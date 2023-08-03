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docomo STYLE series
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約110×約52×15.9mm
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質量
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約130g
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メインディスプレイ
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約3.0インチ ワイドVGA 262,144色 TFT液晶（480×800ドット）
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サブディスプレイ
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－
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連続待受時間
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約310時間
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連続通話時間
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約200分/GSM 約180分/テレビ電話 約90分
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充電時間（ACアダプタ 01/02)
-
約180分
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充電時間（DCアダプタ 01/02)
-
約180分
メール関連機能
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受信メール保存件数
-
最大1,000件（10.0MB）
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送信メール保存件数
-
最大500件（5.0MB）
-
デコメ絵文字®
-
○（1,500種類）
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デコメアニメ®
-
－
-
同報メール
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最大5件
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メールフォルダ数
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最大20個
¡アプリ関連機能
-
アプリサイズ
-
最大1MB
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保存件数
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最大100件
¡モード関連機能
-
FOMAハイスピード対応
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HSDPA 7.2Mbps※1
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ブックマーク保存件数
-
最大100件
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画面メモ保存件数
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最大50件
その他機能
-
電話帳
-
最大1,000件（1件あたり5番号/3アドレス）
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おサイフケータイ
-
○※2
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きせかえツール
-
○
-
着うた®
-
○
-
着うたフル®
-
○
-
Music&Videoチャネル
-
○
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FOMAプラスエリア
-
○
-
きせかえツール®
-
○
-
iチャネル®
-
○
-
赤外線通信
-
○
-
国際ローミング対応（3G/GSM）
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○/○
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ドキュメントビューア
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○（PDF、WORD、Excel®、PowerPoint®※3
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バーコードリーダー
-
○
-
モーションセンサー
-
○
-
電子辞書
-
○（国語辞典/英和辞典/和英辞典）
サービス/機能対応表
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iコンシェル®
-
－
-
iウィジェット®
-
－
-
iアプリオンライン
-
－
-
iウィジェット
-
－
-
ワンセグ
-
○
-
DCMX® iD™
-
○
-
2in1®
-
－
-
GPS
-
－
-
HIGH-SPEED 7.2Mbps※1
-
○/○
-
WORLD WING（3G+GSM）
-
○
-
音声入力
-
－
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デコメ絵文字®
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1,500種類
-
Music&Videoチャネル
-
○
-
FLV/WMV
-
－
-
ポケットU
-
○
ワンセグ機能
-
連続視聴時間
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約140分
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視聴予約
-
○
-
録画
-
－
-
マルチウィンドウ
-
－
カメラ機能
-
有効画素数（外側）
-
約510万画素 CMOS
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有効画素数（内側）
-
約31万画素 CMOS
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フォトライト
-
○
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接写
-
○
-
静止画/オートフォーカス
-
○
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静止画/手ブレ補正
-
○
-
静止画/記録サイズ（外側）
-
5.1M（2560×1920）、3M（2048×1536）、2M（1600×1200）、1M（1280×960）、VGA（640×480）、CIF（352×288）、QVGA(320×240）、QCIF（176×144）、Sub-QCIF（128×96）、壁紙（800×640）
-
静止画/記録サイズ（内側）
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最大VGA 480×640
-
静止画/保存件数（本体）
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最大約1,900枚※5
-
静止画/連続撮影
-
最大6枚
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静止画/ファイル形式
-
JPEG
-
静止画/画質
-
3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）
-
静止画/デジタルズーム
-
最大2.0倍（10段階）
-
静止画/顔検出機能
-
○（最大3人まで）
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静止画/パノラマ撮影
-
○
-
動画/記録サイズ（外側）
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QVGA（320×240）、QCIF（176×144）、Sub-QCIF（128×96）
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動画/記録サイズ（内側）
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最大QVGA（320×240）
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動画/オートフォーカス
-
－
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動画/手ブレ補正
-
－
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動画/ファイル形式
-
MP4
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動画/録画時間
-
約512分※5（1件あたり最大約60分）
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動画/フレームレート
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最大30fps（QVGA）
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動画/画質
-
3種類（スーパーファイン、ファイン、標準）
-
動画/デジタルズーム
-
最大約5.0倍（10段階）
メモリーカード対応状況※
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microSD/microSDHC
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2009年9月1日現在
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LG Electronics株式会社
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1GB、2GB、4GB
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サンディスク株式会社
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32MB、64MB、256MB、512MB、1GB、2GB、4GB、6GB、8GB
-
Panasonic株式会社
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32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB、8GB
-
株式会社東芝
-
64MB、256MB、1GB、8GB
-
Kingston
-
1GB、2GB
通信事業者
-
docomo
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Yes
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月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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月～日(年末年始は除く)
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