Ezek a költségek és támogatások segítenek a háztulajdonosoknak megalapozott pénzügyi döntéseket hozni a megfelelő fűtési rendszer kiválasztásakor.
[1]https://energysavingtrust.org.uk/heat-pump-installation-a-step-by-step-guide/
[2]https://www.rics.org/consumer-guides/domestic-air-source-heat-pumps
[3]https://energysavingtrust.org.uk/heat-pump-installation-a-step-by-step-guide/
[4]https://www.mainheating.co.uk/-/media/websites/mainheating/files/discontinued/5115810-06_main_combi_30_he_installation_and_servicing_guide.pdf
[5]https://www.gov.uk/apply-boiler-upgrade-scheme/what-you-can-get
[6]https://www.ofgem.gov.uk/environmental-and-social-schemes/boiler-upgrade-scheme-bus/property-owners
Éghajlati alkalmasság és regionális preferenciák
A fűtési rendszerek hatékonysága jelentősen függ a földrajzi elhelyezkedéstől, bár a modern hőszivattyúk ma már szélesebb éghajlati tartományban alkalmazhatók, mint a korábbi modellek.
A hőszivattyúk képesek egyenletes beltéri hőmérsékletet fenntartani, és alkalmazkodnak a változó időjárási körülményekhez. A fűtési vagy hűtési igényhez igazítva szabályozzák teljesítményüket, így pontosabban tartják a kívánt hőmérsékletet. Ez ideálissá teheti őket olyan területeken, ahol enyhébbek a telek, és mérsékeltek a hőmérséklet-ingadozások.[1][2][3]
Meleg éghajlatok
A hőszivattyúkat melegebb régiókban különösen előnyben részesítik kettős fűtési és hűtési képességük miatt. Télen fűtést, nyáron pedig hűtést biztosítanak, így egész évben sokoldalúan alkalmazhatók. A kettős funkcionalitás mellett energiahatékonyságuk is ideális választássá teszi őket a meleg éghajlatú területeken, ahol a szélsőséges hideg kevésbé jelent kihívást.[1][2][3]
Egyes háztulajdonosok úgy találják, hogy hőszivattyújukhoz nincs szükség kiegészítő kazánra, ami egyszerűsíti a teljes HVAC rendszert és csökkenti a költségeket.
Hideg éghajlatok
A gázkazánok vizet melegítenek radiátorokhoz, konvektorokhoz vagy sugárzó padlófűtési rendszerekhez, ami miatt a hidegebb régiókban elterjedt fűtési megoldásnak számítanak, mivel sok otthont eredetileg magas hőmérsékletű hidronikus fűtésre terveztek.[4][5]
A hideg éghajlatra tervezett hőszivattyúk azonban ma már szélesebb éghajlati tartományban alkalmazhatók, mint a korábbi modellek, így sok otthon esetében praktikusabb alternatívát jelentenek, mint korábban.[1][5]
[1]https://www.energy.gov/energysaver/air-source-heat-pumps
[2]https://www.energy.gov/energysaver/heat-pump-systems
[3]https://www.energystar.gov/products/air_source_heat_pumps
[4]https://www.energy.gov/energysaver/furnaces-and-boilers
[5]https://assets.publishing.service.gov.uk/media/620e3bbb8fa8f54911e22180/Energy_Report_2019-20.pdf
Környezeti hatás és fenntarthatóság
A hőszivattyúk jelentős környezeti előnyöket kínálnak, különösen az üvegházhatású gázok kibocsátása szempontjából. Megújuló energiaforrásokkal együtt alkalmazva a hőszivattyúk csökkenthetik az üvegházhatású gázok kibocsátását a hagyományos gázfűtési rendszerekhez képest. A telepítési költségek ellensúlyozására támogatások és visszatérítések érhetők el, ami vonzóvá teszi a hőszivattyúkat a környezettudatos háztulajdonosok számára.[1][2][3]
Karbonlábnyom
Azokon a területeken, ahol az elektromos hálózat alacsonyabb szénintenzitással működik, a hőszivattyúk alacsonyabb szénlábnyommal rendelkezhetnek, mint a gázkazánok, mivel nem támaszkodnak helyszíni fosszilis tüzelőanyag-égetésre. Ahogy az energiatermelés egyre inkább alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások felé tolódik, a hőszivattyúk csökkenthetik a fűtéssel kapcsolatos közvetlen CO₂-kibocsátást a hagyományos gázkazános rendszerekhez képest.[1]
A grafikon éves bontásban szemlélteti a CO₂-kibocsátás fokozatos növekedését.
75%-kal is csökkenthető a gázkazánokhoz képest.* Ahogy a villamosenergia-termelés egyre inkább megújuló forrásokra támaszkodik, a hőszivattyúk karbonlábnyom szempontjából nyújtott előnyei még hangsúlyosabbá válnak. Ezáltal a hőszivattyúk egyre fontosabb szerepet töltenek be a hosszú távú lakossági villamosítási stratégiákban.
*Az arányok általános tájékoztatásul szolgálnak, és a THERMA V R32 Monobloc sorozat SCOP értékén alapulnak alacsony hőmérsékletű és átlagos éghajlati körülmények között, amely 4 felett van. A tényleges hatékonyság a vízhőmérséklettől és a kültéri hőmérséklettől függően eltérhet.
Megújuló energia integráció
A hőszivattyúk megújuló villamosenergia-forrásokkal, például napenergiával is kombinálhatók, és a gázkazánokkal ellentétben nem igényelnek helyszíni tüzelőanyag-égetést. Ahogy az elektromos hálózatok egyre több megújuló energiát integrálnak, a hőszivattyúk idővel alacsonyabb szén-dioxid-lábnyommal működhetnek, így hosszú távon jobban illeszkednek a villamosítás felé haladó otthonokhoz, miközben a fűtéshez kapcsolódó kibocsátásokat is csökkentik a hagyományos, égésen alapuló gázkazános rendszerekhez képest.[1][2]
Egy kép bemutatja, hogyan termelődik a megújuló energia egy háztartáson belül.
Támogatások és villamosítási politikák
Az állami ösztönzők bizonyos piacokon szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy a hőszivattyúk könnyebben elérhetővé váljanak. Angliában és Walesben a Boiler Upgrade Scheme[4] támogatást nyújt a fosszilis tüzelőanyag-alapú fűtési rendszerek hőszivattyúkra vagy biomassza kazánokra történő cseréjéhez.[3]
Európa-szerte a hőszivattyúkat egyre inkább kulcsfontosságú technológiaként kezelik az épületek fosszilis tüzelőanyag-felhasználásának csökkentésében és a hosszú távú energiaátmeneti célok támogatásában, olyan programok révén, mint a francia MaPrimeRénov és a német Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG).[4][5][6]
[1]https://rmi.org/now-is-the-time-to-go-all-in-on-heat-pumps/
[2]https://www.nrdc.org/bio/alex-hillbrand/climate-math-home-heating-electrification-0
[3]https://www.gov.uk/apply-boiler-upgrade-scheme
[4]https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heat-pumps_en
[5]https://www.ehpa.org/wp-content/uploads/2025/11/Subsidies-for-residential-heat-pumps-in-Europe-1.pdf
[6]https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/beg.html
Összegzés
Összefoglalva, a hőszivattyúk egyre szélesebb körben alkalmazható alternatívát kínálnak a gázkazánok helyett. A technológiai fejlődésnek köszönhetően hatékonyabban működnek különböző éghajlati viszonyok között, miközben csökkentett energiafelhasználást és egész éves komfortmegoldást biztosítanak.
A gázkazánok továbbra is elterjedtek számos otthonban, különösen azokban, amelyeket magas hőmérsékletű radiátoros rendszerekre terveztek. Ugyanakkor a hőszivattyú-technológia folyamatos fejlődése növeli az elektromos fűtési rendszerek szerepét a hosszú távú lakossági fűtési stratégiákban.
Végső soron a legmegfelelőbb fűtési megoldás olyan tényezőktől függ, mint az éghajlat, a szigetelés minősége, a telepítési követelmények és a hosszú távú energiaköltségek.
GYIK
Hogyan működnek a hőszivattyúk a gázkazánokhoz képest?
A hőszivattyúk elektromos, hűtőközeges körfolyamat segítségével továbbítják a hőt fűtésre és – egyes rendszerek esetében – hűtésre. A gázkazánok ezzel szemben tüzelőanyag elégetésével állítanak elő hőt a víz felmelegítéséhez, amelyet ezután radiátorokon, konvektorokon vagy padlófűtési rendszereken keresztül keringetnek.[1][2]
[1]https://www.energy.gov/energysaver/air-source-heat-pumps
Energiahatékonyabbak-e a hőszivattyúk, mint a gázkazánok?
Igen. A levegő–levegő hőszivattyúk megfelelő körülmények között a felhasznált villamos energiához képest akár kettőtől-négyszer több hőenergiát is képesek leadni, míg a nagy hatékonyságú kazánok teljesítményét továbbra is az üzemanyagból előállított hő hatásfoka korlátozza.[1][2]
[1]https://www.energy.gov/energysaver/air-source-heat-pumps
Milyen telepítési feltételei vannak a hőszivattyúknak?
A hőszivattyúk telepítéséhez általában kültéri egységre, beltéri berendezésre, megfelelő rendszer-méretezésre, valamint az épület szigetelésének, radiátorainak, melegvíz-tárolásának és elektromos kapacitásának felmérésére van szükség.[3]
[3]https://greenheattoolkit.energysavingtrust.org.uk/t/heat-pump-installers-toolkit/installation-considerations/
Hogyan teljesítenek a hőszivattyúk hideg éghajlaton?
A modern levegős hőszivattyúkat úgy tervezték, hogy hidegebb éghajlaton is működjenek, és a legújabb technológiai fejlesztések javították a teljesítményüket azokon a területeken is, ahol hosszabb ideig tartanak a fagypont alatti hőmérsékletek.[1]
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