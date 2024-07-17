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31.5インチUltraFine 4K HDR Monitor
ディテールを極める
LG UltraFine 4K HDR Monitorで、シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみください。31.5インチの大きなディスプレイなら、効率的に作業をこなし、ストリーミングに没入することができます。
LG UltraFine™ Displayモニター
*画像はイメージです。
ディスプレイ
31.5インチ4K（3840x2160）
3辺フレームレスデザイン
画質
HDR10
DCI-P3 90%（標準値）
特長
傾き調節可能
MaxxAudio®
没入感あふれる映像体験
超薄型ベゼルデザインを採用。映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え高い没入感を実現します。また、MaxxAudio®を採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。
32UR500Kの特長は、優れた映像とステレオサウンド（Waves MaxxAudio®搭載）だけではありません。Dynamic Action SyncとBlack Stabilizerが、リアルなゲーム体験をお届けします。
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
4KとHDRのコンテンツをお楽しみください
優れた映像
さまざまなストリーミングサービスのHDRコンテンツを視聴して、LG UltraFine 4K Monitorの輝度と幅広い色をご体感ください。DCI-P3色空間に対応するHDRテクノロジーなら、生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。
4KとHDRコンテンツを楽しめるモニター。
*OTTストリーミングサービスは、OTTデバイスとモニターを接続した場合のみご利用いただけます。OTTデバイスとリモートコントロールはパッケージに含まれません（別売り）。*画像はイメージです。
LG Switchアプリ
すばやく切り替え
LG Switchアプリで、モニターを仕事や遊びに最適化。ディスプレイを最大6分割して、テーマデザインを変更したり、マッピングされたホットキーを使用してビデオ通話プラットフォームも起動できます。
スタイリッシュなデザイン
設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。
前：-5ﾟ～後：15°のチルト角度調整に対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
*画像はイメージです。
仕様
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
714 × 512 × 223
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
714 × 420 × 46
-
スタンド装着時重量[kg]
6.2
-
スタンド非装着時重量[kg]
5.2
全てのスペック
情報
-
発売
2024
液晶パネル
-
アスペクト比
16:9
-
輝度(標準値)
250cd/㎡
-
色域
DCI-P3 90%
-
コントラスト比(標準値)
3,000:1
-
表示色
約10.7億色
-
有効表示領域（幅x高さ）
697×392(mm)
-
パネル・タイプ
VA
-
画素ピッチ
0.18159×0.18159(mm)
-
解像度
3840×2160
-
応答速度（標準値）
4ms(GTG 応答速度Faster設定時)
-
画面サイズ
31.5インチ
-
表面処理
アンチグレア
-
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
垂直走査周波数
-
HDMI
40-60Hz
-
DisplayPort
40-60Hz
出入力端子
-
DisplayPort入力
1(Ver.1.4)
-
HDMI入力
2
-
ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)
1
機能
-
フリッカーセーフ
○
-
ブラックスタビライザー
○
-
色覚調整
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
○
-
HDCP
○(HDCP2.2)
-
HDR
○(HDR10)
-
ブルーライト低減モード
○
-
Smart Energy Saving
○
-
Super Resolution+
○
-
VRR(可変リフレッシュレート)
○
アプリケーションソフトウェア
-
Dual Controller
○
SMART機能
-
その他
LG Switch
外形寸法 / 重量
-
梱包時外形寸法[mm]
960 × 537 × 170
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
714 × 420 × 46
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
714 × 512 × 223
-
梱包時重量[kg]
11.1
-
スタンド非装着時重量[kg]
5.2
-
スタンド装着時重量[kg]
6.2
スピーカー
-
MaxxAudio®
○
-
内蔵スピーカー
5W+5W
筐体仕様
-
OSD操作ボタン
OSDジョイスティック
-
チルト角度
前：-5ﾟ～後：15ﾟ
-
マウント規格
100×100
電源
-
入力
100-240V,50/60Hz
-
消費電力(電源オフ時)
0.3W
-
省電力/スリープ・モード
0.5W
-
消費電力(オンモード)
31.5W
アクセサリー
-
HDMIケーブル
○(1.5m)
-
AC-DCアダプター
○
-
電源コード
○(1.5m)
-
クイックセットアップガイド
○
-
保証書
○
安全/不要輻射
-
CE
○
-
FCC-B
○
-
J-Moss
○
-
ROHS指令
○
-
TUV-TYPE
○
-
UL(cUL)
○
-
VCCI
クラスB
その他
-
JANコード
49-89027-028579
保証
-
3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
-
無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。
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