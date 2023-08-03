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｢メリディアン｣社監修チュー二ング サウンドバー SN7CY

仕様

レビュー

サポート

｢メリディアン｣社監修チュー二ング サウンドバー SN7CY

SN7CY

｢メリディアン｣社監修チュー二ング サウンドバー SN7CY

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-017405

本体質量

約3.74kg

本体寸法 幅×高さ×奥行

890×65×119 mm

フロントスピーカー

定格出力

30W×2（4Ω、1kHz、THD 10％）

スピーカーユニット

52×99mm

センタースピーカー

定格出力

30W (4Ω、1kHz、THD 10％)

スピーカーユニット

2インチ

ハイトスピーカー

定格出力

35W×2 (4Ω、1kHz、THD 10％)

スピーカーユニット

2.5インチ

出入力端子 - 背面

HDMI入力

1

HDMI出力

1

オプティカル(S/PDIF)

1

USB

1

映像出力(最大)

HDMI

2160p@30Hz (4:4:4) / 2160p@60Hz(4:2:0)

オーディオフォーマット

LPCM

Dolby Atmos

Dolby Digital Plus

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC / AAC+

BLUETOOTH®

バージョン

4.0

周波数帯域

2.4GHz

通信距離

約10m

対応プロファイル

A2DP

対応コーデック

SBC, AAC

ファイル再生

接続

USB

ファイル再生形式

FLAC､OGG､WAV､MP3､WMA､AAC

サンプリング周波数

MP3/WMA/OGG：32～48KHz / FLAC/WAV：32KHz～192KHz

ビットレート

MP3：80～320kbps / WMA：56～128kbps / OGG：64～500kbps

最大ファイル数

2000

電源

電源入力

100-240V, 50/60Hz

本体消費電力(標準値)

38W

本体待機消費電力

0.5W以下