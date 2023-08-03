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持ち運べるセカンドスクリーン16インチ高解像度2560×1600モバイルモニター

仕様

レビュー

サポート

持ち運べるセカンドスクリーン16インチ高解像度2560×1600モバイルモニター

16MQ70

持ち運べるセカンドスクリーン16インチ高解像度2560×1600モバイルモニター

正面画像
プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-022393

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

360×246×8

重量

約670g

ディスプレイ

サイズ

16.0インチ

アスペクト比

16:10

液晶方式

IPS

表面処理

アンチグレア

解像度

2560×1600 (WQXGA)

表示色

約1677万色 (8bit)

視野角(水平/垂直)

170°/ 170°(CR≧10)

輝度(標準値)

350cd/㎡

コントラスト比(標準値)

1,200:1

応答時間

30ms (GTG)

色域

DCI-P3 99%

出入力端子

USB Type-C

2

USB TYPE-C機能

DisplayPort Alternate Mode

機能

ブルーライト低減モード

○ (OnScreen Control設定)

OnScreen Control

電源

消費電力(標準時)

8W

アクセサリー

USB Type-Cケーブル

取扱説明書

保証書

安全/不要輻射

J-Moss

ご注意

保証期間

■3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
■無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。