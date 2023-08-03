43UN700T-B

フルHDの4倍の情報量を表示できる4Kモニターを有効活用して快適に。長時間画面を見続ける仕事ならブルーライト低減モードやフリッカーセーフ、クリエイティブな仕事ならIPSの美しい画質やHDR、トレーダーならばPBPで複数のPCを同時に表示するなど、4K画面をさまざまな場面で有効に使えるよう機能が盛り込まれています。