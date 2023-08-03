We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
｢メリディアン｣社監修チュー二ング サウンドバー SN7CY
全てのスペック
-
JANコード
-
49-89027-017405
-
本体質量
-
約3.74kg
-
本体寸法 幅×高さ×奥行
-
890×65×119 mm
-
定格出力
-
30W×2（4Ω、1kHz、THD 10％）
-
スピーカーユニット
-
52×99mm
-
定格出力
-
30W (4Ω、1kHz、THD 10％)
-
スピーカーユニット
-
2インチ
-
定格出力
-
35W×2 (4Ω、1kHz、THD 10％)
-
スピーカーユニット
-
2.5インチ
-
HDMI入力
-
1
-
HDMI出力
-
1
-
オプティカル(S/PDIF)
-
1
-
USB
-
1
-
HDMI
-
2160p@30Hz (4:4:4) / 2160p@60Hz(4:2:0)
-
LPCM
-
○
-
Dolby Atmos
-
○
-
Dolby Digital Plus
-
○
-
Dolby Digital
-
○
-
DTS Digital Surround
-
○
-
AAC / AAC+
-
○
-
バージョン
-
4.0
-
周波数帯域
-
2.4GHz
-
通信距離
-
約10m
-
対応プロファイル
-
A2DP
-
対応コーデック
-
SBC, AAC
-
接続
-
USB
-
ファイル再生形式
-
FLAC､OGG､WAV､MP3､WMA､AAC
-
サンプリング周波数
-
MP3/WMA/OGG：32～48KHz / FLAC/WAV：32KHz～192KHz
-
ビットレート
-
MP3：80～320kbps / WMA：56～128kbps / OGG：64～500kbps
-
最大ファイル数
-
2000
-
電源入力
-
100-240V, 50/60Hz
-
本体消費電力(標準値)
-
38W
-
本体待機消費電力
-
0.5W以下
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中