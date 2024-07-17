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31.5インチUltraFine 4K HDR Monitor

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

お取り扱い店舗

サポート

31.5インチUltraFine 4K HDR Monitor

32UR500K-B

31.5インチUltraFine 4K HDR Monitor

正面画像

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ディテールを極める

LG UltraFine 4K HDR Monitorで、シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみください。31.5インチの大きなディスプレイなら、効率的に作業をこなし、ストリーミングに没入することができます。

LG UltraFine™ Displayモニター

*画像はイメージです。

ディスプレイ

31.5インチ4K（3840x2160）

3辺フレームレスデザイン

画質

HDR10

DCI-P3 90%（標準値）

特長

傾き調節可能

MaxxAudio®

没入感あふれる映像体験

超薄型ベゼルデザインを採用。映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え高い没入感を実現します。また、MaxxAudio®を採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。 

32UR500Kの特長は、優れた映像とステレオサウンド（Waves MaxxAudio®搭載）だけではありません。Dynamic Action SyncとBlack Stabilizerが、リアルなゲーム体験をお届けします。

*画像はイメージです。

DASモード

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

*画像はイメージです。

Black Stabilizer

Black Stabilizerを使用すると、暗闇に潜むスナイパーを検知し、爆発による閃光からすばやく逃れることができます。

*画像はイメージです。

4KとHDRのコンテンツをお楽しみください

優れた映像

さまざまなストリーミングサービスのHDRコンテンツを視聴して、LG UltraFine 4K Monitorの輝度と幅広い色をご体感ください。DCI-P3色空間に対応するHDRテクノロジーなら、生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。

4KとHDRコンテンツを楽しめるモニター。

*OTTストリーミングサービスは、OTTデバイスとモニターを接続した場合のみご利用いただけます。OTTデバイスとリモートコントロールはパッケージに含まれません（別売り）。*画像はイメージです。

LG Switchアプリ

すばやく切り替え

LG Switchアプリで、モニターを仕事や遊びに最適化。ディスプレイを最大6分割して、テーマデザインを変更したり、マッピングされたホットキーを使用してビデオ通話プラットフォームも起動できます。

*最新のLG Switchアプリはホームページからダウンロードできます。　*画像はイメージです。

スタイリッシュなデザイン

設置はとても簡単。スタンドを組み立ててモニターの背面にカチっとはめるだけ。

前：-5ﾟ～後：15°のチルト角度調整に対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。


ワンクリックスタンドなら、他の道具を使わずに簡単にモニターをセットアップできます。

ワンクリックスタンド

簡単な設置

モニターは傾きの調節が可能です。

チルト角度

-5〜15˚

*画像はイメージです。

プリント

仕様

  • スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    714 × 512 × 223

  • スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    714 × 420 × 46

  • スタンド装着時重量[kg]

    6.2

  • スタンド非装着時重量[kg]

    5.2

全てのスペック

情報

  • 発売

    2024

液晶パネル

  • アスペクト比

    16:9

  • 輝度(標準値)

    250cd/㎡

  • 色域

    DCI-P3 90%

  • コントラスト比(標準値)

    3,000:1

  • 表示色

    約10.7億色

  • 有効表示領域（幅x高さ）

    697×392(mm)

  • パネル・タイプ

    VA

  • 画素ピッチ

    0.18159×0.18159(mm)

  • 解像度

    3840×2160

  • 応答速度（標準値）

    4ms(GTG 応答速度Faster設定時)

  • 画面サイズ

    31.5インチ

  • 表面処理

    アンチグレア

  • 視野角(水平/垂直)

    178°/ 178°(CR≧10)

垂直走査周波数

  • HDMI

    40-60Hz

  • DisplayPort

    40-60Hz

出入力端子

  • DisplayPort入力

    1(Ver.1.4)

  • HDMI入力

    2

  • ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)

    1

機能

  • フリッカーセーフ

  • ブラックスタビライザー

  • 色覚調整

  • DAS(Dynamic Action Sync)モード

  • HDCP

    ○(HDCP2.2)

  • HDR

    ○(HDR10)

  • ブルーライト低減モード

  • Smart Energy Saving

  • Super Resolution+

  • VRR(可変リフレッシュレート)

アプリケーションソフトウェア

  • Dual Controller

SMART機能

  • その他

    LG Switch

外形寸法 / 重量

  • 梱包時外形寸法[mm]

    960 × 537 × 170

  • スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    714 × 420 × 46

  • スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    714 × 512 × 223

  • 梱包時重量[kg]

    11.1

  • スタンド非装着時重量[kg]

    5.2

  • スタンド装着時重量[kg]

    6.2

スピーカー

  • MaxxAudio®

  • 内蔵スピーカー

    5W+5W

筐体仕様

  • OSD操作ボタン

    OSDジョイスティック

  • チルト角度

    前：-5ﾟ～後：15ﾟ

  • マウント規格

    100×100

電源

  • 入力

    100-240V,50/60Hz

  • 消費電力(電源オフ時)

    0.3W

  • 省電力/スリープ・モード

    0.5W

  • 消費電力(オンモード)

    31.5W

アクセサリー

  • HDMIケーブル

    ○(1.5m)

  • AC-DCアダプター

  • 電源コード

    ○(1.5m)

  • クイックセットアップガイド

  • 保証書

安全/不要輻射

  • CE

  • FCC-B

  • J-Moss

  • ROHS指令

  • TUV-TYPE

  • UL(cUL)

  • VCCI

    クラスB

その他

  • JANコード

    49-89027-028579

保証

  • 3年安心保証

    当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)

  • 無輝点保証

    ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。

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