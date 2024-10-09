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31.5インチ 4K モニター
4Kの美しい映像美
クリアな大画面、優れた映像
LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。
HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。
LG UltraFine 4K HDR Monitorで、シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみください。
*画像はイメージです。
MaxxAudio®
没入感あふれる映像体験
MaxxAudio®を採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。
4K HDRコンソールゲームの没入型体験。
*画像はイメージです。
DASモード
本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）
*画像はイメージです。
ブラックスタビライザー
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
*画像はイメージです。
LG Switchアプリ
より効率的な作業環境を提供
効率的で高い利便性を提供します｡本来は､モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定､画面上のウィンドウの並列､ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
人間工学に基づくデザイン
姿勢に合わせた画面配置
人間工学に基づいたスタンドを採用。
チルト、ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
*画像はイメージです。
|製品仕様
製品概要
|製品型番
32UR550K-B
|製品シリーズ
LG UHD Monitor 4K
|JAN CODE
49-89027-028586
ディスプレイ
|画面サイズ
31.5インチ
|アスペクト比
16:9
|パネルタイプ
VA
|表面処理
アンチグレア
|有効表示領域(幅×高さ)
697×392(mm)
|解像度
3840×2160
|画素ピッチ
0.18159×0.18159(mm)
|表示色
約10.7億色
|視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
|輝度(標準値)
250cd/㎡
|コントラスト比
3,000:1
|応答速度(標準値)
4ms(GTG 応答速度Faster設定時)
|色域
DCI-P3 90%
垂直走査周波数
|HDMI
40-60Hz
|DisplayPort
40-60Hz
出入力端子
|HDMI入力
2
|DisplayPort入力
1(Ver.1.4)
|ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1
スピーカー
|内蔵スピーカー
5W+5W
|機能
MaxxAudio®
機能
|HDR
○(HDR10)
|HDCP
○(HDCP2.2)
|フリッカーセーフ
○
|ブルーライト低減モード
○
|色覚調整
○
|Smart Energy Saving
○
|Super Resolution+
○
|DAS Mode
○
|ブラックスタビライザー
○
|LG Switch
○
|Dual Controller
○
筐体仕様
|OSD操作
OSDジョイスティック
|チルト角度
前：-5ﾟ～後：20ﾟ
|スイベル角度
-
|高さ調整
110mm
|ピボット
右90ﾟ
|マウント規格
100×100(mm)
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|セット(スタンド付き)
714 × 487～597 × 239
|セット(スタンドなし)
714 × 420 × 46
|梱包時
821 × 507 × 226
重量（kg）
|セット(スタンド付き)
7
|セット(スタンドなし)
5.2
|梱包時
12
電源
|電源入力
100-240V,50/60Hz
|消費電力(オンモード)
31.5W
|待機時
0.5W
|オフ時
0.3W
アクセサリー
|電源コード
○(1.5m)
|AC-DC アダプター
○
|HDMIケーブル
○(1.5m)
|クイックセットアップガイド
○
|保証書
○
安全規格
|ROHS指令
○
|J-Moss
○
|VCCI
クラスB
|UL(cUL)
○
|TUV-TYPE
○
|FCC-B
○
|CE
○
保証
|3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
|無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。
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