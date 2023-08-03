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"動画"、"写真"、"音"、全てが匠クオリティー。V20 PRO

仕様

レビュー

サポート

"動画"、"写真"、"音"、全てが匠クオリティー。V20 PRO

L-01J

"動画"、"写真"、"音"、全てが匠クオリティー。V20 PRO

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

Qualcomm MSM8996 2.2GHz+1.6GHz クアッドコア

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約149×72×8.0mm

質量

約146g

OS

Android™ 7.0

カラー

Titan

ディスプレイ

約5.2インチ QHD(1440×2560)

バッテリー

2900mAh

メモリ

ROM 32GB / RAM 4GB

外部メモリー

microSDXC™（最大256GB）

VoLTE対応

○(HD+)

Bluetooth

Bluetooth® 4.2

カメラ有効画素数（外側）

約1620万画素(CMOS)+広角カメラ:約820万画素(CMOS)

カメラ有効画素数（内側）

約510万画素

外部接続

USB Type C

カメラ関連機能

映像素子

裏面照射型CMOS/裏面照射型CMOS

その他機能

ワンセグ

○※1

フルセグ

○※1

PREMIUM４G

防塵

IP6X

防水

IPX5 / IPX7

通信事業者

docomo

Yes

付属品

取扱説明書