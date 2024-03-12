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最上級のスペックが実現する 驚愕の新体験をあなたに
全てのスペック
主な仕様
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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高さ約137mm×幅約69mm×厚さ約9.6mm(最厚部:10.3mm)
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質量
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約143g
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ディスプレイ
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約4.7インチ 1280×720ドット IPS LCD
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OS
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Android™ 4.0
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CPU
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APQ8064/1.5GHzクアッドコア
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バッテリー
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2210mAh
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充電時間
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約110分(AC時)※1
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連続通話時間
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約770分 ※2
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連続待受時間
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LTE 約420時間 / 3G 約440時間 ※2
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メモリー
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ROM 16GB / RAM 2GB
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Bluetooth
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Bluetooth® 4.0LE
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Wi-Fi
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IEEE802.11b/g/n 準拠
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DLNA
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○
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メール最大保存件数
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受信約18.6MBまたは2000件/送信約14.5MBまたは1000件
カメラ関連機能
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映像素子
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CMOS/CMOS ※
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フォトライト
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動画：○/静止画：－ ※
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記録画素数
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約1300万画素/約130万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）
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静止画/デジタルズーム
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最大約4.0倍（16段階）
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静止画/手ブレ補正
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○
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静止画/オートフォーカス
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○
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動画/最大記録サイズ（外側）
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1920×1088
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動画/デジタルズーム
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最大約4.0倍（16段階）
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カメラ（静止画）記録サイズ
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最大4208ｘ3120
ワンセグ機能
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字幕表示
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○
カメラ機能
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動画/記録サイズ
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Full HD(1920×1080)
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静止画/フラッシュ
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○
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動画/撮影ライト
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○
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手ブレ補正
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○
その他機能
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ワンセグ
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○
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おサイフケータイ
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○
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NFC
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○
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Wi-Fiテザリング
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○(最大接続台数：10台)
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Wi-Fi（無線LAN）
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○
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赤外線通信
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○
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Bluetooth
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○（v4.0）
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防水
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IPX5/7等級
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エリアメール
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○
通信事業者
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au
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Yes
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