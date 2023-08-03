Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
IPS 4KパネルとHDRが実現するリアルな映像再現

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

IPS 4KパネルとHDRが実現するリアルな映像再現

27UP550N-W

IPS 4KパネルとHDRが実現するリアルな映像再現

LG UHD Monitor 4K
Gaming scene with exceptional clarity, and details in LG UHD 4K display

IPS 4K画面がさまざまな場面で活躍

LGの映像技術が凝縮された4Kモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。

表示

27 インチ IPS UHD 4K
3840 X 2160

機能

DCI-P3 95% (標準値)
VESA DisplayHDR™ 400

接続

AMD FreeSync™
高さ、ピボット、傾きの調節が可能なスタンド
  • SDR
  • HDR
HDR10

映像をより鮮明に

HDR対応モニターは従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。

*画像はイメージです。

IPS with sRGB 98% Typical offering True Colors and Wide View
IPSパネル sRGB98％

正確な色再現と広い視野角

視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB98％(標準値)以上をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。

*画像はイメージです。

ケーブル1本で

 

映像、充電、データ転送

映像入力、データ転送、接続機器の充電*(最大90W)が同時にできるUSB Type-Cに対応。手軽にPCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。

 

USB Type-C™ offering easy control and connectivity

icon

4K

ディスプレイ

icon

データ

転送

icon

最大90Wで

システムを充電

 

* USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。

美しい4Kゲームをもっと楽しく

27UP550は美しい映像表現上に、PCゲームはもちろんコンソールもなめらか動きで表示します。ティアリング､スタッタリングを抑えるAMD FreeSyncテクノロジー､画面出力までのラグを低減させるDASモード､暗い場面を見やすくするブラックスタビライザーなど各種ゲーミング機能に対応しています。

The gaming car scene from Immersive true 4K HDR console game

*画像はイメージです。

Clear gaming image with seamless, fluid movement when AMD FreeSync™ is on, while screen stuttering and tearing occur when AMD FreeSync™ is off.
AMD FreeSync™ テクノロジー

画面のずれや表示の遅延を軽減

AMD社のFreeSync™テクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させて、映像のちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を制御することができます。

*画像はイメージです。
*モード「オフ」 (左画像) と AMD FreeSync™ の比較

  • Conventional
  • DAS
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

*画像はイメージです。

  • OFF
  • ON
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡

*画像はイメージです。

OnScreen Control offering Easier User Interface
OnScreen Control

広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
*画像はイメージです

Ergonomic Stand

画面をベストなポジションで

Ergonomic Standは画面の縦角度調整､高さ調節に対応し､設置環境に合わせた快適な画面配置が可能です。

Ergonomic design with features of Tilt, Pivot and height adjustment.

icon

チルト

-5ﾟ～20ﾟ

 

icon

ピポット

右90°

 

icon

高さ

110mm

端子図
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

3840×2160

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

sRGB 98% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット

全てのスペック

情報

製品名

4K

発売

2021

その他

JANコード

49-89027-022836

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

安全規格

RoHS

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約10.7億色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

sRGB 98% (CIE1931)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.1554×0.1554

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3840×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

165W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

44.27W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整 / 高さ調整 / ピボット

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

700×188×514

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

623×371×46

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

623×464～574×239

梱包時重量[kg]

9.4

スタンド非装着時重量[kg]

4.4

スタンド装着時重量[kg]

6.3

出入力端子

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

×1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3840 x 2160@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

90W

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)