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”Spray” 片手だけでも操作ができるコンパクトサイズ
全てのスペック
主な仕様
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CPU
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Qualcomm MSM8926(1.2GHz Quad-Core)
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サイズ（高さ×幅×厚さ）
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約W66×H128×D11mm
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質量
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約143g(電池パック装着時)
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OS
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Android™ 4.4
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バッテリー
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2,100mAh(2個付)
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ディスプレイ
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TFT 約4.5インチ(1280×720ドット)
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メモリ
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RAM:1.5GB / ROM:8GB
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外部メモリー
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microSD™ / microSDHC™(最大32GB)
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充電時間
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約170分(1.0A ACアダプタ) / 約140分(1.8A ACアダプタ) ※3
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連続通話時間
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3G : 約1,000分 ※1
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連続待受時間
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3G : 約520時間 / AXGP : 約420時間 / FDD-LTE : 約440時間 ※2
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Bluetooth
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Bluetooth® 4.0
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Wi-Fi
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IEEE802.11b/g/n 準拠
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Wi-Fiテザリング時の連続通信時間
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3G : 約610分 / 4G : 約480分 ※1
オプション品
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共通充電器
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○(1.0A / 1.8A)
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共通USBケーブル
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○
カメラ関連機能
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カメラ有効画素数
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アウトカメラ : 約800万画素(CMOS) インカメラ : 約30万画素(CMOS)
その他機能
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防塵
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－
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防水
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－
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FeliCa
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－
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NFC
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○
通信事業者
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Y!mobile
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Yes
付属品
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保証書
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○
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お願いとご注意
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○
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クイックスタート
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○
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電池パック
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2個
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バッテリーチャージャー
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○
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製品の登録
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製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
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お買い物サポート
注文履歴・FAQ
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出張修理・宅配修理を承ります
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