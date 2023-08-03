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ビジネスの快適さを追求したLAN端子搭載の34インチ曲面型ウルトラワイドモニター
LG UltraWide™ Monitor Curved
UltraWide™ 画面
快適な作業領域を提供
大量の情報の処理、収集、分析が必要なコンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブ
デザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマ
ー、投資家など、あらゆるエキスパートに。縦横比21:9の横長な画面と、より多くの情報
量を提供する高解像度(3440×1440)が快適な作業空間を提供します。
※画像はイメージです。
※OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。 ※OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。※画像はイメージです。
マルチ端子で
仕事をもっとスリムに
また、KVMスイッチを内蔵。PC1台をUSB Type-Cに接続し、もう1台のPCを映像入力端
有線イーサネット用のRJ45（LANポート）と、最大90Wの電力供給、データ転送、ケーブル1本でのデバイス接続を可能にするUSB Type-C™を搭載し、モニターを生産性の高いハブにすることができます。
※画像はイメージです。※本製品はUSB Type-Cケーブル､DisplayPortケーブル､HDMIケーブル､電源コードが付属しています。それ以外の接続時は別途ケーブルをお求めください。 ※KVMでUSB Type-C接続側が無効のときもUSB PD(Power Delivery)は機能します。
豊富な端子類
※画像はイメージです。
目に優しく
ブルーライト低減モード
ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑え、長時間作業の疲労を軽減します。
フリッカーセーフ
従来のLEDバックライトモニターで、画面の明るさを調整することで発生したフリッカー(ちらつき)を抑えます。
※ブルーライト低減モードは目にやさしい配色となるため、映像の色合が変わります。※画像はイメージです。
姿勢や環境に合わせた
自在な配置
110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20ﾟのチルト(縦角度調整)、に対応しているので、姿
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
34.14
-
解像度
-
3440×1440
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
曲率
-
3,800R
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm)
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraWide™
-
発売
-
2022
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
21:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
曲率
-
3,800R
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.2325×0.2325
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
解像度
-
3440×1440
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
34.14
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
色覚調整
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
その他機能
-
KVMスイッチ機能
-
PBP
-
2PBP
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
ユーザー定義キー
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.5m)
-
保証書
-
○
-
MaxxAudio®
-
○
-
内蔵スピーカー
-
7W+7W(ステレオ)
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
150W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
60W
-
タイプ
-
内蔵電源
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm)
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
969.0×498×171
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
817×364×84
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
817×460～570×260
-
梱包時重量[kg]
-
11.1
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
6.7
-
スタンド装着時重量[kg]
-
8.6
-
その他
-
JAN:49-89027-021365
-
KVMスイッチ機能
-
○
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
有線LAN(RJ45)
-
○
-
USB Type-C™
-
1
-
USB Type-C™ データ転送量
-
○
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
3440×1440@60Hz
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
-
90W
-
USBダウンストリーム
-
4 (USB3.0×2、USB2.0×2)
-
USBアップストリーム
-
1 (USB2.0)
-
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