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USB Type-Cを搭載したDisplayHDR™400対応IPS 4Kモニター

仕様

レビュー

サポート

USB Type-Cを搭載したDisplayHDR™400対応IPS 4Kモニター

27UP850-W

USB Type-Cを搭載したDisplayHDR™400対応IPS 4Kモニター

プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

27インチ

アスペクト比

16:9

パネル・タイプ

IPS

有効表示領域（幅×高さ）

597×336 (mm)

解像度

3840×2160

画素ピッチ

0.1554×0.1554(mm)

表示色

約10.7億色

視野角(水平/垂直)

178° / 178°(CR≧10)

輝度(標準値)

400cd/㎡

コントラスト比(標準値)

1,200:1

応答速度

5ms(GTG)

色域 (標準値)

DCI-P3 95%

垂直走査周波数

HDMI

40-60Hz

DisplayPort

40-60Hz

USB Type-C™

40-60Hz

出入力端子

HDMI入力

2

DisplayPort入力

1 (Ver.1.4)

ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)

1

USB Type-C™

1

USBアップストリーム

1 (USB Type-C)

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)

USB TYPE-C機能

DisplayPort Alternate Mode

Power Delivery

○ (96W)

データ転送

スピーカー

最大出力

5W+5W

機能

MaxxAudio®

機能

HDR

○ (DisplayHDR™400)

HDR10

HDCP

○ (HDCP2.2)

Flicker Safe

ブルーライト低減モード

色覚調整モード

Super Resolution+

Smart Energy Saving

ハードウェアキャリブレーション

工場出荷時キャリブレーション済

FreeSync™テクノロジー

DAS(Dynamic Action Sync) モード

Black Stabilizer

OnScreen Control

Dual Controller

LG Calibration Studio

筐体仕様

OSD操作ボタン

OSDジョイスティック

高さ調節

110mm

ピボット表示

○ (右90º)

マウント規格

100×100mm

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

614×459-569×239

セット（スタンドなし）

614×364×45

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

5.9

セット（スタンドなし）

4.1

電源

消費電力(標準時)

44W

消費電力(最大)

185W

省電力/スリープ・モード

0.5W以下

電源OFF時

0.3W以下

入力

100-240V, 50/60Hz

アクセサリー

電源コード

1 (1.5m)

AC-DCアダプタ

1

HDMIケーブル

1 (1.5m)

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

ケーブルホルダー

1

その他

JANコード

49-89027-018617

安全/不要輻射

ROHS指令

J-Moss

グリーン購入法

TUV-TYPE

EnergyStar® Qualified

UL(cUL)

FCC-B

CE

ご注意・ご案内

保証に関して

■3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
■無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。※黒点を除く

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。