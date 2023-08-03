We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
クアッドコア×オールインワンの ハイスペックスマートフォン Optimus G L-01E
全てのスペック
主な仕様
-
サイズ（高さ×幅×厚さ）
-
高さ約137mm×幅約69mm×厚さ約9.6mm(最厚部:10.3mm)
-
質量
-
約143g
-
ディスプレイ
-
約4.7インチ HD/TFT液晶（横720×縦1280ドット/16,777,216色）
-
OS
-
Android™ 4.0
-
CPU
-
APQ8064/1.5GHzクアッドコア
-
充電時間
-
約240分
-
連続通話時間
-
約580分（3G）、約480分（GSM）
-
連続待受時間
-
約350時間（3G）/約320時間（LTE）/約350時間（GSM）
-
メモリー
-
ROM 16GB / RAM 2GB
-
データ容量
-
約11GB（共有）
-
外部メモリー
-
microSD™（2GB）／microSDHC™（32GB）／microSDXC™（64GB）
-
Xi
-
○（受信時最大75Mbps 送信時最大25Mbps） ※
-
FOMAハイスピード対応
-
○（受信時最大14Mbps 送信時最大5.7Mbps）
-
FOMAプラスエリア
-
○
-
電話帳
-
最大登録件数：約11GB（名前/電話番号/メールアドレス共有、件数制限なし）
-
メール最大保存件数
-
受信20000件/送信20000件
-
miniUIMカード
-
○ ※
カメラ関連機能
-
接写
-
○
-
映像素子
-
CMOS/CMOS ※
-
フォトライト
-
動画：○/静止画：－ ※
-
記録画素数
-
約1310万画素/約120万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
-
カメラ有効画素数
-
約1320万画素/約140万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
-
静止画/ファイル形式
-
JPEG
-
静止画/保存件数
-
約27000枚（本体保存時）/約2300枚（外部メモリ1GB保存時） ※
-
静止画/デジタルズーム
-
最大約4.0倍（16段階）
-
顔検出機能
-
○
-
静止画/オートフォーカス
-
○
-
動画/最大記録サイズ（外側）
-
1920×1088
-
動画/ファイル形式
-
MP4
-
動画/録画時間
-
約120分（本体保存時）/約55分（外部メモリ1GB保存時） ※
-
動画/デジタルズーム
-
最大約4.0倍（16段階）
-
HDムービー対応
-
○
-
高感度撮影
-
動画：－/静止画：○（最大ISO1600）
-
動画/オートフォーカス
-
○
-
動画/フレームレート
-
最大30fps ※
-
カメラ（静止画）連続撮影
-
1～6枚
-
カメラ（静止画）記録サイズ
-
最大4208ｘ1088
無線LAN
-
無線LAN規格
-
IEEE802.11a、b、g、n準拠 ※2.4Ghz/5Ghz
-
WEP
-
○ ※64/128bitASCII/HEX
-
WPA/WPA2 Mixed Mode
-
802.1x/PSK ※TKIP/AES
-
WPA2（only mode）
-
802.1x/PSK ※TKIP/AES
-
802.1x
-
TLS/TTLS（PAP）/PEAP（MS-CHAPv2）/PEAP（EAP-GTC）
-
QoS
-
WMM、WMM-PS
ワンセグ機能
-
字幕表示
-
○
-
連続視聴時間
-
約350分
-
視聴予約
-
○
-
外部出力対応（HDMI）
-
○
その他機能
-
NOTTV
-
○
-
NOTTV連続視聴時間
-
連続視聴時間220分
-
おサイフケータイ
-
○
-
HDMI端子
-
○（タイプA） ※別途HDMI変換アダプタL01が必要です。
-
音声認識
-
○（しゃべって検索、しゃべってキー入力、GoogleVoiceSearch）
-
日本語入力システム
-
LG日本語キーボード
-
ドキュメントビューア
-
PolarisOffice ※
-
Wi-Fiテザリング
-
○
-
WORLD WING
-
クラス4 ※地域により対応サービスは異なります。
-
赤外線通信
-
電話帳、マイプロフィール、名刺、スケジュール・メモ、spモードメール、動画、静止画、トルカ ※IrSimpleTM/IrSSTMには非対応です。
-
Bluetooth
-
○（v4.0）/HFP、HSP、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、FTP
-
USBテザリング
-
○
-
防水
-
IPX5/7等級
-
電話帳登録外着信拒否
-
○
-
デコメール®
-
○
-
しゃべってコンシェル
-
○
-
iチャネル®
-
○
-
GPS
-
○（オートGPS/海外GPS対応）※測位に別途パケット料金がかかります。
-
ドコモ地図ナビ
-
○
-
ミュージックプレーヤー
-
○（WMA/MP3）
-
ドコモマーケット
-
○
-
iコンシェル
-
○
-
マチキャラ
-
○
-
docomo Palette UI
-
○
-
ケータイデータお預かりサービス
-
○
-
ケータイお探しサービス
-
○
-
おまかせロック
-
○
-
バイオ認証
-
指紋/声/顔/手書き認証
-
エリアメール
-
○
-
ドコモあんしんスキャン
-
○
通信事業者
-
docomo
-
Yes
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中