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USB Type-Cを搭載したDisplayHDR™400対応IPS 4Kモニター
LG UHD モニター 4K
IPS 4K画面が
さまざまな場面で活躍
完璧な映像と正真正銘の鮮やかさを実現するモニター
表示
3840 X 2160
画質
VESA DisplayHDR™ 400
機能
高さ、ピボット、傾きの調節が可能なスタンド
VESA DisplayHDR™400
ダイナミックな映像の世界を体験できる VESA DisplayHDR™ 400 対応のモニター
-
SDR
-
HDR 効果オン
従来の映像も鮮やかに
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
*画像は改善機能をわかりやすくするためにシミュレーションされています。実際の使用とは異なる場合があります。
*このソフトウェアはパッケージに含まれていません。最新の LG Calibration Studio ソフトウェアをダウンロードするには、LG.COM をご覧ください。
ケーブル1本で映像、充電、データ転送
操作と接続が簡単な USB Type-C™
*付属のUSB Type-Cケーブルを使用することをお勧めします。付属品以外のケーブルを使用すると誤動作を引き起こす場合があります。
*USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。
美しい4Kゲームを
もっと楽しく
4K HDR コンソールゲームの没入型体験
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
*モード「オフ」 (左画像) と AMD FreeSync™ の比較
-
オフ
-
オン
映像をよりリアルタイムに表示
-
オフ
-
オン
暗いシーンの視認性を向上
*画像はイメージです。
*OnScreen Controlは[サポート]＞[ソフトウェアダウンロード]よりダウンロードいただけます。
画面をベストポジションで
人間工学に基づいたデザインと傾斜、ピボット、高さ調整機能
本製品はグリーン購入法の対象製品です。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
解像度
-
3840×2160
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット
全てのスペック
-
製品名
-
4K
-
発売
-
2021
-
JANコード
-
49-89027-022843
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
LG Calibration Studio
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度 (最小) [cd/m²]
-
-
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域 (最小)
-
-
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
コントラスト比 (最小)
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
1,200:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.1554×0.1554
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
解像度
-
3840×2160
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [cm]
-
-
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
色覚調整
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
ハードウェアキャリブレーション
-
ハードウェアキャリブレーション対応
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™ 400
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
LG Calibration Studio
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
ケーブルホルダー
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.5m)
-
MaxxAudio®
-
○
-
内蔵スピーカー
-
5W+5W(ステレオ)
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(Energy Star標準)
-
25.4W
-
消費電力(最大値)
-
185W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下(HDMI/DisplayPort接続時)
-
消費電力(標準値)
-
44W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
694×496×212
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
614×364×45
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
614×459～569×239
-
梱包時重量[kg]
-
8.9
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
4.1
-
スタンド装着時重量[kg]
-
5.9
-
DisplayPort
-
×1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
×2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
USB Type-C™
-
×1
-
USB Type-C™ データ転送量
-
○
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
3840×2160@60Hz
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
-
90W
-
USBダウンストリーム
-
USB Type-A×2(USB3.0)
-
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