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大画面が快適な作業空間と迫力のある高精細映像を演出 31.5インチ 4Kモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

大画面が快適な作業空間と迫力のある高精細映像を演出 31.5インチ 4Kモニター

32UP550N-W

大画面が快適な作業空間と迫力のある高精細映像を演出 31.5インチ 4Kモニター

4K画面がさまざまな場面で活躍

4K画面がさまざまな場面で活躍

ケーブル1本で

映像、充電、データ転送

映像入力、データ転送、接続機器の充電*(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。

もっと鮮やか もっとリアルに

ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。
AMD FreeSync™ テクノロジー
AMD FreeSync™ テクノロジー

画面のずれや表示の遅延を軽減

AMD社のFreeSync™テクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させて、映像のちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を制御することができます。
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡
USB 3.0を搭載、高速充電も可能

OnScreen Control機能で広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。
また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです

端子図

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

31.5

解像度

3840×2160

パネルタイプ

VA

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 90% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

350

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

4ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5°~後 : 20°) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

全てのスペック

情報

製品名

4K

発売

2021

その他

JANコード

49-89027-022850

安全規格

RoHS

CE

UL (cUL)

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3840×2160

応答速度

4ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

31.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

輝度(標準値) [cd/m²]

350

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

DCI-P3 90% (CIE1976)

コントラスト比(標準値)

3,000:1

パネルタイプ

VA

画素ピッチ[mm]

0.18159×0.18159

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

5W+5W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

187W

消費電力(待機時)

0.5W

消費電力(標準値)

55W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5°~後 : 20°) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

821×507×226

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

714×420×46

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

714×486～596×239

梱包時重量[kg]

12

スタンド非装着時重量[kg]

6.7

スタンド装着時重量[kg]

8.4

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3840×2160@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

90W

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)

公式サイトで購入

32UP550N-W

大画面が快適な作業空間と迫力のある高精細映像を演出 31.5インチ 4Kモニター

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