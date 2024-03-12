5Gで変わる体験。2画面でも1画面でも、自由自在。LG V60 ThinQ 5G

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全てのスペック
主な仕様
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CPU
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SDM865（オクタコア）2.8GHz+2.4GHz+1.8GHz
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OS
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Android™ 10
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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本体のみ：約170×78×9.2mm(LGデュアルスクリーン装着：177×166.3×15.0mm)
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質量
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約353g★
（本体のみ 約218g）
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カラー
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クラッシーブルー
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メモリ
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ROM 128GB / RAM 8GB
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外部メモリ
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microSDXC™(最大512GB)
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バッテリー
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約5,000mAh
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ディスプレイ
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本体：約6.8インチ／フルHD+（2460×1080ドット） LGデュアルスクリーン：約6.8インチ／フルHD+（2460×1080ドット）
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カメラ有効画素数（外側）
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約6,400万画素＋約1,300万画素（デュアルカメラ）
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カメラ有効画素数（内側）
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約1,000万画素
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最大速度
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下り：3.4Gbps / 上り：182Mbps
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テザリング
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○（10台）
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Wi-Fi
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IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 準拠
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Bluetooth
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Bluetooth® 5.1
通信事業者
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SoftBank
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○
その他機能
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防水
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IPX5 / IPX8 ※
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防塵
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IP6X ※
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ハイレゾ
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○
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おサイフケータイ
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○
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4K動画撮影
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〇 ※8Kも対応
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生体認証
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指紋認証
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ワイヤレス充電（Qi）
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○
付属品
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取扱説明書
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○
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