43UN700T-B

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「大画面高解像度の活用」を追求した42.5インチ4Kモニター

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「大画面高解像度の活用」を追求した42.5インチ4Kモニター

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「大画面高解像度の活用」を追求した42.5インチ4Kモニター

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さまざまな用途に適した大画面4Kモニター1

さまざまな用途に適した大画面4Kモニター

42.5インチの大型画面と4Kの広大な作業領域、多彩な機能が、エンターテインメント、ビジネスなどさまざまな分野で活躍します。
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共同作業のための空間を1

共同作業のための空間を

光の反射や映り込みの少ないアンチグレアと、さまざまな角度から見ても色の変化が少ない広視野角なIPSパネルだから、複数の人がひとつの画面を見る場面で活躍します。
デスク周りをすっきりと1

デスク周りをすっきりと

USB Type-C™端子を実装。1本のケーブルで接続したノートPCなど、バッテリー搭載のデバイスの映像/音声入力、データ転送、充電(最大60W)ができます。さらに最大6つの入力端子を実装。快適かつ質の高い作業環境を提供します。
大画面をもっと便利に1

大画面をもっと便利に

PIP(ピクチャーインピクチャー)と最大4分割のPBP(ピクチャーバイピクチャー)に対応。約21.5インチフルHDモニター4枚分を1画面に表示できます。また、対応ソフトウェア「OnScreen Control」の｢Screen Split｣を使用すれば、ウィンドウを最大4画面に整列させることができます。

*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです

様々な映像出力機器に対応1

様々な映像出力機器に対応

USB Tye-C™端子、DisplayPort端子、HDMI端子4ポートの合わせて合計6ポートもの入力端子を搭載。PCだけでなくプレーヤー、ゲーム機などさまざまな機器と接続ができます。さらに2つのUSB3.0ダウンストリーム(Type-A)を使用すればUSBハブとして使用できます。

USB Type-C™(USB3.1 Gen.1)×1、HDMI×4(4K@60Hz×2/4K@30Hz×2)、DisplayPort1.4×1、USB3.0×2

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大画面でゲームを楽しもう1

大画面でゲームを楽しもう

大画面、4Kの高解像度、HDRによるリアリティあふれる映像と、豊かな重低音を実現する「Rich Bass」対応の10W 10W高出力スピーカーで臨場感あふれるゲーム体験を提供します。また、ピクチャーバイピクチャーで複数台のゲームデバイスを1画面に表示させて、みんなでワイワイとゲームを楽しむこともできます。
映像をよりリアルタイムに表示1
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターがPCの映像データを画面に出力するまでに行われる、映像処理とフレームバッファ(モニター内部のメモリー)格納というプロセスを省略し、直接画面に出力。画面に出力するまでに発生するラグを最小限に抑え、よりリアルタイムな表示を実現しています。
暗いシーンの視認性を向上1
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開できます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
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さまざまな用途で快適に1

さまざまな用途で快適に

フルHDの4倍の情報量を表示できる4Kモニターを有効活用して快適に。長時間画面を見続ける仕事ならブルーライト低減モードやフリッカーセーフ、クリエイティブな仕事ならIPSの美しい画質やHDR、トレーダーならばPBPで複数のPCを同時に表示するなど、4K画面をさまざまな場面で有効に使えるよう機能が盛り込まれています。
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本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

42.5

解像度

3840×2160

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

400

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

8ms (GTG Faster設定時)

全てのスペック

情報

製品名

4K

発売

2020

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

400

表示色

約10.7億色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2451×0.2451

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3840×2160

応答速度

8ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

42.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

PBP

2PBP/4PBP

PIP

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.8m)

ケーブルホルダー

1

DisplayPortケーブル

1 (1.8m)

乾電池

2 (単4形)

取付け用ネジ

4

電源コード

1 (1.8m)

クイックセットアップガイド

リモコン

1

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

200W

消費電力(待機時)

0.5W

消費電力(標準値)

95W

タイプ

内蔵電源

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

1065×660×152

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

967×575×71

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

967×624×233

梱包時重量[kg]

17.7

スタンド非装着時重量[kg]

14.4

スタンド装着時重量[kg]

14.6

筐体仕様

マウント規格

200×200

サウンド

Rich Bass

内蔵スピーカー

10W+10W(ステレオ)

出入力端子

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×4

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

×1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3840×2160@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

60W

USBダウンストリーム

USB Type-A×2(USB3.0)

公式サイトで購入

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