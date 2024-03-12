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5Gで変わる体験。2画面でも1画面でも、自由自在。LG V60 ThinQ 5G

仕様

レビュー

サポート

5Gで変わる体験。2画面でも1画面でも、自由自在。LG V60 ThinQ 5G

A001LG

5Gで変わる体験。2画面でも1画面でも、自由自在。LG V60 ThinQ 5G

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プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

SDM865（オクタコア）2.8GHz+2.4GHz+1.8GHz

OS

Android™ 10

サイズ（高さ×幅×厚さ）

本体のみ：約170×78×9.2mm(LGデュアルスクリーン装着：177×166.3×15.0mm)

質量

約353g
（本体のみ 約218g）

カラー

クラッシーブルー

メモリ

ROM 128GB / RAM 8GB

外部メモリ

microSDXC™(最大512GB)

バッテリー

約5,000mAh

ディスプレイ

本体：約6.8インチ／フルHD+（2460×1080ドット） LGデュアルスクリーン：約6.8インチ／フルHD+（2460×1080ドット）

カメラ有効画素数（外側）

約6,400万画素＋約1,300万画素（デュアルカメラ）

カメラ有効画素数（内側）

約1,000万画素

最大速度

下り：3.4Gbps / 上り：182Mbps

テザリング

○（10台）

Wi-Fi

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 準拠

Bluetooth

Bluetooth® 5.1

通信事業者

SoftBank

その他機能

防水

IPX5 / IPX8 ※

防塵

IP6X ※

ハイレゾ

おサイフケータイ

4K動画撮影

〇 ※8Kも対応

生体認証

指紋認証

ワイヤレス充電（Qi）

付属品

取扱説明書