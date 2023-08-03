JAN:49-89027-008847

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仕様

レビュー

サポート

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34UC87M-B

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プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

34インチ

アスペクト比

21:9

パネル・タイプ

VA

表面処理

アンチグレア

解像度

3440×1440

画素ピッチ

0.2325×0.2325 (mm)

表示色

約10億7000万色（10bit color）

視野角(水平/垂直)

178° / 178°(CR≧10)

輝度(標準値)

400cd/㎡(Typ)

コントラスト比(標準値)

最大1,000,000:1 (通常1,000:1)

走査周波数

水平走査周波数

30-130kHz

垂直走査周波数

56-61Hz

入力端子

HDMI

2

DisplayPort

1 (Ver 1.2)

スピーカー

7W+7W

Yes

機能

Flicker Safe

Dual Smart Solution

Virtual Surround

Yes(MaxxAudio)

筐体仕様

チルト

前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

831×461-601×241

セット（スタンドなし）

831×371×80

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

10

セット（スタンドなし）

8

電源

省電力/スリープ・モード

1.2W/1.2W以下

電源OFF時

0.5W

入力

100-240V, 50/60Hz

アクセサリー

電源コード

1 (1.5m)

パーティションハンガー

Yes

HDMIケーブル

1

保証書

DisplayPortケーブル

1

ご注意・ご案内

保証に関して

3年(液晶パネル、バックライト含む)

ヘッドホン端子

ステレオミニジャック（ヘッドホン）

Yes