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27インチ UHD 4K IPSモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

27インチ UHD 4K IPSモニター

27UP600K-W

27インチ UHD 4K IPSモニター

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  • 正面画像
  • -15°の側面画像
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  • ポートのクローズアップ画像
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+30°の側面画像
側面画像
背面画像
背面全体画像
ポートのクローズアップ画像

主な機能

  • 27インチ 4K(3840×2160)
  • IPSパネル / DCI-P3 95% (標準値)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • AMD FreeSync™ テクノロジー
  • 各種ゲーミング機能
  • チルト調整に対応
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LG UHD Monitor 4K
Gaming scene with exceptional clarity, and details in LG UHD 4K display

IPS 4K画面がさまざまな場面で活躍

高精細な4K解像度、広い色域 DCI-P3 95%に対応し、シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみいただけます。3辺フレームレスデザインを採用し、映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え、高い没入感を実現します。

*画像はイメージです。

快適な映像

27インチ

4K（3840×2160）

IPSパネル

高精細な画質

HDR10

DisplayHDR 400

DCI-P3 95％（標準値）

特長

3辺フレームレスデザイン

チルト調整対応

*画像はイメージです。

IPS with DCI-P3 95% Typical offering True Colors and Wide View

4Kの美しい映像美

優れた映像

高精細な4K解像度と、デジタルシネマ規格の色空間 DCI-P3 95%をカバーする色彩をご体感ください。

*画像はイメージです。

HDR

もっと鮮やかに もっとリアルに

ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

The monitor enabling users to enjoy 4K and HDR Contents

*画像はイメージです。

プリント

全てのスペック

製品仕様

製品概要
製品型番
27UP600K-W		製品シリーズ
LG UHD Monitor 4K		JAN CODE
49-89027-028777		 

ディスプレイ
画面サイズ
27インチ		アスペクト比
16:9		パネルタイプ
IPS		表面処理
アンチグレア
有効表示領域(幅×高さ)
597×336(mm)		解像度
3840×2160		画素ピッチ
0.1554×0.1554(mm)		表示色
約10.7億色
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)		輝度(標準値)
400cd/㎡		コントラスト比
1,200:1		応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
色域
DCI-P3 95%		   

垂直走査周波数
HDMI
40-60Hz		DisplayPort
40-60Hz		  

出入力端子
HDMI入力
2		DisplayPort入力
1(Ver.1.4)		ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1		 

機能
HDR
○(HDR10)		HDCP
○(HDCP2.2)		フリッカーセーフ
ブルーライト低減モード
色覚調整
Smart Energy Saving
Super Resolution+
工場出荷時キャリブレーション済
DAS Mode
ブラックスタビライザー
LG Switch
Dual Controller

筐体仕様
OSD操作
OSDジョイスティック		チルト角度
前：-5ﾟ～後：15ﾟ		スイベル角度
-		高さ調整
-
ピボット
-		マウント規格
100×100(mm)		  

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
セット(スタンド付き)
614 × 455 × 212		セット(スタンドなし)
614 × 364 × 45		梱包時
712 × 436 × 154		 

重量（kg）
セット(スタンド付き)
4.3		セット(スタンドなし)
3.8		梱包時
6.4		 

電源
電源入力
100-240V,50/60Hz		消費電力(オンモード)
40W		待機時
0.5W		オフ時
0.3W

アクセサリー
電源コード
○(1.5m)		AC-DC アダプター
HDMIケーブル
○(1.5m)		DisplayPortケーブル
○(1.5m)
クイックセットアップガイド
保証書
  

安全規格
ROHS指令
J-Moss
VCCI
クラスB		UL(cUL)
TUV-TYPE
FCC-B
CE
 

保証
3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)		無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。		  

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