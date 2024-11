TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO

1. Introduzione

LG Electronics Italia S.p.A. (“LGE” o “noi”) - società costituita in Italia con sede legale in Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano, partita IVA. 11704130159, Email: servizioclienti.lg@lgepartner.com - ti dà il benvenuto in qualità di utente (“Utente(i)” o “tu”) sul nostro sito web LG Online Shop, https://www.lg.com/it ("Negozio Online").

I presenti termini e condizioni d'acquisto ("Condizioni d'acquisto") stabiliscono le informazioni necessarie agli Utenti per utilizzare i vari servizi, da noi forniti, per sfogliare, scaricare e pagare contenuti digitali (comprese le applicazioni) (“Contenuti”) e/o prodotti fisici (“Prodotti”) (i Contenuti digitali e i Prodotti fisici sono collettivamente “Contenuti o "Prodotti") sul Negozio Online. Il Contenuto o i Prodotti forniti attraverso il Negozio online sono concessi in licenza o venduti da LGE in qualità di fornitore del Contenuto o dei Prodotti ("Venditore").

I seguenti termini e condizioni si applicano all'acquisto e/o al download di Contenuti o Prodotti tramite il Negozio Online e devono essere accettati prima di effettuare qualsiasi acquisto e/o download di Contenuti o Prodotti tramite il Negozio Online. Per quanto non disciplinato dal presente documento si rimanda ai Termini d'uso del servizio LGE ("Termini d'uso"), e in caso di conflitto tra le Condizioni d'acquisto e i Termini d'uso, prevarranno le Condizioni d'acquisto.

L'offerta dei Prodotti sul Negozio Online è indirizzata esclusivamente alle persone fisiche, ai professionisti e alle persone giuridiche che non ne facciano commercio nell'ambito dell'esercizio di una attività commerciale e agiscano in ogni caso per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Pertanto, con l’inoltro dell’Ordine l’Utente dichiara e garantisce in particolare che l’acquisto dei Prodotti sul Negozio Online non è finalizzato alla loro rivendita nell’esercizio di un’attività commerciale e si impegna a rispettare i limiti quantitativi per l’acquisto di Prodotti, riportati nelle relative Pagine Prodotto (come di seguito definite) unitamente ad eventuali ulteriori condizioni particolari applicabili ad integrazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita (“Condizioni Particolari”), consultabili nel Negozio Online come di volta in volta aggiornate e in ogni caso nelle sezioni ad esse dedicate o nella specifica scheda prodotto.

Si prega di leggere attentamente e comprendere le presenti Condizioni d’acquisto prima di effettuare un ordine d’acquisto di qualsivoglia Prodotto/Contenuto sul Negozio Online. Ogni qualvolta l’utente intenda effettuare un ordine di acquisto dovrà dichiarare di aver letto, compreso e accettato il contenuto delle presenti Condizioni d’acquisto. Qualora l’utente non accetti le presenti Condizioni d’acquisto, non potrà effettuare ordini d’acquisto di alcun Prodotto/Contenuto in vendita sul Negozio Online.

Le presenti Condizioni di acquisto, unitamente alla Conferma d'ordine, costituiscono il contratto di vendita di Contenuti o Prodotti tra l'Utente e LGE. Non si applicano altre condizioni o termini.

Una copia delle presenti Condizioni di acquisto può essere salvata elettronicamente o stampata da tutti gli utenti del nostro Negozio Online.

2. Età

L'utente deve avere almeno 18 anni per acquistare Contenuti/Prodotti nel Negozio Online. Se l'utente ha un'età compresa tra i 16 e i 18 anni, deve avere il permesso dei genitori o del tutore legale per effettuare tale acquisto e accettare i presenti termini.

3. ACCOUNT UTENTE, PASSWORD E SICUREZZA

Se l'acquisto di determinati Contenuti (ad esempio abbonamenti) o l'utilizzo di una funzione o di un programma richiede l'apertura di un account, l'utente deve completare la procedura di registrazione fornendo informazioni aggiornate, complete e accurate come richiesto dal modulo di registrazione applicabile. L'Utente dovrà inoltre scegliere una password e un nome utente. L'Utente è interamente responsabile del mantenimento della riservatezza della propria password e del proprio account. Inoltre, l'utente è interamente responsabile di tutte le attività svolte nell'ambito del proprio account. L'utente accetta di notificare immediatamente a LGE qualsiasi uso non autorizzato del proprio account o qualsiasi altra violazione della sicurezza. LGE non sarà responsabile di eventuali perdite che l'utente potrebbe subire a causa dell'utilizzo della sua password o del suo account da parte di terzi. Tuttavia, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per i danni subiti da LGE o da un'altra parte a causa dell'utilizzo del suo account o della sua password da parte di un'altra persona a sua insaputa o nel caso in cui l'utente non informi tempestivamente LGE di un utilizzo non autorizzato sospetto o effettivo del prorpio account. L'utente non può utilizzare in alcun momento l'account di un'altra persona senza il suo consenso.

4. Prezzo, Pagamento, Fatturazione e Ordine

4.1 Prezzo. Il prezzo di qualsiasi Contenuto/Prodotto è determinato e fissato esclusivamente dal Venditore. I prezzi pubblicati sul Negozio Online sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Tuttavia, gli ordini già inoltrati non saranno influenzati da tali modifiche. I prezzi di vendita dei Prodotti pubblicati sulle Pagine Prodotto sono espressi in Euro e comprensivi di IVA e, ove specificato, degli Eco-contributi RAEE. Al prezzo dei Prodotti dovranno aggiungersi le eventuali spese di consegna e di installazione, come indicate nella sezione dedicata del Negozio Online e nelle relative pagine di carrello.L'importo effettivamente pagato dall'utente sarà determinato dal prezzo di vendita stabilito dal Venditore, da eventuali coupon di sconto applicati al Contenuto/Prodotto (se presente) dai costi di spedizione e da eventuali tasse applicabili. L'importo totale che l'utente pagherà sarà visibile al momento dell'ordine e in ogni caso prima di procedere al pagamento.

4.2 Pagamento. Il pagamento dei Prodotti e/o Contenuti può essere effettuato con i metodi di pagamento descritti in seguito. L'utente è responsabile di tutte le informazioni fornite in relazione all'acquisto. L’addebbito dell’importo dovuto avverra’ quando viene avviato il processo di spedizione del vostro ordine oppure il dowload del contenuto.

Per l'utilizzo di una carta di credito per l'acquisto di Contenuti o Prodotti a pagamento, l'utente dovrà fornire informazioni accurate, aggiornate e complete sulla carta prima di poter acquistare i Contenuti o i Prodotti a pagamento. L'utente autorizza LGE o i suoi agenti e fornitori di servizi ad addebitare sulla sua carta di credito l'importo applicabile per il Contenuto o il Prodotto acquistato. Se si sceglie di salvare la carta, questa verrà utilizzata per le transazioni future, a meno che non si indichi una carta diversa o si scelga un mezzo di pagamento diverso. Se la transazione non viene accettata, non sarà possibile utilizzare quella carta per la transazione e si dovrà utilizzare un'altra carta o un altro metodo di pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato con uno dei metodo di pagamento offerti dal sito web LG Online Shop. Eventuali rimborsi saranno effettuati sulla stessa carta o attraverso lo stesso metodo di pagamento utilizzato al momento del pagamento originale.

Si prega di notare che l'utente potrebbe incorrere in spese aggiuntive, se richieste dalla banca o dalla società che ha emesso la carta di credito o che effettuerà il trasferimento, per le quali LGE declina ogni responsabilità.

• Pagamenti con carta di credito: Al momento dell'ordine è necessario fornire i dati della carta di credito. Verrà effettuato un "prelievo in sospeso" sulla carta di credito dell'utente corrispondente all'importo totale dell'Ordine. Quando il "prelievo in attesa" della carta di credito sarà autorizzato dalla banca dell'utente o dal fornitore della carta di credito, addebiteremo sulla carta di credito dell'utente l'intero importo indicato nell'e-mail di conferma al momento della spedizione dei Prodotti. Non accetteremo l'ordine e non spediremo i Prodotti finché la banca o il fornitore della carta di credito dell'utente non avrà autorizzato il pagamento dei Prodotti ordinati. Ci riserviamo il diritto di verificare l'identità del titolare della carta di credito richiedendo la relativa documentazione.

Una volta che il "prelievo in sospeso" sulla vostra carta di credito è stato autorizzato dalla vostra banca, vi preghiamo di notare che se la vostra carta viene addebitata per un importo inferiore al "prelievo in sospeso", è possibile che l'intero saldo non sia immediatamente disponibile per ragioni al di fuori del nostro controllo (ad esempio, a causa di ritardi da parte della banca che ha emesso la vostra carta di credito nel rimuovere il "prelievo in sospeso" dalla carta).

• Pagamenti tramite bonifico bancario: I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario devono essere effettuati tramite MY Bank. Quando si effettua l'Ordine, tra le opzioni di pagamento si troverà il servizio MY Bank. Selezionando questa opzione, vi verrà chiesto di scegliere la vostra banca di riferimento tra quelle disponibili. Dopo aver selezionato la banca, sarete indirizzati alla pagina di accesso del vostro Internet Banking dove dovrete autenticarvi con le vostre credenziali. In questa pagina troverete una schermata con i dati del bonifico da autorizzare a nostro favore per il pagamento del vostro ordine. Qualora LG debba procedere al rimborso di un pagamento effettuato tramite bonifico bancario, LG provvederà ad effettuare il rimborso previo invio da parte dell’utente dei seguenti documenti: Documento bancario timbrato e firmato in originale dalla banca attestante l’IBAN, BIC/SWIFT su cui sarà effettuato il rimborso e l’intestatario del conto, spedito via posta all'attenzione del dipartimento accounting, LG Electronis Italia Spa, Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano.

• Pagamenti rateali: È possibile effettuare pagamenti rateali, in base al fornitore partner del servizio disponibile di volta in volta e indicato Negozio Online. Al momento dell'acquisto, l'Utente verrà reindirizzato al sito del fornitore del servizio, attraverso il quale sarà possibile concludere l'ordine sulla base del piano di pagamento rateale disponibile preselezionato. L’approvazione del finanziamento è soggetta a valutazione discrezionale del fornitore del servizio, del cui operato – anche con riguardo alla tempistica dell'iter di approvazione, e/o della completezza e correttezza della documentazione fornita ai fini dell’approvazione della pratica di finanziamento – LGE non risponde in nessun caso e per nessun motivo nei confronti dell’Utente. Il fornitore del servizio, ricevuta ed esaminata tutta la documentazione, comunicherà all’Utente e a LGE l’accoglimento o meno della richiesta di finanziamento.

In caso di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento entro il termine di 3 giorni dall’invio dell’Ordine, il contratto di vendita rimarrà inefficace e l’Ordine sarà di conseguenza cancellato.

• Pagamenti mediante il circuito PayPal: Il cliente che seleziona PayPal come metodo di pagamento viene indirizzato alla pagina di login del relativo servizio. Le modalità di gestione dell’autenticazione forte del cliente (SCA, Strong Customer Authentication) sono a totale discrezione di PayPal. Il pagamento viene gestito sulla base delle norme che disciplinano il rapporto tra il Cliente e PayPal stessa, rapporto al quale LG è completamente estranea. Il cliente può scegliere di pagare: in tre rate (se PayPal, a sua totale discrezione, rende disponibile tale modalità); oppure in un’unica soluzione.

Si prega di consultare le informazioni specifiche nelle FAQ o nelle sezioni appropriate del Negozio Online.

Ci impegniamo a compiere ogni ragionevole sforzo per rendere il Sito sicuro e per prevenire le frodi. Tutte le transazioni che avvengono sul Sito sono eseguite attraverso l'uso di un sistema di pagamento online sicuro che cripta e memorizza i dati della carta di credito in un ambiente protetto. Si prega di notare che LGE puo’, in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione, limitare le spedizioni a determinati clienti.

Se desiderate contestare la validità o l'importo di un addebito che compare sull'estratto conto della vostra carta di credito, contattateci utilizzando il modulo dedicato all'indirizzo https://www.lg.com/it/supporto/contattaci/email/ o al numero 02.81485454.

4.3 Fatturazione I dati per l'emissione della fattura dovranno essere quelli inseriti dall’Utente nel campo dell'indirizzo di fatturazione e non sono consentite variazioni alla fattura dopo la sua emissione. Vi è anche la possibilità di indicare un indirizzo di fatturazione diverso dal proprio, nel qual caso l'intestatario dell’ordine garantisce di essere autorizzato alla comunicazione dei dati personali necessari all’identificazione del destinatario.

4.4 Ordine. Il nostro processo consente di verificare e modificare eventuali errori prima di inviare l'ordine. Si prega di controllare attentamente l'ordine prima di confermarlo. È responsabilità dell'utente assicurarsi che l'ordine sia completo e accurato.

Il vostro ordine costituisce un'offerta a stipulare un contratto con il Venditore. Effettuando l'ordine, l'utente riconosce il proprio obbligo di pagare. Quando si effettua un ordine, viene inviata una conferma d'ordine. Si prega di notare che la conferma d'ordine non implica l'accettazione dell'ordine o costituisce una conferma di vendita. Il Venditore può accettare, rifiutare o porre limiti quantitativi o di altro tipo all'ordine per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento dopo la ricezione dell'ordine. Gli Ordini sono soggetti alla disponibilità e alla nostra accettazione e possiamo, in qualsiasi momento e a nostra discrezione, rifiutare di accettare il vostro Ordine, incluso, ad esempio, quando:

- Gli Ordini non possono essere eseguiti a causa di un errore presente nelle informazioni fornite, ad esempio in caso di trasmissione di: informazioni di pagamento insufficienti o errate, informazioni di fatturazione errate; informazioni di indirizzo di consegna insufficienti o errate;

- Errore nel nostro Negozio Online relativo ai Contenuti o ai Prodotti ordinati dall'utente in relazione alla descrizione dei Prodotti come visualizzati sul nostro Sito;

- Il Contenuto o i Prodotti ordinati non sono più disponibili sul nostro LG Online Shop;

- L'importo dell'Ordine è troppo alto o è palesemente o materialmente inferiore al prezzo di vendita al dettaglio prevalente per un dato Contenuto o Prodotto, sulla base di una valutazione concreta che sarà condotta caso per caso a nostra assoluta discrezione; oppure

- Se, nell'ambito di promozioni o vendite speciali, vengono imposte limitazioni specifiche all'ordine.

LGE si riserva il diritto di annullare un ordine:

- In caso di mancata ricezione dell'autorizzazione ad addebitare il costo del Contenuto e del Prodotto selezionato dall'utente;

- se al momento dell'acquisto viene indicato un prezzo palesemente errato e riconoscibile (prezzi troppo alti o troppo bassi rispetto alla media del mercato e senza l'indicazione di messaggi promozionali);

- se l’Utente non si rende disponibile a ricevere l'ordine entro 20 giorni dalla data di ricezione della Conferma d'Ordine, salvo cause a noi direttamente imputabili;

- se la consegna non avviene, per cause imputabili all’Utente, entro il 20° (ventesimo) giorno dal nostro primo contatto - o dal nostro corriere selezionato - per fissare l'appuntamento per la consegna del Prodotto.

Se il Venditore rifiuta, limita o modifica in altro modo il vostro ordine, vi informeremo utilizzando l'indirizzo e-mail o altre informazioni di contatto che ci avete fornito. Se il Venditore cancella un ordine o parte di un ordine per il quale sia già stato addebitato all'utente un importo, il Venditore rimborserà tale importo con le stesse modalità di pagamento utilizzate per gli acquisti online - senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni lavorativi dal giorno in cui vi comunichiamo la mancata accettazione dell'Ordine.

Al momento dell'accettazione dell'ordine, vi invieremo un'e-mail di conferma (l'"e-mail di conferma"). Le presenti Condizioni di acquisto e l'ordine diventeranno legalmente vincolanti per voi e per il Venditore nel momento in cui invieremo l'e-mail di conferma e ogni ordine incorporerà le Condizioni di acquisto e costituirà un contratto nuovo e separato ("Contratto") tra LGE e il cliente.

LGE avrà facoltà di risolvere il contratto di vendita ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. mediante l’invio di una e-mail all’Utente, al verificarsi di una delle seguenti condizioni :

I. nel caso in cui gli Ordini superino - singolarmente o unitamente ad altri Ordini per gli stessi Prodotti, inoltrati dallo stesso Utente nell’arco temporale di 30 (trenta) giorni - i limiti quantitativi di acquistoapplicabili, e

II. nel caso in cui gli Ordini siano stati inoltrati da professionisti e/o persone giuridiche che, in base a quanto risulta dal codice ATECO fornito dall’Utente o verificato da LGE, svolgono attività di rivendita di prodotti rientranti nella stessa categoria merceologica dei Prodotti ordinati.

Prima di avvalersi di tale facoltà e di risolvere quindi il(i) contratto(i) di vendita, LGE avrà comunque cura di prendere contatti con il Cliente al fine di informarlo delle verifiche in corso e della possibile risoluzione del contratto,

A seguito della risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, LGE - senza che ciò possa costituire rinuncia ad eventuali diritti e azioni a sua disposizione - provvederà a rimborsare il Cliente delle eventuali somme corrisposte per l’acquisto dei Prodotti, compresi i costi di consegna, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento che il Cliente ha utilizzato per pagare i Prodotti, salvo diversa ed espressa richiesta del Cliente, o, nel caso in cui stata effettuata soltanto una pre-autorizzazione alla spesa, a sbloccare il relativo plafond.

LGE si riserva il diritto di prevedere o impostare dei limiti quantitativi di acquisto di alcuni Prodotti da parte del medesimo Cliente. Tali limitazioni saranno indicate in apposite condizioni particolari, applicabili ad integrazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, (“Condizioni Particolari”) riportate nelle relative Pagine Prodotto (come di seguito definite).

5. Spedizione e Installazione

5.1 Spedizione: Prima di inviare un Ordine relativo ai Prodotti, l’Utente potrà visualizzare le modalità di consegna disponibili e gli eventuali costi. LGE rende disponibili le seguenti modalità di consegna dei Prodotti, secondo le specifiche condizioni, i tempi e i costi indicati nella relativa pagina del carrello:

- fronte strada per i prodotti di "piccole dimensioni" quali piccoli elettrodomestici, TV inferiori ai 47 pollici, prodotti audio e video, notebook, monitor inferiori ai 44 pollici, videoproiettori, e climatizzatori;

- al piano su appuntamento con eventuale installazione per i prodotti di "grandi dimensioni", quali TV uguali o superiori ai 48 pollici, grandi elettrodomestici (ad esempio lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, etc) e monitor uguali o superiori ai 45 pollici.

Per gli ordini effettuati attraverso LG Online Shop è disponibile esclusivamente la consegna all’interno del territorio italiano, restano esclusi Città del Vaticano e San Marino.

Non è garantito il servizio di consegna e/ o installazione (anche nella misura in cui sia a pagamento) nelle zone disagiate, in località particolarmente difficili da raggiungere con l’autovettura del corriere o laddove il domicilio indicato come luogo di consegna dall’Utente, non sia al piano terra, non sia dotato di ascensore, montacarichi o comunque di un vano scala avente dimensioni e portata idonee per la consegna dei Prodotti acquistati dall’Utente; nonché accessi/ingressi di dimensioni idonee alla consegna dei Prodotti acquistati dall’Utente.

LGE si riserva il diritto di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.

A seconda dei Prodotti selezionati, alcune modalità di consegna potrebbero non essere disponibili. Le modalità disponibili per ciascun Prodotto saranno in ogni caso indicate nella relativa pagina di acquisto.

Nelle relative pagine del carrello del Negozio Online sono indicati i tempi di consegna previsti, che sono tuttavia indicativi e non vincolanti.La data di consegna potrebbe quindi subire delle modifiche in base a:

- esecuzione del pagamento da parte del cliente;

- cause di forza maggiore, quali problematiche imprevedibili legate a emergenze sanitarie (per es. COVID) o ambientali (nubifragio, nevicate…)

- la consegna del corriere non trova la disponibilità di una persona per il ritiro e si rende necessario portare il prodotto in giacenza

- località particolarmente disagiata (isole, località montane).

L'Utente può acquistare i Prodotti e spedirli direttamente a un destinatario diverso da sé ("Prodotto consegnato a terzi").

Si prega di notare che è responsabilità dell'Utente fornirci i dati personali relativi al destinatario in conformità con la legislazione applicabile in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. Pertanto, vi invitiamo a consultare la nostra Informativa sulla Privacy, disponibile sul nostro Negozio Online, prima di comunicarci i dati personali di terzi.

Consegneremo il Prodotto al destinatario da voi indicato. Al momento della spedizione del Prodotto, riceverete la Conferma d'Ordine, che comunicherà l'accettazione del vostro Ordine e conterrà una ricevuta elettronica relativa al vostro Ordine.

Non consegneremo alcun Prodotto fino a quando il pagamento non sarà stato liquidato e/o accreditato sul conto bancario di LGE. Al momento della spedizione dei Prodotti al nostro corriere, vi invieremo l'e-mail di conferma.

La consegna sarà effettuata dal corriere durante il normale orario di lavoro. Si prega di notare che il nostro corriere non sarà in grado di consegnare alcun Ordine senza una firma sulla ricevuta di spedizione.

LGE compirà ogni ragionevole sforzo per consegnare i Prodotti entro i tempi di consegna indicati nell'e-mail di conferma. Potrete verificare lo stato della spedizione inserendo il numero di spedizione comunicatovi nell'e-mail di conferma direttamente sul sito web del nostro corriere.

I Prodotti diventeranno di vostra proprietà dal momento in cui li riceverete. Una volta consegnati, sarete i soli responsabili dei Prodotti e di qualsiasi perdita o danno da essi successivamente subito.

Al momento della consegna dei Prodotti e prima di firmare qualsiasi documento che attesti la consegna, dovrete controllare attentamente l'integrità della spedizione e, se questa risulta danneggiata o alterata, nel documento che attesta la consegna dovrete indicare che vi riservate il diritto di controllare il contenuto della spedizione, apponendo una specifica riserva per iscritto sul documento che rilascerete al vettore.

La mancata segnalazione dei danni di cui sopra potrebbe causare danni nei nostri confronti, danni per i quali l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile. Eventuali danni o perdite occulte devono essere segnalati entro 8 giorni dal giorno del ricevimento della merce. Trascorso tale termine LGE non sarà più responsabile, salvo quanto previsto dal seguente articolo relativo alla garanzia.

A seconda della categoria merceologica, all’ordine saranno applicati i costi di installazione alle condizioni economiche di volta in volta indicate nel carrello e accettate dall’Utente .

5.2 Installazione

Sono esclusi dal servizio di installazione le seguenti categorie di prodotto: piccoli elettrodomestici (aspirapolvere e microonde), TV inferiori ai 47 pollici, prodotti audio e video, notebook, monitor inferiori ai 44 pollici e climatizzatori.

Si riporta qui di seguito la sintesi delle tipologie di installazione disponibili:

Distinguiamo due tipologie di installazione a seconda delle categorie di prodotti interessate e della tipologia di servizio previsto: l’installazione Premium e l’installazione Elite.

• Prodotti con installazione PREMIUM. Tale installazione è prevista per:

- i grandi elettrodomestici (frigorifero, lavatrice, lavasciuga, asciugatrice, lavastoviglie). Le attivita’ comprese nel servizio sono la rimozione dell’imballaggio, posizionamento del prodotto, rimozione dei fermi di bloccaggio se presenti, collegamento alla presa elettrica del cavo di alimentazione in dotazione del prodotto, allacciamento del tubo di carico acqua ad un rubinetto (esclusi i prodotti Frigoriferi), allacciamento del tubo di scarico acqua ad uno scarico murale dotato di apposito sfiato in aria, oppure al sifone dello scarico del lavello (esclusi i prodotti Frigoriferi) e prova di scarico e carico acqua se previsto. E’ escluso il servizio di impilaggio per lavatrici e asciugartici.

- i TV uguali o superiori ai 48 pollici e i monitor uguali o superiori ai 45 pollici.

Le attivita’ comprese nel servizio sono la rimozione dell’imballaggio, il posizionamento del prodotto, il collegamento alla presa elettrica del cavo di alimentazione in dotazione del prodotto e, per i TV, la sintonizzazione dei canali. E’ esclusa l’installazione a muro.

• Prodotti con in installazione ELITE

Tale installazione è prevista per elettrodomestici da incasso (forno, piano cottura, lavastoviglie), kit esclusivi composti da lavatrice e asciugatrice, washtower e TV OLED serie G da installare a muro.

Oltre a comprendere gli stessi servizi previsti dall’installazione premium, il servizio di installazione EILITE include dei servizi aggiuntivi che differiscono in base alla tipologia di prodotto e che sono di seguiti indicati.

- Per le lavastoviglie da incasso è previsto lo smontaggio/montaggio del pannello.

- Per i kit lavatrice/asciugatrice è previsto il montaggio/impilaggio in colonna di lavatrice e asciugatrice.

- Per i piani cottura e’ prevista l’installazione nell’apposito alloggio presente sul piano cucina e la connessione alla rete elettrica. Il cliente dovra’ preventivamente controllare le misure del foro e la compatibilita’ con il piano cottura.

- Per i TV OLED G da installare a muro è previsto il montaggio a parete, un servizio di training sulle principali funzioni e l’assistenza al collegamento Wi-Fi ovvero il collegamento a eventuali dispositivi in possesso del cliente (decoder, impianto audio, miracast).

- Per i forni da incasso e’ prevista l’installazione nell’apposito mobile cucina ed il collegamento elettrico.

La tipologia di installazione prevista per ciascun prodotto è indicata in fase di acquisto.

A prescindere dal servizio prestato, l’installazione, sia premium che elite, potrà essere eseguita solo in presenza di condizioni di sicurezza per il nostro personale e secondo le specifiche applicabili al prodotto.

I servizi di installazione ed allacciamento vengono eseguiti secondo le norme vigenti. I servizi sono effettuati esclusivamente su impianti preesistenti perfettamente funzionanti e rispondenti alle normative di sicurezza vigenti.

In caso di installazione richiesta per più prodotti, il costo del servizio sarà dovuto per ciascuna installazione richiesta e sara’ visibile nell’ammontare indicato in relazione a ciascun singolo prodotto. Detti servizi saranno prestati da installatori autorizzati da LGE. L'installatore incaricato non rilascia certificazioni e questo presume che l'impianto a cui ci si collega per il normale funzionamento dell'elettrodomestico sia già certificato in origine.

Non sono quindi previsti interventi di taglio o modifica del mobile entro il quale deve essere introdotto l'incasso, ulteriori buchi nel mobile per passaggio di cavi o di alimentazione, così come sostituzione di tubi o altri elementi.

Il prezzo dei servizi di consegna e/o installazione è calcolato in modo automatico dal sistema informatico di LGE considerando: peso e dimensioni dei prodotti, località di consegna, etc. Tale importo verrà indicato nell’ordine prima del suo invio da parte dell’Utente.

Il prezzo dei servizi di consegna e/o installazione indicati sul Negozio Online e visualizzabili dall’Utente al momento della scelta del prodotto e/o del servizio sarà quello in vigore all’atto dell’invio dell’Ordine da parte dell’Utente. Fermo restando tutto quanto precede, LGE si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione e senza preavviso, i prezzi dei servizi di consegna e/o installazione presenti sul Negozio Online. LGE non fornisce, dunque, alcuna garanzia in merito al fatto che il prezzo dei servizi di cui sopra rimanga invariato per un certo periodo di tempo. A mero scanso di equivoci si precisa che l’eventuale modifica del prezzo (sia in aumento che in diminuzione) non interesserà gli Ordini già effettuati dall’Utente precedentemente alla data di entrata in vigore della variazione di prezzo.

Non è garantito il servizio di installazione (anche nella misura in cui sia a pagamento) nelle zone disagiate, in località particolarmente difficili da raggiungere con l’autovettura del corriere o laddove il domicilio indicato come luogo di consegna dall’Utente, non sia al piano terra, non sia dotato di ascensore, montacarichi o comunque di un vano scala avente dimensioni e portata idonee per la consegna dei Prodotti acquistati dall’Utente; nonché accessi/ingressi di dimensioni idonee alla consegna dei Prodotti acquistati dall’Utente.

LGE si riserva il diritto di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.

6. Cancellazione, cambi, restituzioni, garanzia

6.1 Cancellazione

La seguente procedura è applicabile solo ai Prodotti acquistati tramite il Negozio LG Online Shop.

LGE non puo’ accettare resi o cambi di Prodotti acquistati tramite altri siti o negozi o di Prodotti spediti da paesi diversi dall'Italia.

L’utente deve verificare le condizioni specifiche applicabili riportate di seguito:

- L’utente ha il diritto di cancellare un ordine, anche dopo l'invio dell'e-mail di conferma, e fino alla consegna del Prodotto. In caso di cancellazione dell'ordine, LGE fara’ il possibile per interrompere la consegna senza ulteriori azioni da parte dell’utente. Tuttavia, si prega di notare che nel caso in cui gli ordini siano già stati consegnati (ad esempio, quando il prodotto è già stato preso in consegna dal corriere) potrebbe essere necessario che l’utente rifiuti direttamente il prodotto consegnato dal corriere.

- L'Utente deve informare LGE della sua volontà di cancellare l'ordine inviando una dichiarazione esplicita in tal senso (ad esempio: lettera raccomandata, modulo online). Il modo più semplice per farlo è contattare LGE all'indirizzo https://www.lg.com/it/supporto/contattaci/email/. L'Utente può eventualmente avvalersi del seguente modulo di cancellazione ordine:

Modulo di cancellazione

Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano

Indirizzo e-mail: https://www.lg.com/it/supporto/contattaci/email/

Con la presente io/noi(*) comunico.comunichiamo di voler cancellare il mio/nostro (*) contratto di vendita della seguente merce(indicare prodotto / modello *)/per la fornitura del seguente servizio*,

Ordinato il(*) / ricevuto il(*)

Nome del/i utente/i,

Indirizzo dell’/i utente/i,

Firma dell’ utente (solo se il presente modulo viene notificato su carta)

Data

(*) Cancellare se non applicabile

• LGE rimborserà all'Utente - con le stesse modalità di pagamento utilizzate dall'Utente per l'acquisto online - tutti i pagamenti ricevuti dall'Utente senza indebito ritardo e, in ogni caso, non oltre 14 giorni lavorativi dal giorno in cui l'Utente ha comunicato a LGE la volontà di annullare l'Ordine. Qualora LG debba procedere al rimborso di un pagamento effettuato tramite bonifico bancario, LG provvederà ad effettuare il rimborso previo invio da parte dell’utente dei seguenti documenti: Documento bancario timbrato e firmato in originale dalla banca attestante l’IBAN, BIC/SWIFT su cui sarà effettuato il rimborso e l’intestatario del conto, spedito via posta all'attenzione del dipartimento accounting, LG Electronis Italia Spa, Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano.

6.2 Recesso

Il diritto di recesso è riservato esclusivamente all’utente che agisce come consumatore – così come definito dal Codice del Consumo all’articolo 3 lett. A - ovvero come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (di seguito “Consumatore”). Per cui se l’utente agisce come un professionista inteso quale soggetto che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario non potrà esercitare il recesso.

Il Consumatore dispone di un periodo di 14 (quattordici) giorni per recedere dal Contratto senza dover fornire alcuna motivazione.

Il suddetto termine di 14 (quattordici) giorni decorre dal momento in cui il Consumatore, o un terzo designato dal Consumatore stesso (diverso dal vettore), acquisisce il possesso fisico dei beni o (ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo):

• nel caso di più beni ordinati dal Consumatore attraverso un unico ordine e consegnati separatamente: a partire dal giorno in cui l'Utente o un terzo, diverso dal corriere e designato dal Consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;

• nel caso di consegna di un bene composto da più lotti o pezzi: a partire dal giorno in cui il Consumatore o un terzo, diverso dal corriere e designato dal Consumatore,acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;

• nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un certo periodo di tempo: a partire dal giorno in cui il Consumatore o un terzo, diverso dal corriere e designato dal Consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;

• se il Consumatore ha acquistato Contenuti Digitali, entro 14 giorni dalla data del nostro Contratto con il Consumatore.

Per esercitare il diritto di recesso, il Consumatore deve informare LGE della sua volontà di recedere dal Contratto inviando una dichiarazione esplicita in tal senso (ad esempio: lettera raccomandata, modulo online).

Il modo più semplice per farlo è contattare LGE all'indirizzo https://www.lg.com/it/supporto/contattaci/email/. Il Consumatore può eventualmente utilizzare il seguente modulo di recesso:

Modulo per il recesso per il Consumatore

Via Aldo Rossi 4, 20149 Milano

Indirizzo e-mail: https://www.lg.com/it/supporto/contattaci/email/

Con la presente io/noi(*) comunichiamo di voler recedere dal mio/nostro (*) contratto di vendita della seguente merce(*)/per la fornitura del seguente servizio*,

Ordinato il(*) / ricevuto il(*)

Nome del/i consumatore/i,

Indirizzo del/i consumatore/i,

Firma del consumatore (solo se il presente modulo viene notificato su carta)

Data

(*) Cancellare se non applicabile

Per esercitare il diritto di recesso nel rispetto dei termini di legge, è sufficiente che il Consumatore abbia inviato la comunicazione relativa all'esercizio di tale diritto prima della scadenza del suddetto periodo.

Si precisa che qualora il Consumatore abbia acquistato due o più prodotti nell'ambito di un'iniziativa di vendita congiunta e intenda esercitare il diritto di recesso solo per uno dei due prodotti acquistati, il Cliente dovrà necessariamente restituire entrambi i prodotti acquistati congiuntamente nell'ambito dell'iniziativa di vendita abbinata e LGE rimborserà al Consumatore - con le stesse modalità di pagamento utilizzate dal Consumatore per l'acquisto online - tutti i pagamenti ricevuti dal Consumatore (ad eccezione di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'Utente nel caso in cui abbia richiesto una tipologia di consegna diversa da quella meno costosa offerta da LGE), senza indebito ritardo e, in ogni caso, non oltre 14 giorni lavorativi dal giorno in cui il Consumatore ha comunicato a LGE la propria volontà di recedere.

6.3 Conseguenze del recesso

Se il Consumatore recede, LGE sarà tenuta a restituire, senza indugio e in ogni caso entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte di LGE, tutti i pagamenti ricevuti dal Consumatore, compresi i costi di consegna (ad eccezione di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal Consumatore nel caso in cui abbia richiesto un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna offerto da LGE).

LGE effettuerà tale rimborso utilizzando lo stesso metodo di pagamento utilizzato dal Consumatore per il pagamento degli importi dovuti, salvo che non sia stato espressamente concordato diversamente; al Consumatore non verrà addebitato alcun costo per tali operazioni di rimborso.

LGE potrà rifiutare il rimborso finché non avrà ricevuto i beni oggetto del recesso (ad esempio, se l'Utente spedisce i prodotti ad un indirizzo diverso dal seguente: GEODIS LOGISTICS S.p.A. Blocco C presso LG Via Dogana Po 2/A 29015 - Castel San Giovanni (PC)) o fino a quando il cliente non abbia dimostrato di aver restituito la merce, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

I prodotti oggetto di recesso vanno spediti utilizzando i seguenti dettagli:

- Per i beni di "piccole dimensioni", appartenenti alle seguenti categorie: TV di dimensioni inferiori a 47 pollici, prodotti audio e video, piccoli elettrodomestici (aspirapolvere e microonde), notebook, monitor di dimensioni inferiori a 44 pollici, videoproiettori e condizionatori d'aria, il Consumatoredovrà consegnare la merce a - GEODIS LOGISTICS S.p.A. Blocco C presso LG Via Dogana Po 2/A 29015 - Castel San Giovanni (PC) senza ritardo, e comunque entro 14 (quattordici) giorni dalla data in cui il Consumatore ha comunicato a LGE la decisione di recedere dal Contratto. Il termine si intenderà rispettato qualora l'utente riconsegni la merce prima della scadenza del periodo di 14 (quattordici) giorni. Il Consumatore pagherà il costo diretto della restituzione della merce.

- Per i cosiddetti beni di "grandi dimensioni" appartenenti alle seguenti categorie: TV di dimensioni pari o superiori a 48 pollici, grandi elettrodomestici (frigorifero, lavatrice, lavasciuga, asciugatrice, lavastoviglie) e monitor di dimensioni pari o superiori a 45 pollici e, in generale, tutti i beni non compresi nella categoria dei beni di "piccole dimensioni", il ritiro del Prodotto oggetto del recesso - presso il domicilio situato nel territorio italiano indicato dal Consumatore al momento del recesso - sarà a carico di LGE.

Per ottenere il rimborso completo, il Consumatore dovrà restituire il Prodotto in condizioni pari al nuovo con tutti gli imballi originali, gli accessori e gli eventuali prodotti gratuiti forniti con il Prodotto. Se il Consumatore ha maneggiato un Prodotto più di quanto non abbia fatto in un negozio al dettaglio prima dell'acquisto (ad esempio, lo ha utilizzato più di quanto sia necessario per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento), LGE potra’ ridurre l'importo del rimborso completo per riflettere l'eventuale riduzione del valore subita dal prodotto. LGE potra’ inoltre ridurre l'importo del rimborso per riflettere il valore di eventuali accessori o prodotti gratuiti non restituiti.

Si precisa che, qualora il Consumatore intenda avvalersi del diritto di recesso, lo stesso dovrà a propria cura e spese disinstallare il Prodotto così da permettere a LGE di effettuarne il ritiro, secondo la procedura di seguito descritta. In particolare, si segnala che, qualora il Prodotto sia ad incasso, il Consumatore dovrà a propria cura e spese rimuovere il Prodotto dall’incasso e predisporlo per il ritiro.

6.4 Esclusione del diritto di recesso

Se non diversamente previsto dalle parti, il suddetto diritto di recesso (c.d. diritto di recesso) non si applica, ai sensi dell'art. 59 del Codice del Consumo, alle seguenti tipologie di contratti:

a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, solo se l'esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l'accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della completa esecuzione del contratto da parte del professionista;

b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;

c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;

f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;

g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;

h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;

l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;

m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;

n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;

o) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, qualora:

1) il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso;

2) il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso;

3) il professionista abbia fornito la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7 del codice del consumo.

6.5 Garanzia.

Ogni Prodotto venduto sul Negozio Online è coperto dalla garanzia di:

- 24 (ventiquattro) mesi dal momento della fornitura o della consegna del Prodotto se l’utente agisce in qualità di Consumatore, come di seguito definita (“Garanzia Legale”);

LGE, in qualità di venditore del Prodotto, è tenuta agli obblighi della c.d. "garanzia legale di conformità" disciplinata dagli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo.

In particolare, LGE garantisce che i Prodotti acquistati tramite il Negozio Online siano privi di difetti di conformità per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna del Prodotto.

Si precisa che l'azione volta a far valere i difetti non dolosamente occultati si prescrive, in ogni caso, entro il termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, l'utente ha diritto al ripristino della conformità, scegliendo tra la riparazione e la sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga a LGE costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, di quanto segue:

a) il valore che i beni avrebbero in assenza del difetto di conformità;

b) l'entità del difetto di conformità; e

c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

LGE può rifiutarsi di riparare e sostituire i Prodotti se tali azioni sono impossibili o se LGE incorrerebbe in costi sproporzionati, tenendo conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui alle lettere a) e b) di cui sopra.

L'utente ha diritto a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del Contratto nel caso in cui:

a) LGE non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione o abbia omesso di riparare o sostituire, ove possibile, o abbia rifiutato di rendere conforme il bene;

b) il difetto di conformità si manifesti, nonostante il tentativo di LG di ripristinare la conformità del bene;

c) il difetto di conformità è così grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto; oppure

d) LGE ha dichiarato o risulta evidente dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità dei beni entro un termine ragionevole o senza notevoli inconvenienti per l'Utente.

L'Utente non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità. L'onere della prova del difetto di lieve entità spetta a LG.

Per maggiori informazioni sulla "garanzia legale", si rimanda all'estratto del Codice del Consumo disponibile all'url https://www.lg.com/it/supporto/informazioni-garanzia/ .

- 12 (dodici) mesi dal momento della fornitura o della consegna del Prodotto qualora l’utente agisca come un professionista inteso quale soggetto che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; in tal caso, la garanzia può essere fatta valere solo se ladenuncia del vizio avviene entro 8 giorni dalla scoperta.

6.6 Garanzia convenzionale LG

LGE, in qualità di produttore dei Prodotti, può offrire anche una "garanzia convenzionale" ai sensi dell'art. 135 quinquies del Codice del Consumo.

L'Utente può consultare lo specifico certificato di garanzia allegato al Prodotto al fine di comprendere la durata, i termini, le condizioni, le limitazioni e le specifiche procedure di attivazione per ciascun Prodotto coperto da garanzia convenzionale LGE.

La garanzia convenzionale fornita da LGE si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'Utente del Prodotto e, in particolare, la garanzia convenzionale non pregiudica i diritti dell'Utente previsti dagli articoli da 128 a 135-septies. del Codice del Consumo, come indicato al paragrafo precedente, in relazione alla cosiddetta "garanzia legale di conformità".

La garanzia convenzionale fornita da LGE si differenzia dalla suddetta "garanzia legale di conformità" ed è soggetta ai termini, alle condizioni e alle limitazioni indicate nel relativo certificato di garanzia che accompagna il Prodotto.

7. Diritti di proprietà intellettuale

Accettate che i Contenuti disponibili attraverso il Negozio Online, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la grafica, i contenuti editoriali, i clip audio, i clip video e il software, contengono informazioni e materiali di proprietà di LGE, dei Fornitori di Contenuti o di altre terze parti. Né voi né chiunque agisca per vostro conto acquisisce diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà, inclusi brevetti, disegni, marchi, copyright o segreti commerciali relativi ai contenuti del Negozio Online o nel Contenuto o nei Prodotti, salvo quanto espressamente specificato in un'apposita licenza o concordato per iscritto.

8. Indennizzo

Se subiamo una perdita derivante da o in relazione a: (i) violazione delle Condizioni d'acquisto da parte dell'utente; (ii) utilizzo del Negozio Online da parte dell'utente in modo diverso da quello previsto dalle presenti Condizioni d'acquisto; o (iii) utilizzo da parte dell'utente di applicazioni scaricate dal Negozio Online in modo diverso da quello previsto dai termini applicabili all'utilizzo di tali Applicazioni, potremo avviare un procedimento legale nei confronti dell'utente per il rimborso di tali perdite.

8.1 Eventi al di fuori del nostro controllo

In caso di situazioni o eventi al di fuori del nostro ragionevole controllo ("Eventi di forza maggiore e/o calamità naturali"), non saremo responsabili per il mancato o ritardato adempimento di uno qualsiasi dei nostri obblighi, nonché per eventuali danni causati all'Utente, se derivanti da calamità naturali o cause di forza maggiore. Ciò include i malfunzionamenti della nostra piattaforma.

Un evento di forza maggiore può essere definito come un atto, un evento, un'omissione o un incidente al di fuori del nostro ragionevole controllo e comprende, senza limitazioni, i seguenti eventi:

(a) scioperi, serrate o altre azioni industriali che ostacolino il nostro lavoro;

(b) disordini civili, sommossa, invasione, attacco o minaccia di attacco terroristico, guerra (dichiarata o meno), minaccia o preparazione di guerra;

(c) incendi, esplosioni, tempeste, inondazioni, terremoti, epidemie o altre calamità naturali;

(d) impossibilità di utilizzare ferrovie, navi, aerei, mezzi di trasporto a motore o altri mezzi di trasporto pubblici o privati;

(e) impossibilità di utilizzare reti di telecomunicazione pubbliche o private;

(f) atti, decreti, leggi, regolamenti o restrizioni di qualsiasi governo;

(g) pandemia o epidemia.

(h) blocchi o difficoltà di circolazione in aree con restrizioni di consegna.

Finché dura l'evento di forza maggiore e/o calamità naturale, il contratto di compravendita stipulato con il Cliente sarà sospeso e il nostro termine per la consegna o per l'adempimento dell'obbligazione sarà prorogato. Ci adopereremo per porre rimedio all'evento di forza maggiore e/o alla calamità naturale. Dopo un periodo di 60 (sessanta) giorni, se non si trova una soluzione, il Contratto potrà essere risolto senza oneri per entrambe le Parti.

9. Garanzia ed esclusioni di responsabilità

Ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia per i dispositivi acquistati di recente e nella misura massima consentita dalla legge applicabile, l'utente riconosce e accetta espressamente che l'uso del negozio online o di qualsiasi applicazione venduta o distribuita nel negozio online è a suo esclusivo rischio e che l'accesso al centro commerciale online gli viene fornito "così com'è" e "come disponibile" e senza alcuna garanzia di qualsiasi tipo o natura. LGE non garantisce che l'uso del centro commerciale online sia continuamente disponibile o privo di errori. nella misura massima consentita dalla legge applicabile, LGE e i suoi fornitori declinano espressamente qualsiasi termine, condizione o garanzia implicita o statutaria, comprese quelle relative a commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, titolo, accuratezza e corrispondenza con la descrizione, qualità soddisfacente e non violazione. LGE non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, in materia di software di terzi o di software open source. Tutti i software di terze parti e i software open source sono forniti "così come sono", senza garanzie di alcun tipo da parte di LGE.

10. Limitazione di responsabilità

Nessuna disposizione delle presenti Condizioni di acquisto esclude o limita la nostra responsabilità per: (i) morte o lesioni personali causate dalla nostra negligenza; (ii) frode o dichiarazione fraudolenta; e (iii) qualsiasi questione rispetto alla quale sarebbe illegale per noi escludere o limitare la nostra responsabilità.

Se non rispettiamo le presenti Condizioni d'acquisto, siamo responsabili per le perdite o i danni subiti dall'utente che sono il risultato prevedibile della nostra violazione delle presenti Condizioni d'acquisto o della nostra negligenza, ma non siamo responsabili per le perdite o i danni che non sono prevedibili. Una perdita o un danno è prevedibile se è una conseguenza ovvia della nostra violazione o se era contemplata da voi e da noi al momento della stipula delle presenti Condizioni di acquisto.

Forniamo il Contenuto/il Prodotto solo per uso domestico e privato. L'utente accetta di non utilizzare il Contenuto/ Prodotto per scopi commerciali o aziendali o professionali. LGE non sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'utente per qualsiasi perdita di profitto, perdita di affari, interruzione dell'attività o perdita di opportunità commerciali.

Non risponderemo di eventuali perdite o danni subiti dall'utente in conseguenza di: (i) violazione delle presenti Condizioni di acquisto da parte dell'utente; o, (ii) se l'utente risiede in Italia, in caso di forza maggiore.

11. Legge applicabile e giurisdizione

Le presenti Condizioni di acquisto e il Contratto tra l'Utente e LGE sono disciplinati dalla legge italiana. Le parti del Contratto possono adire, per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa al Contratto, esclusivamente il tribunale di Milano (Italia) o il tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'Utente, a seconda dei casi.

Il mancato o ritardato esercizio di un qualsiasi diritto riconosciuto dal Contratto non impedisce il successivo esercizio di tale diritto.

Qualora una disposizione del Contratto risulti invalida o inefficace, la suddetta disposizione sarà eliminata e le restanti disposizioni non ne saranno influenzate.

Nessuna parte diversa dall'Utente e da LGE ha il diritto di far valere una qualsiasi clausola del Contratto.

12. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il D.Lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” prevede che al momento della fornitura di una nuova apperecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, l’acquirente possa richiedere il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. Con apparecchiatura di tipo equivalente si intende una apparecchiatura che abbia svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura fornita.

Il Cliente acquirente di un Prodotto destinato ad un nucelo domestico che intendesse avvalersi del ritiro del proprio RAEE equivalente secondo la modalità uno contro uno dovrà farne espressa richiesta in sede di trasmissione dell’Ordine secondo le modalità indicate sul Sito. Eventuali richieste successive o effettuate con altre modalità saranno considerate tardive o comunque non valide e non saranno prese in considerazione.

Il ritiro uno contro uno del RAEE equivalente è gratuito e verrà effettuato presso il medesimo indirizzo di consegna del Prodotto acquistato, contestualmente alla consegna o, in ogni caso, entro i 30 (trenta) giorni successivi, previo contatto da parte dell’operatore logistico incaricato da LGE.

Sono a cura e carico del cliente: (i) la predisposizione del RAEE per il ritiro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scollegamento da impianti elettrici e/o idrici, eliminazione di eventuali prodotti conservati o collocati all’interno del bene); (ii) eventuali costi extra (a titolo esemplificato e non esaustivo: personale aggiuntivo di facchinaggio, noleggio montascale, etc.) che si rendessero necessari in caso di prelievo difficoltoso del RAEE equivalente.

Il ritiro del RAEE equivalente non avrà luogo nel caso in cui ciò presenti un rischio per il personale incaricato del ritiro, né nel caso in cui il RAEE equivalente risulti manomesso o privo di componenti essenziali.

LGE e i soggetti di cui essa si avvale per la gestione del ritiro del RAEE uno contro uno non si assumono alcuna responsabilità in merito a dati personali, informazioni e contenuti eventualmente immagazzinati nel RAEE equivalente al momento del ritiro.

13. Protezione dei dati e privacy

Quando l'Utente effettua un Ordine attraverso il Negozio Online, ci fornisce i suoi dati personali. Utilizzeremo i dati personali dell'Utente per gestire l'Ordine, consegnare i Prodotti ordinati e per altri scopi limitati. La raccolta e il trattamento dei dati personali saranno effettuati in conformità alla nostra Informativa sulla privacy pubblicata sul Negozio Online e disponibile al seguente link: https://www.lg.com/it/privacy.

14. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI ACQUISTO

La Società potrà di volta in volta modificare le presenti Condizioni di acquisto, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Tali modifiche e i relativi motivi saranno notificati all'utente prima della loro entrata in vigore. Inoltre, qualsiasi modifica sostanziale che possa risultare svantaggiosa per l'utente verrà notificata in anticipo. Se una qualsiasi modifica ai presenti termini sia ritenuta non valida, nulla o per qualsiasi motivo inapplicabile, tale modifica non pregiudica la validità e l'applicabilità delle restanti modifiche o condizioni. L'Utente prende atto e accetta che eventuali modifiche alle presenti Condizioni d’acquisto si applicheranno agli ordini inviati dagli Utenti dal giorno a decorrere dal quale le modifiche alle Condizioni d’acquisto si intenderanno efficaci.

15. Mediazione

Nel caso in cui una controversia derivi da o si riferisca ai presenti termini e condizioni di acquisto, o alla loro violazione, e se la controversia non può essere risolta con una negoziazione tra le parti, le parti concordano di tentare in buona fede di risolvere la controversia con una mediazione gestita da un'organizzazione di mediazione prima di ricorrere a un contenzioso o ad altre procedure di risoluzione delle controversie.

16. Contattare LGE

Offriamo assistenza ai nostri utenti per qualsiasi richiesta legata all'utilizzo del nostro negozio Online, all'inoltro di un Ordine, al monitoraggio della spedizione dei Prodotti, alla disponibilità dei Prodotti, alla procedura di login/registrazione sul nostro Negozio Online e a qualsiasi ulteriore informazione di cui possiate avere bisogno in relazione all'utilizzo del Negozio Online e/o in relazione ai Prodotti. Il nostro Servizio Clienti è disponibile in italiano, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (CET) e il sabato dalle 9 alle 13 (CET), ad eccezione dei giorni festivi.

Per qualsiasi informazione vi invitiamo a consultare la sezione “Servizio Clienti” del nostro Sito e in caso di necessità di ulteriori chiarimenti potete contattarci all’indirizzo e-mail o al numero di telefono di seguito indicati:

Email: compilare il form all’indirizzo https://www.lg.com/it/supporto/contattaci/email/

Numero di telefono (disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 (CET) e il sabato dalle 9 alle 13 (CET), tranne nei giorni festivi): 02.8148545

Consulta qui termini e condizioni aggiornate al 13 dicembre 2023