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The Smartphone Designed Around you.
全てのスペック
主な仕様
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CPU
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MSM8974 2.3GHz クアッドコア
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約82×161×8.8mm(最厚部：9.7mm)
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質量
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約178g
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OS
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Android™ 4.2
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バッテリー
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3500mAh
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ディスプレイ
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約6.0インチ POLED(HD)
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メモリ
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ROM 32GB / RAM 2GB
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外部メモリー（最大対応容量）
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最大128GB※1
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充電時間
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約130分（共通ACアダプタ04（別売）使用時）
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連続通話時間
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約1260分（3G）
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連続待受時間
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約690時間（3G）/約670時間（4G LTE）※2
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連続ワンセグ視聴時間
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約5時間50分
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連続フルセグ視聴時間
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約3時間30分
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外部接続
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Wi-Fi:IEEE802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth:ver 4.0、外部デバイス/その他:microUSB・イヤホン端子
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付属品
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microSD™リーダライタ（試供品）、au IC Cardオープナー（試供品）
カメラ関連機能
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記録画素数
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約1320万画素 CMOS/約240万画素（メイン/サブ）
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カメラ（静止画）記録サイズ
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最大4160ｘ3120(13M)
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カメラ（動画）記録サイズ
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最大3840×2160(4K)
その他機能
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ワンセグ
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○
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フルセグ
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○
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おサイフケータイ
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○
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NFC
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○
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Wi-Fiテザリング
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○(最大接続台数：8台)
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赤外線通信
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○
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GPS
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○
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GLOBAL PASSPORT
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○
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緊急速報メール
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○
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auスマートパス
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○
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ビデオパス
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○
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うたパス
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○
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ブックパス
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○
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