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あなたの動きにフィットした使いやすさ。

仕様

レビュー

サポート

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G2 L-01F

あなたの動きにフィットした使いやすさ。

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

2.3GHz クアッドコア

サイズ（高さ×幅×厚さ）

高さ約139mm×幅約71mm×厚さ約9.2mm(最厚部:10mm)

質量

約145g

OS

Android™ 4.2.2(Jelly Bean)

バッテリー

2,900mAh(急速充電対応) ※バッテリー着脱不可

ディスプレイ

5.2インチ フルHD IPS(1920×1080ピクセル / 423ppi)

メモリ

ROM 32GB / RAM 2GB

連続通話時間

3G 約820分 / GSM 約760分

連続待受時間

Xi 約460時間 / 3G 約530時間 / GSM 約430時間

本体色

Indigo Black / Lunar White

カメラ有効画素数（外側）

約1320万画素

カメラ有効画素数（内側）

約240万画素

カメラ最大記録サイズ

静止画 13M（4160×3120） / 動画 フルHD 60fps（1920×1080）

その他機能

防水

ワンセグ

NOTTV

-

おサイフケータイ

○※1

おくだけ充電

通信速度

Xi: 112.5Mbps / 37.5Mbps, FOMA: 14Mbps / 5.7Mbps ※2

Wi-Fiテザリング

○※3

Wi-Fi（無線LAN）

WORLD WING

クラス4(3G ○ / 3G850 ○ / GSM ○)

赤外線通信

IrRC(リモコン)のみ対応

Bluetooth®

エリアメール

通信事業者

docomo

Yes