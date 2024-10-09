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31.5インチ 4K モニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

31.5インチ 4K モニター

32UR550K-B

31.5インチ 4K モニター

正面画像

LG UHD Monitor 4K

4Kの美しい映像美

クリアな大画面、優れた映像

LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。
HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。

LG UltraFine 4K HDR Monitorで、シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみください。

*画像はイメージです。

ディスプレイ

31.5インチ

4K（3840×2160）

高精細な画質

HDR10

DCI-P3 90％（標準値）

利便性

ブルーライト低減モード

5W+5Wスピーカー

高さ調整

MaxxAudio®

没入感あふれる映像体験

MaxxAudio®を採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。

4K HDRコンソールゲームの没入型体験。

*画像はイメージです。

DASモード

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

*画像はイメージです。

ブラックスタビライザー

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

*画像はイメージです。

LG Switchアプリ

より効率的な作業環境を提供

効率的で高い利便性を提供します｡本来は､モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定､画面上のウィンドウの並列､ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。

*最新のLG Switchアプリをダウンロードするには、 https://www.lg.com/jp/support/ にアクセスしてください。 *画像や動画はイメージです。

人間工学に基づくデザイン

姿勢に合わせた画面配置

人間工学に基づいたスタンドを採用。
チルト、ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。

ワンクリックスタンドなら、他の道具を使わずに簡単にモニターをセットアップできます。

ワンクリックスタンド

簡単な設置

モニターは傾きの調節が可能です。

チルト角度

-5〜20˚

モニターはピボットの調節が可能です。

ピボット対応

右90°

モニターは、高さの調節が可能です。

高さ調整

110mm

*画像はイメージです。

製品仕様

製品概要
製品型番
32UR550K-B		製品シリーズ
LG UHD Monitor 4K		JAN CODE
49-89027-028586		 

ディスプレイ
画面サイズ
31.5インチ		アスペクト比
16:9		パネルタイプ
VA		表面処理
アンチグレア
有効表示領域(幅×高さ)
697×392(mm)		解像度
3840×2160		画素ピッチ
0.18159×0.18159(mm)		表示色
約10.7億色
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)		輝度(標準値)
250cd/㎡		コントラスト比
3,000:1		応答速度(標準値)
4ms(GTG 応答速度Faster設定時)
色域
DCI-P3 90%		   

垂直走査周波数
HDMI
40-60Hz		DisplayPort
40-60Hz		  

出入力端子
HDMI入力
2		DisplayPort入力
1(Ver.1.4)		ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1		 

スピーカー
内蔵スピーカー
5W+5W		機能
MaxxAudio®		  

機能
HDR
○(HDR10)		HDCP
○(HDCP2.2)		フリッカーセーフ
ブルーライト低減モード
色覚調整
Smart Energy Saving
Super Resolution+
DAS Mode
ブラックスタビライザー
LG Switch
Dual Controller
 

筐体仕様
OSD操作
OSDジョイスティック		チルト角度
前：-5ﾟ～後：20ﾟ		スイベル角度
-		高さ調整
110mm
ピボット
右90ﾟ		マウント規格
100×100(mm)		  

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
セット(スタンド付き)
714 × 487～597 × 239		セット(スタンドなし)
714 × 420 × 46		梱包時
821 × 507 × 226		 

重量（kg）
セット(スタンド付き)
7		セット(スタンドなし)
5.2		梱包時
12		 

電源
電源入力
100-240V,50/60Hz		消費電力(オンモード)
31.5W		待機時
0.5W		オフ時
0.3W

アクセサリー
電源コード
○(1.5m)		AC-DC アダプター
HDMIケーブル
○(1.5m)		クイックセットアップガイド
保証書
   

安全規格
ROHS指令
J-Moss
VCCI
クラスB		UL(cUL)
TUV-TYPE
FCC-B
CE
 

保証
3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)		無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。		  
プリント

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