27UP550N-W

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IPS 4KパネルとHDRが実現するリアルな映像再現
表示
3840 X 2160
機能
VESA DisplayHDR™ 400
接続
高さ、ピボット、傾きの調節が可能なスタンド
-
SDR
-
HDR
映像をより鮮明に
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
ケーブル1本で
映像、充電、データ転送
映像入力、データ転送、接続機器の充電*(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。
USB Type-C™ offering easy control and connectivity
* USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。
美しい4Kゲームをもっと楽しく
The gaming car scene from Immersive true 4K HDR console game
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
*モード「オフ」 (左画像) と AMD FreeSync™ の比較
-
Conventional
-
DAS
映像をよりリアルタイムに表示
*画像はイメージです。
-
OFF
-
ON
暗いシーンの視認性を向上
*画像はイメージです。
*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
*画像はイメージです
画面をベストなポジションで
Ergonomic design with features of Tilt, Pivot and height adjustment.
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
解像度
-
3840×2160
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
sRGB 98% (CIE1931)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット
全てのスペック
-
製品名
-
4K
-
発売
-
2021
-
JANコード
-
49-89027-022836
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
RoHS
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度 (最小) [cd/m²]
-
-
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域 (最小)
-
-
-
色域(標準値)
-
sRGB 98% (CIE1931)
-
コントラスト比 (最小)
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.1554×0.1554
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
解像度
-
3840×2160
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [cm]
-
-
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
色覚調整
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
165W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
44.27W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
700×188×514
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
623×371×46
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
623×464～574×239
-
梱包時重量[kg]
-
9.4
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
4.4
-
スタンド装着時重量[kg]
-
6.3
-
DisplayPort
-
×1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
×2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
USB Type-C™
-
×1
-
USB Type-C™ データ転送量
-
○
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
3840 x 2160@60Hz
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
-
90W
-
USBダウンストリーム
-
USB Type-A×2(USB3.0)
-
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-
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月～日(年末年始は除く)
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27UP550N-W
IPS 4KパネルとHDRが実現するリアルな映像再現