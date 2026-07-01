• A hőszivattyúk általában energiahatékonyabbak, mint a gázkazánok, ezáltal csökkentik az üzemeltetési költségeket és a környezeti terhelést.

• A gázkazánok hatékonyan biztosítják a fűtést hideg időben, azonban hiányzik belőlük a hőszivattyúk többfunkciós - fűtési és hűtési - képessége.

• A megfelelő rendszer kiválasztásához célszerű mérlegelni az állami támogatásokat és a teljes üzemeltetési költséget, mivel a hőszivattyúk hosszú távon kedvezőbbek lehetnek.

Nem tudja melyiket érdemes választani 2026-ban? A fűtésszámlája, a komfortérzete és az éghajlat egyaránt szerepet játszanak a döntésben. Ez az útmutató bemutatja az energiahatékonyságot, az üzemeltetési költségeket és a klímaviszonyokat, hogy segítsen összehasonlítani, melyik rendszer működhet a legjobban az Ön otthonában.[1]