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あなたらしく、ユニークに。 LG G2 mini

仕様

レビュー

サポート

あなたらしく、ユニークに。 LG G2 mini

LG-D620J

あなたらしく、ユニークに。 LG G2 mini

プリント

全てのスペック

主な仕様

CPU

クアルコムSnapdragon™ 400 / 1.2GHz Quad-Core

サイズ（高さ×幅×厚さ）

約129.6×66.0×9.8mm

質量

約121g

OS

Android™ 4.4, KitKat®

バッテリー

2,370mAh

ディスプレイ

4.7インチqHD IPS (960 x 540　ピクセル)

メモリ

ROM 8.0GB / RAM 1.0GB LPDDR2

外部メモリ

microSD (最大32.0GB)

ネットワーク

3G 2GHz帯 / 800MHz帯、 LTE 2GHz帯 / 1.7GHz帯 / 800MHz帯

カラー

Indigo Black / Lunar White

カメラ関連機能

カメラ有効画素数

外側 8.0MP / 内側 1.3MP

周波数帯

3G(W-CDMA)

2100 MHz (B1) / 800MHz (B6) / 800MHz (B19)

4G(LTE)

2100MHz (B1) / 1800 MHz (B3) / 850MHz (B19)