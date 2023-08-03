Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
クアッドコア×オールインワンの ハイスペックスマートフォン Optimus G L-01E

仕様

レビュー

サポート

クアッドコア×オールインワンの ハイスペックスマートフォン Optimus G L-01E

Optimus G L-01E

クアッドコア×オールインワンの ハイスペックスマートフォン Optimus G L-01E

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

高さ約137mm×幅約69mm×厚さ約9.6mm(最厚部:10.3mm)

質量

約143g

ディスプレイ

約4.7インチ HD/TFT液晶（横720×縦1280ドット/16,777,216色）

OS

Android™ 4.0

CPU

APQ8064/1.5GHzクアッドコア

充電時間

約240分

連続通話時間

約580分（3G）、約480分（GSM）

連続待受時間

約350時間（3G）/約320時間（LTE）/約350時間（GSM）

メモリー

ROM 16GB / RAM 2GB

データ容量

約11GB（共有）

外部メモリー

microSD™（2GB）／microSDHC™（32GB）／microSDXC™（64GB）

Xi

○（受信時最大75Mbps 送信時最大25Mbps） ※

FOMAハイスピード対応

○（受信時最大14Mbps 送信時最大5.7Mbps）

FOMAプラスエリア

電話帳

最大登録件数：約11GB（名前/電話番号/メールアドレス共有、件数制限なし）

メール最大保存件数

受信20000件/送信20000件

miniUIMカード

○　※

カメラ関連機能

接写

映像素子

CMOS/CMOS　※

フォトライト

動画：○/静止画：－　※

記録画素数

約1310万画素/約120万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）

カメラ有効画素数

約1320万画素/約140万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）

静止画/ファイル形式

JPEG

静止画/保存件数

約27000枚（本体保存時）/約2300枚（外部メモリ1GB保存時）　※

静止画/デジタルズーム

最大約4.0倍（16段階）

顔検出機能

静止画/オートフォーカス

動画/最大記録サイズ（外側）

1920×1088

動画/ファイル形式

MP4

動画/録画時間

約120分（本体保存時）/約55分（外部メモリ1GB保存時）　※

動画/デジタルズーム

最大約4.0倍（16段階）

HDムービー対応

高感度撮影

動画：－/静止画：○（最大ISO1600）

動画/オートフォーカス

動画/フレームレート

最大30fps　※

カメラ（静止画）連続撮影

1～6枚

カメラ（静止画）記録サイズ

最大4208ｘ1088

無線LAN

無線LAN規格

IEEE802.11a、b、g、n準拠 ※2.4Ghz/5Ghz

WEP

○ ※64/128bitASCII/HEX

WPA/WPA2 Mixed Mode

802.1x/PSK　※TKIP/AES

WPA2（only mode）

802.1x/PSK　※TKIP/AES

802.1x

TLS/TTLS（PAP）/PEAP（MS-CHAPv2）/PEAP（EAP-GTC）

QoS

WMM、WMM-PS

ワンセグ機能

字幕表示

連続視聴時間

約350分

視聴予約

外部出力対応（HDMI）

その他機能

NOTTV

NOTTV連続視聴時間

連続視聴時間220分

おサイフケータイ

HDMI端子

○（タイプA） ※別途HDMI変換アダプタL01が必要です。

音声認識

○（しゃべって検索、しゃべってキー入力、GoogleVoiceSearch）

日本語入力システム

LG日本語キーボード

ドキュメントビューア

PolarisOffice ※

Wi-Fiテザリング

WORLD WING

クラス4　※地域により対応サービスは異なります。

赤外線通信

電話帳、マイプロフィール、名刺、スケジュール・メモ、spモードメール、動画、静止画、トルカ　※IrSimpleTM/IrSSTMには非対応です。

Bluetooth

○（v4.0）/HFP、HSP、OPP、SPP、HID、A2DP、AVRCP、PBAP、FTP

USBテザリング

防水

IPX5/7等級

電話帳登録外着信拒否

デコメール®

しゃべってコンシェル

iチャネル®

GPS

○（オートGPS/海外GPS対応）※測位に別途パケット料金がかかります。

ドコモ地図ナビ

ミュージックプレーヤー

○（WMA/MP3）

ドコモマーケット

iコンシェル

マチキャラ

docomo Palette UI

ケータイデータお預かりサービス

ケータイお探しサービス

おまかせロック

バイオ認証

指紋/声/顔/手書き認証

エリアメール

ドコモあんしんスキャン

通信事業者

docomo

Yes