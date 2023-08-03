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UltraGearゲーミングスピーカー

仕様

レビュー

サポート

UltraGearゲーミングスピーカー

GP9

UltraGearゲーミングスピーカー

少し上から見たGP9の正面画像
プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-020283

本体寸法 幅×高さ×奥行

376×86×108 mm

本体質量

1.5kg

梱包時寸法 幅×高さ×奥行

445×169×171 mm

梱包時質量

2.26kg

防水防塵性能

スピーカー

チャンネル数

2.0ch

総出力

20W (10W+10W)

スピーカーユニット

ツイーター×2 / ウーファー×2

パッシブラジエーター

インピーダンス

機能

ハイレゾオーディオ

96kHz/24bit

DTS Headphone：X®

ライティング

自動音楽再生

Bluetooth

○ (Bluetooth 5.0)

マイク

マルチポイント

○ (2台)

Bluetoothアプリ(Android/iOS/PC)

ボイスコマンド(Google assistant/Siri)

出入力端子

ヘッドホン出力 (3.5φ 4極)

1

AUX Out(3.5φ)

1

USB Type-C

1

光デジタル入力

1

ワイヤレス接続

Bluetooth

○(Bluetooth 5.0)

Bluetoothコーデック

SBC､AAC､Dolby Audio

電源

本体消費電力(標準値)

15W

本体待機消費電力

0.5W以下

電源供給

ACアダプタージャック

バッテリー

容量

7.2V 2600mAh

バッテリータイプ

リチウムイオン

駆動時間

最大5時間

充電時間

最大3.5時間

付属品

簡易マニュアル

1

保証書

1

ACアダプター

1

USB Type-Cケーブル

1

フェライトコア

1