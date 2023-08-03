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Nano IPSとHDRでいまだかつてない映像再現を実現する31.5型モニター

仕様

レビュー

サポート

Nano IPSとHDRでいまだかつてない映像再現を実現する31.5型モニター

32UL950-W

Nano IPSとHDRでいまだかつてない映像再現を実現する31.5型モニター

プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

31.5

解像度

3840×2160

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

450

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット

全てのスペック

情報

製品名

4K

発売

2019

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

-

-

輝度(標準値) [cd/m²]

450

表示色

約10.7億色

-

-

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

-

-

コントラスト比(標準値)

1,300:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.18159×0.18159

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3840×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

-

-

画面サイズ [インチ]

31.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

付属品

HDMIケーブル

DisplayPortケーブル

Thunderbolt™

USB Type-C™

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

200W

消費電力(待機時)

1.2W以下

消費電力(標準値)

70W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

927×213×516

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

718×414×45

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

718×488～598×231

梱包時重量[kg]

11.6

スタンド非装着時重量[kg]

5.9

スタンド装着時重量[kg]

7.3

サウンド

Rich Bass

スピーカー

5W+5W(ステレオ)

接続性

デイジーチェーン

○(3840×2160@60Hz)

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×1

ヘッドホン出力

3極

Thunderbolt™

×2(入力×1 / 出力×1)

Thunderbolt™ データ転送

Thunderbolt™ 最大解像度

3840×2160@60Hz

Thunderbolt™ Power Delivery

60W

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)

機能

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ハードウェアキャリブレーション

ハードウェアキャリブレーション対応

Nano IPS™テクノロジー

PBP

2PBP

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 600