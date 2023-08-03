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L-01J
"動画"、"写真"、"音"、全てが匠クオリティー。V20 PRO
全てのスペック
主な仕様
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CPU
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Qualcomm MSM8996 2.2GHz+1.6GHz クアッドコア
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約149×72×8.0mm
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質量
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約146g
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OS
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Android™ 7.0
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カラー
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Titan
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ディスプレイ
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約5.2インチ QHD(1440×2560)
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バッテリー
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2900mAh
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メモリ
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ROM 32GB / RAM 4GB
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外部メモリー
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microSDXC™（最大256GB）
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VoLTE対応
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○(HD+)
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Bluetooth
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Bluetooth® 4.2
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カメラ有効画素数（外側）
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約1620万画素(CMOS)+広角カメラ:約820万画素(CMOS)
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カメラ有効画素数（内側）
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約510万画素
外部接続
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USB Type C
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○
カメラ関連機能
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映像素子
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裏面照射型CMOS/裏面照射型CMOS
その他機能
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ワンセグ
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○※1
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フルセグ
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○※1
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PREMIUM４G
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○
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防塵
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IP6X
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防水
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IPX5 / IPX7
通信事業者
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docomo
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Yes
付属品
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取扱説明書
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○
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