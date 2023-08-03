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34インチ 21:9ウルトラワイドモニター
快適な作業領域を提供
See more and do more on this UltraWide™ Full HD (2560x1080) screen. With 33% more onscreen space in width than the FHD resolution (1920x1080) display, you can multitask effectively— without shifting through programs.
さまざまなデバイスとの接続が可能
LG 34WQ650 features a USB Type-C™ port supports DisplayPort Alt Mode. Simply using the one USB Type-C™ cable, full DisplayPort image signals can be transferred to an external monitor without dedicated display cables or active adapters.
※コマとコマの間に黒画面を挿入をするため、通常使用時はちらつきを感じることがあります。ゲーム以外の用途ではオフにすることをお勧めします。
※1ms Motion Blur Reductionにより明るさが低減します。1ms Motion Blur Reductionの起動中は以下の機能を使用できなくなります。 FreeSync™テクノロジー / DAS / フリッカーセーフ
-
Conventional
-
DAS
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
Off
-
On
ブラックスタビライザー
-
Off
-
On
ターゲットを正確に捕捉
ブルーライト低減モード
非常に強いエネルギーを持ち、眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています
フリッカー セーフ
従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた“ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます
人間工学に基づいたデザイン
画面をベストポジションで
高さ調節(110mm)、チルト角調整(前-5ﾟ～15ﾟ)が可能なエルゴノミックスタンドを採用。画面をベストなポジションに配置でき、快適にゲームを楽しめます。
本製品はグリーン購入法の対象製品です。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
34
-
解像度
-
2560×1080
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
100
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraWide™
-
発売
-
2022
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
輝度 (最小) [cd/m²]
-
-
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
表示色
-
約1,677万色
-
色域 (最小)
-
-
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
コントラスト比 (最小)
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.312×0.310
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
100
-
解像度
-
2560×1080
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [cm]
-
-
-
画面サイズ [インチ]
-
34
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
色覚調整
-
○
-
クロスヘア
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
モーションブラーリダクション
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™ 400
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
MaxxAudio®
-
○
-
内蔵スピーカー
-
7W+7W(ステレオ)
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(Energy Star標準)
-
19W
-
消費電力(最大値)
-
39W
-
消費電力(待機時)
-
0.3W以下
-
消費電力(標準値)
-
35W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
940×219×516
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
817×365×46
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
817×568×260
-
梱包時重量[kg]
-
11.1
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
6
-
スタンド装着時重量[kg]
-
7.9
-
その他
-
JAN:49-89027-021358
-
DisplayPort
-
×1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
×1
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
USB Type-C™
-
×1
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
2560×1080@100Hz
-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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