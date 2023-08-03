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UltraGearゲーミングスピーカー
全てのスペック
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JANコード
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49-89027-020283
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本体寸法 幅×高さ×奥行
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376×86×108 mm
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本体質量
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1.5kg
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梱包時寸法 幅×高さ×奥行
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445×169×171 mm
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梱包時質量
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2.26kg
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防水防塵性能
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－
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チャンネル数
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2.0ch
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総出力
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20W (10W+10W)
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スピーカーユニット
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ツイーター×2 / ウーファー×2
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パッシブラジエーター
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○
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インピーダンス
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4Ω
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ハイレゾオーディオ
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96kHz/24bit
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DTS Headphone：X®
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○
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ライティング
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○
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自動音楽再生
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○
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Bluetooth
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○ (Bluetooth 5.0)
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マイク
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○
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マルチポイント
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○ (2台)
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Bluetoothアプリ(Android/iOS/PC)
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○
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ボイスコマンド(Google assistant/Siri)
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○
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ヘッドホン出力 (3.5φ 4極)
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1
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AUX Out(3.5φ)
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1
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USB Type-C
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1
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光デジタル入力
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1
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Bluetooth
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○(Bluetooth 5.0)
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Bluetoothコーデック
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SBC､AAC､Dolby Audio
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本体消費電力(標準値)
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15W
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本体待機消費電力
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0.5W以下
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電源供給
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ACアダプタージャック
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容量
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7.2V 2600mAh
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バッテリータイプ
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リチウムイオン
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駆動時間
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最大5時間
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充電時間
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最大3.5時間
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簡易マニュアル
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1
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保証書
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1
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ACアダプター
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1
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USB Type-Cケーブル
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1
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フェライトコア
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1
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