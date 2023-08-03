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あなたの動きにフィットした使いやすさ。
全てのスペック
主な仕様
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CPU
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2.3GHz クアッドコア
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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高さ約139mm×幅約71mm×厚さ約9.2mm(最厚部:10mm)
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質量
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約145g
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OS
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Android™ 4.2.2(Jelly Bean)
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バッテリー
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2,900mAh(急速充電対応) ※バッテリー着脱不可
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ディスプレイ
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5.2インチ フルHD IPS(1920×1080ピクセル / 423ppi)
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メモリ
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ROM 32GB / RAM 2GB
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連続通話時間
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3G 約820分 / GSM 約760分
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連続待受時間
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Xi 約460時間 / 3G 約530時間 / GSM 約430時間
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本体色
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Indigo Black / Lunar White
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カメラ有効画素数（外側）
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約1320万画素
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カメラ有効画素数（内側）
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約240万画素
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カメラ最大記録サイズ
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静止画 13M（4160×3120） / 動画 フルHD 60fps（1920×1080）
その他機能
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防水
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－
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ワンセグ
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○
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NOTTV
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おサイフケータイ
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○※1
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おくだけ充電
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－
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通信速度
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Xi: 112.5Mbps / 37.5Mbps, FOMA: 14Mbps / 5.7Mbps ※2
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Wi-Fiテザリング
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○※3
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Wi-Fi（無線LAN）
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○
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WORLD WING
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クラス4(3G ○ / 3G850 ○ / GSM ○)
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赤外線通信
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IrRC(リモコン)のみ対応
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Bluetooth®
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○
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エリアメール
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○
通信事業者
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docomo
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Yes
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