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最上級のスペックが実現する 驚愕の新体験をあなたに

仕様

レビュー

サポート

最上級のスペックが実現する 驚愕の新体験をあなたに

Optimus G LGL21

最上級のスペックが実現する 驚愕の新体験をあなたに

プリント

全てのスペック

主な仕様

サイズ（高さ×幅×厚さ）

高さ約137mm×幅約69mm×厚さ約9.6mm(最厚部:10.3mm)

質量

約143g

ディスプレイ

約4.7インチ 1280×720ドット IPS LCD

OS

Android™ 4.0

CPU

APQ8064/1.5GHzクアッドコア

バッテリー

2210mAh

充電時間

約110分(AC時)※1

連続通話時間

約770分　※2

連続待受時間

LTE 約420時間 / 3G 約440時間 ※2

メモリー

ROM 16GB / RAM 2GB

Bluetooth

Bluetooth® 4.0LE

Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n 準拠

DLNA

メール最大保存件数

受信約18.6MBまたは2000件/送信約14.5MBまたは1000件

カメラ関連機能

映像素子

CMOS/CMOS　※

フォトライト

動画：○/静止画：－　※

記録画素数

約1300万画素/約130万画素（アウト・外側・メイン/イン・内側・サブ）

静止画/デジタルズーム

最大約4.0倍（16段階）

静止画/手ブレ補正

静止画/オートフォーカス

動画/最大記録サイズ（外側）

1920×1088

動画/デジタルズーム

最大約4.0倍（16段階）

カメラ（静止画）記録サイズ

最大4208ｘ3120

ワンセグ機能

字幕表示

カメラ機能

動画/記録サイズ

Full HD(1920×1080)

静止画/フラッシュ

動画/撮影ライト

手ブレ補正

その他機能

ワンセグ

おサイフケータイ

NFC

Wi-Fiテザリング

○(最大接続台数：10台)

Wi-Fi（無線LAN）

赤外線通信

Bluetooth

○（v4.0）

防水

IPX5/7等級

エリアメール

通信事業者

au

Yes