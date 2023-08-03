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20インチワイド液晶モニター

仕様

レビュー

サポート

20インチワイド液晶モニター

L206WTQ-BF

20インチワイド液晶モニター

プリント

全てのスペック

基本仕様

画面サイズ

20

パネル・タイプ

TN

縦横比

16:10

解像度

1680x1050

応答時間（ms）

2(GTG)

視野角(水平/垂直)

170/170

表示色

約1,620万色

画素ピッチ

0.258x0.258

入力端子

D-Sub

Yes

DVI-D

Yes

特徴

HDCP

Yes（DVI端子）

ライブセンサー

Yes

鉛フリー

Yes

ez-Zooming

Yes

省エネ

Yes

EMC認証

Yes

筐体仕様

ブラック

寸法セット（スタンド付き）

Black

VESAマウント

Black Glossy

ベース取り外し可能

Yes

アクセサリー

電源コード

Yes