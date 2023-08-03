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ビジネスの快適さを追求したLAN端子搭載の34インチ曲面型ウルトラワイドモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

ビジネスの快適さを追求したLAN端子搭載の34インチ曲面型ウルトラワイドモニター

34WQ75C-B

ビジネスの快適さを追求したLAN端子搭載の34インチ曲面型ウルトラワイドモニター

front view

VGP2023　PCモニター部門

(7万円以上20万円未満) 　金賞

LG UltraWide™ Monitor Curved

ディスプレイ
34インチ 21:9 IPS 曲面型
高解像度3440×1440
カラー
sRGB 99% (標準値)
HDR10対応
接続性
USB Type-C™
LAN(RJ45) 端子
KVMスイッチ
USBダウンストリーム×4(3.0×2/2.0×2)

UltraWide™ 画面

快適な作業領域を提供

大量の情報の処理、収集、分析が必要なコンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブ

デザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマ

ー、投資家など、あらゆるエキスパートに。縦横比21:9の横長な画面と、より多くの情報

量を提供する高解像度(3440×1440)が快適な作業空間を提供します。

アニメーションは、21：9アスペクト比の表示のおかげで、より多くのコンテンツを一度に画面に表示できることを示しています。

※画像はイメージです。

IPSパネル

IPSパネル

sRGB99%

視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。

HDR10

sRGB99% （標準値）をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。

より簡単なユーザーインターフェイスを提供するOnScreenControl

広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。
広域な表示領域を有効活用 ソフトウェアのダウンロードはこちらから

※OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。 ※OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。※画像はイメージです。

マルチ端子で
仕事をもっとスリムに

有線LAN(RJ45)端子を実装。ノートPCとUSB Type-Cケーブルを1本差すだけで、従来の
映像+音声データ(DP Alt Mode)、PCの充電(USB PD)、データ転送に加え、有線による
安定したネットワーク通信も使用できます。

また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端
子(HDMI、DisplayPort)とUSBアップストリーム端子(USB2.0)に接続すれば、モニター
のダウンストリーム端子に接続したUSBデバイス(キーボードやマウス、USBストレージ
など)やネットワーク通信、音声(内蔵スピーカーまたはヘッドホン端子に接続したオーデ
ィオ機器)、画面(PBPにも対応)を2台のPCで共有できます。
Display icon

ディスプレイ接続

Data icon

データ転送

Power Delivery icon

90W Power Delivery

Ethernet icon

LAN(RJ45)端子

有線イーサネット用のRJ45（LANポート）と、最大90Wの電力供給、データ転送、ケーブル1本でのデバイス接続を可能にするUSB Type-C™を搭載し、モニターを生産性の高いハブにすることができます。

※画像はイメージです。※本製品はUSB Type-Cケーブル､DisplayPortケーブル､HDMIケーブル､電源コードが付属しています。それ以外の接続時は別途ケーブルをお求めください。 ※KVMでUSB Type-C接続側が無効のときもUSB PD(Power Delivery)は機能します。

豊富な端子類

USB 2.0 upstream icon

USB 2.0 UP

USB 3.0 downstream icon

USB3.0 DOWN×2
USB2.0 DOWN×2

USB Type-C icon

USB Type-C

LAN icon

LAN

HDMI icon

HDMI×2

DP icon

DisplayPort

This streamlined display features a slim bezel on three sides and no distractions from the dazzlingly precise, lifelike image while 7W Stereo Speakers with MaxxAudio® completes your immersive experience.

サウンドも豊かに

7W 7Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。さらにWaves Audio社「MaxxAudio®」を採用。PCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声をお楽しみいただけます。

※画像はイメージです。

目に優しく

Reader Mode creates a screen with a color temperature similar to paper and provides optimal condition for reading.

Flicker Safe reduces invisible flickering on the screen, which helps reduce eye strain. It provides a comfortable working environment for a long time.

ブルーライト低減モード

ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑え、長時間作業の疲労を軽減します。

フリッカーセーフ

従来のLEDバックライトモニターで、画面の明るさを調整することで発生したフリッカー(ちらつき)を抑えます。

※ブルーライト低減モードは目にやさしい配色となるため、映像の色合が変わります。※画像はイメージです。

姿勢や環境に合わせた
自在な配置

設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。
110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20ﾟのチルト(縦角度調整)、に対応しているので、姿
勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
Icon that describes one click stand.

ワンクリックスタンド

簡単に設置
Icon that describes adjusting height from 0 to 110mm.

高さ調整

0~110mm
Icon that describes tilting from -5 to 20°.

チルト

-5~20°
ワンクリックスタンドは、他の機器を使わずに簡単に設置でき、大画面の高さや傾きを柔軟に調節して、最適な位置に設置することができます。

マニュアルとソフトウェアのダウンロード

マニュアルのダウンロード ソフトウェアのダウンロード
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

34.14

解像度

3440×1440

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

曲率

3,800R

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraWide™

発売

2022

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

1000:1

曲率

3,800R

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2325×0.2325

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3440×1440

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

34.14

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

その他機能

KVMスイッチ機能

PBP

2PBP

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

ユーザー定義キー

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

保証書

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

7W+7W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

150W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

60W

タイプ

内蔵電源

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

969.0×498×171

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

817×364×84

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

817×460～570×260

梱包時重量[kg]

11.1

スタンド非装着時重量[kg]

6.7

スタンド装着時重量[kg]

8.6

SMART機能

その他

JAN:49-89027-021365

出入力端子

KVMスイッチ機能

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

有線LAN(RJ45)

USB Type-C™

1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3440×1440@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

90W

USBダウンストリーム

4 (USB3.0×2、USB2.0×2)

USBアップストリーム

1 (USB2.0)