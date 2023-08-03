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”Spray” 片手だけでも操作ができるコンパクトサイズ

仕様

レビュー

サポート

”Spray” 片手だけでも操作ができるコンパクトサイズ

402LG

”Spray” 片手だけでも操作ができるコンパクトサイズ

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

Qualcomm MSM8926(1.2GHz Quad-Core)

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約W66×H128×D11mm

質量

約143g(電池パック装着時)

OS

Android™ 4.4

バッテリー

2,100mAh(2個付)

ディスプレイ

TFT 約4.5インチ(1280×720ドット)

メモリ

RAM:1.5GB / ROM:8GB

外部メモリー

microSD™ / microSDHC™(最大32GB)

充電時間

約170分(1.0A ACアダプタ) / 約140分(1.8A ACアダプタ) ※3

連続通話時間

3G : 約1,000分 ※1

連続待受時間

3G : 約520時間 / AXGP : 約420時間 / FDD-LTE : 約440時間 ※2

Bluetooth

Bluetooth® 4.0

Wi-Fi

IEEE802.11b/g/n 準拠

Wi-Fiテザリング時の連続通信時間

3G : 約610分 / 4G : 約480分 ※1

オプション品

共通充電器

○(1.0A / 1.8A)

共通USBケーブル

カメラ関連機能

カメラ有効画素数

アウトカメラ : 約800万画素(CMOS) インカメラ : 約30万画素(CMOS)

その他機能

防塵

防水

FeliCa

NFC

通信事業者

Y!mobile

Yes

付属品

保証書

お願いとご注意

クイックスタート

電池パック

2個

バッテリーチャージャー