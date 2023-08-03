Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Thunderbolt™ 3、指紋認証、タッチスクリーン対応 15.6インチCore™ i7モデルWindows 10 Home

仕様

レビュー

サポート

Thunderbolt™ 3、指紋認証、タッチスクリーン対応 15.6インチCore™ i7モデルWindows 10 Home

15Z980-HA7TJ

Thunderbolt™ 3、指紋認証、タッチスクリーン対応 15.6インチCore™ i7モデルWindows 10 Home

プリント

全てのスペック

基本仕様

JANコード

49-89027-012035

オペレーティングシステム

Windows 10 Home (64bit)

カラー

ダークシルバー

外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)

357.6×228.4×16.8

重量

1105g

CPU

プロセッサー

インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー

動作周波数

1.8GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー適用時最大4.0GHz)

キャッシュメモリ

L3 キャッシュ 8MB

メモリ

容量

DDR4-2400 16GB

搭載数

8GB×2

最大容量　

16GB

グラフィックアクセラレーター

グラフィックアクセラレーター

インテル® UHDグラフィックス620

ディスプレイ

サイズ

15.6インチ

液晶方式

IPS (タッチスクリーン)

解像度

1920×1080 (FHD)

表面処理

グレア

記憶装置

容量

SSD 512GB （SerialATA 3.0）

外部モニター出力

HDMI

4096×2160@24Hz、3840×2160@30Hz、2560×1600@60Hz

USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)

4096×2160@60Hz

Thunderbolt 3

5120×2880@60Hz

サウンド

内蔵スピーカー

1.5W+1.5W ステレオスピーカー

デジタルアナログコンバーター

HD Audio

マイク

出入力端子

HDMI出力

1

USB Type-C

1 (Thunderbolt™ 3×1)

USB Type-A

3

カードスロット

1

ヘッドホン出力

1

入力装置

指紋認証

キーボード

日本語キーボード(101キー･10キー付き)

ポインティングデバイス

タッチパッド(ジェスチャー機能対応)

Webカメラ

HD (720p)

通信機能

LAN

10Base-T/100Base-TX

無線LAN

IEEE802.11a/b/g/n/ac （最大867Mbps)

Bluetooth

Bluetooth® 4.1

バッテリー

駆動時間

19時間 ※JEITAバッテリ測定法Ver.2.0

充電時間

最大3時間

バッテリータイプ

リチウムイオン(4Cell)

AC/DCアダプター

ACアダプター

65W(AC100-240 50/60Hz)

アクセサリー

AC/DCアダプター

インストールガイド

保証書

ご注意

省エネ法に基づくエネルギー消費効率

Y区分0.018(AAA)

保証期間

ご購入後1年間。※但しバッテリーは6ヶ月間