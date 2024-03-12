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The Smartphone Designed Around you.

仕様

レビュー

サポート

The Smartphone Designed Around you.

G Flex LGL23

The Smartphone Designed Around you.

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MSM8974 2.3GHz クアッドコア

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約82×161×8.8mm(最厚部：9.7mm)

質量

約178g

OS

Android™ 4.2

バッテリー

3500mAh

ディスプレイ

約6.0インチ POLED(HD)

メモリ

ROM 32GB / RAM 2GB

外部メモリー（最大対応容量）

最大128GB※1

充電時間

約130分（共通ACアダプタ04（別売）使用時）

連続通話時間

約1260分（3G）

連続待受時間

約690時間（3G）/約670時間（4G LTE）※2

連続ワンセグ視聴時間

約5時間50分

連続フルセグ視聴時間

約3時間30分

外部接続

Wi-Fi:IEEE802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth:ver 4.0、外部デバイス/その他:microUSB・イヤホン端子

付属品

microSD™リーダライタ（試供品）、au IC Cardオープナー（試供品）

カメラ関連機能

記録画素数

約1320万画素 CMOS/約240万画素（メイン/サブ）

カメラ（静止画）記録サイズ

最大4160ｘ3120(13M)

カメラ（動画）記録サイズ

最大3840×2160(4K)

その他機能

ワンセグ

フルセグ

おサイフケータイ

NFC

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：8台)

赤外線通信

GPS

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