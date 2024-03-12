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「レザーブラウン」登場 isai vivid

仕様

レビュー

サポート

「レザーブラウン」登場 isai vivid

LGV32

「レザーブラウン」登場 isai vivid

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

MSM8992 / 1.8GHz × 2コア + 1.4GHz × 4コア

サイズ（高さ×幅×厚さ） レザーブラウン / レザーブラック

約76 × 約150 × 約10.5mm（最厚部約11.3mm）

サイズ（高さ×幅×厚さ） シャンパン / ホワイト /　ブラック

約76 × 約150 × 約10.3mm（最厚部約11.3mm）

質量 レザーブラウン / レザーブラック

約151g

質量 シャンパン / ホワイト / ブラック

約150g

OS

Android™ 5.1

カラー

レザーブラウン / レザーブラック / シャンパン / ホワイト / ブラック

バッテリー

3,000mAh

ディスプレイ

約5.5インチ AH-IPS/WQHD

メモリ

32GB(ROM) /3GB(RAM)

外部メモリー

microSDXC™（最大128GBまで）

充電時間

約110分(共通ACアダプタ05(別売り)使用時)

連続通話時間

約1,300分(VoLTE)※1

連続待受時間

約380時間(4G LTE / WiMAX 2+)※1

連続待受時間（画面オフ時節電ON時）

530時間※4

au ICカード種類

au Nano IC Card 04

外部接続

Wi-Fi:IEEE802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth®(ver 4.1)

対応通信規格

4G LTE※2(キャリアアグリゲーション対応) / WiMAX 2+※2

通信速度

最大 受信225Mbps / 送信25Mbps

カメラ関連機能

映像素子

CMOS/CMOS

カメラ有効画素数

約1600万画素/約210万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）

撮影サイズ(静止画)

最大5,312ｘ2,988ドット

撮影サイズ(動画)

最大3,840ｘ2,160ドット

その他機能

防塵

IP6X

au VoLTE

防水

IPX5 / IPX7

ワンセグ

フルセグ

おサイフケータイ

NFC

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：8台)

GPS

GLOBAL PASSPORT

緊急速報メール

auスマートパス

ビデオパス

うたパス

ブックパス

アニメパス

ディズニーパス

通信事業者

au

Yes

付属品

LG TVアンテナケーブル01