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34インチ 21:9ウルトラワイドモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

34インチ 21:9ウルトラワイドモニター

34WQ650-W

34インチ 21:9ウルトラワイドモニター

front view

VGP2023　PCモニター部門

(7万円未満)　金賞
LG UltraWide™ Monitor
The monitor supports VESA DisplayHDR™ 400 with wide-range brightness and contrast, enabling dramatic visual immersion in the latest HDR games, movies, and images.
VESA DisplayHDR™ 400
ディスプレイやグラフィックカードの業界団体VESAが策定したPC向けのHDR規格「DisplayHDR™ 400」に対応。色域以外に、ピーク輝度400cd/㎡､10bitカラーの対応など、HDR再生に適した画質を提供します。
LG IPS monitor displays impeccable color accuracy. With a wide viewing angle, the IPS display boasts 99% coverage of the sRGB spectrum.
IPSパネル sRGB99％

正確な色再現と広い視野角

視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。
さらにsRGB99％(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。
UltraWide™ 画面

快適な作業領域を提供

フルHD(1920×1080)よりも33％横に長い2560×1080の画面が、快適な作業空間を提供。左右にウィンドウを並列させて、参照しながらの作業や、ソフトウェア間でのオブジェクトのドラッグアンドドロップなど、効率的な作業性を実現します。

See more and do more on this UltraWide™ Full HD (2560x1080) screen. With 33% more onscreen space in width than the FHD resolution (1920x1080) display, you can multitask effectively— without shifting through programs.

You can customize the workspace by splitting the display or adjusting basic monitor options with just a few mouse clicks.
OnScreen Control機能

広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。
また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです

豊富な端子類

さまざまなデバイスとの接続が可能

HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-C端子(映像入力専用)の計3つの映像入力端子を搭載。多くの機器を接続できます。

LG 34WQ650 features a USB Type-C™ port supports DisplayPort Alt Mode. Simply using the one USB Type-C™ cable, full DisplayPort image signals can be transferred to an external monitor without dedicated display cables or active adapters.

This streamlined display features a slim bezel on three sides and no distractions from the dazzlingly precise, lifelike image while 7W Stereo Speakers with MaxxAudio® completes your immersive experience.
MaxxAudio®

没入感あふれる映像体験

超薄型ベゼルデザインを採用。映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え高い没入感を実現します。また、MaxxAudio®を採用した7W 7Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。
mnt-ultrawide-34wq650-08-2-1ms-mbr

※コマとコマの間に黒画面を挿入をするため、通常使用時はちらつきを感じることがあります。ゲーム以外の用途ではオフにすることをお勧めします。
※1ms Motion Blur Reductionにより明るさが低減します。1ms Motion Blur Reductionの起動中は以下の機能を使用できなくなります。 FreeSync™テクノロジー / DAS / フリッカーセーフ

With AMD FreeSync™ technology, gamers can experience seamless, fluid movement in hi-resolution and fast-paced games. It virtually reduces screen tearing and stuttering.
AMD FreeSync™テクノロジー

画面のずれや表示の遅延を軽減

AMD社のFreeSync™テクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させて、映像のちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を制御することができます。
  • Conventional
  • DAS
映像をよりリアルタイムに表示

DAS(Dynamic Action Sync)モード

本来、モニターがPCの映像データを画面に出力するまでに行われる、映像処理とフレームバッファ(モニター内部のメモリー)格納というプロセスを省略し、直接画面に出力。画面に出力するまでに発生するラグを最小限に抑え、よりリアルタイムな表示を実現しています。
  • Off
  • On
暗いシーンの視認性を向上

ブラックスタビライザー

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
  • Off
  • On
クロスヘア

ターゲットを正確に捕捉

FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。

Reader Mode adjusts color temperature and luminance that helps to lessen eye fatigue and provide eye comfort while reading documents on a monitor.

Flicker Safe reduces invisible flickering on the screen, which helps reduce eye strain. It provides a comfortable working environment for a long time.

ブルーライト低減モード

非常に強いエネルギーを持ち、眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています

フリッカー セーフ

従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた“ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます

人間工学に基づいたデザイン

画面をベストポジションで

高さ調節(110mm)、チルト角調整(前-5ﾟ～15ﾟ)が可能なエルゴノミックスタンドを採用。画面をベストなポジションに配置でき、快適にゲームを楽しめます。

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ワンクリックスタンド

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高さ調整

110mm

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チルト

-5°~15°

端子図

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

34

解像度

2560×1080

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

400

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

100

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraWide™

発売

2022

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

400

表示色

約1,677万色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.312×0.310

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

100

解像度

2560×1080

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

34

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

モーションブラーリダクション

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

7W+7W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(Energy Star標準)

19W

消費電力(最大値)

39W

消費電力(待機時)

0.3W以下

消費電力(標準値)

35W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

940×219×516

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

817×365×46

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

817×568×260

梱包時重量[kg]

11.1

スタンド非装着時重量[kg]

6

スタンド装着時重量[kg]

7.9

SMART機能

その他

JAN:49-89027-021358

出入力端子

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×1

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

×1

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

2560×1080@100Hz