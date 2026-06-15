• A HVAC berendezések árai emelkednek – ezt a Termelői Árindex is mutatja –, amit a hűtőközeg-váltás, a gyártási költségek és a fémipari vámok hajtanak, ezért a megelőző karbantartás és az élettartam‑növelő stratégiák kulcsfontosságúvá válnak az épülettulajdonosok számára.[1]

• Az ENERGY STAR javasolja a levegőszűrők rendszeres cseréjét és a HVAC berendezések éves karbantartását a lakó- és kereskedelmi épületek hatékony működésének fenntartása érdekében.[2]

• A szennyezett szűrők, eltömődött hőcserélők, légáramlási korlátozások és a nem megfelelő hűtőközeg-szint növelhetik az energiafogyasztást és az üzemeltetési költségeket, ezért a folyamatos karbantartás elengedhetetlen.[3]

• A szakszerű ellenőrzések különösen fontosak az égésen alapuló rendszerek esetében, mivel a repedt hőcserélők és a nem megfelelő füstgáz-elvezetés szén-monoxid okozta biztonsági kockázatot jelenthetnek.[4]

• Az olyan felügyeleti platformok, mint az LG BECON, segíthetnek a hűtőközeg-veszteség, a rendellenes működési állapotok, a kondenzvíz-elvezetési problémák és az alkatrész-terhelés korai azonosításában, még mielőtt ezek komoly meghibásodássá válnának.

[1] https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition

[2] https://www.iea.org/energy-system/buildings

[3] https://www.energystar.gov/sites/default/files/2025-03/Benchmarking_Performance_Reporting-Part_3.pdf