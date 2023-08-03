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4K Ultra HD ブルーレイディスク™プレーヤー
全てのスペック
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外形寸法(W×H×D)
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43.0×4.55×20.5（突起部含まず）
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本体質量（kg）
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1.92
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有線
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○(10Base-T/100Base-TX)
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無線
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○(IEEE802.11ac/b/g/n(2.4GHz/5GHz)) *
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HDMI 音声出力
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○
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HDMI 映像・音声出力
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○
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光デジタル出力
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○
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LAN端子
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○
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USB端子
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○(USB2.0)
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1080pアップスケーリング
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○
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4Kアップスケーリング
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○
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BT.2020/BT.709
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○
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xvYCC
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○
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HDR10
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○
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HDR→SDR変換
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○
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ブルーレイ3D
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○
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SIMPLINK
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○
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ブルーレイ
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BD-ROM（SL/DL/TL）：Ultra HD Blu-ray / Blu-ray 3D、BD-R（SL/DL/LTH）：BDMV / BDAV、BD-RE（SL/DL）：BDMV / BDAV
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DVD
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DVD-ROM（SL/DL）、DVD-R（SL/DL）：DVD-Video / AVCREC/AVCHD、DVD-RW：DVD-Video / DVD-VR / ACVREC / ACVHD、DVD+R（SL/DL） / DVD+RW：DVD-Video
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CD
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Audio CD/CD-R/CD-RW
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対応する映像記録方式
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MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 AVC(H.264) / SMPTE VC1(VC-9) / Xvid / MKV / AVCREC / AVCHD / M4V / 3GP / MP4 / MOV / FLV / VOB / TS / DAT
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対応する音声記録方式
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LPCM / Dolby Digital / Dolby Atmos*2 / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS / DTS-HD Master Audio / MPEG1/2 L2 / MP3 / WMA / AAC / FLAC
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対応する画像記録方式
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JPEG / GIF / PNG / MPO
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Netflix
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○
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YouTube
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○
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取扱説明書
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○
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保証書
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○
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リモコン
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○
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リモコン用乾電池
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○（単四形乾電池×1）
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JANコード
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49-89027-013353
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保証期間
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1年間
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