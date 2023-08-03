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AMD FreeSync™対応21.5インチフルHDモニター

仕様

レビュー

サポート

AMD FreeSync™対応21.5インチフルHDモニター

22MP410-B

AMD FreeSync™対応21.5インチフルHDモニター

front view
プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

21.45インチ

アスペクト比

16:9

パネル・タイプ

VA

表面処理

アンチグレア

有効表示領域（幅×高さ）

479×260(mm)

解像度

1920×1080

画素ピッチ

0.2493×0.241(mm)

表示色

約1,677万色

視野角(水平/垂直)

178° / 178°(CR≧10)

輝度(標準値)

250cd/㎡

コントラスト比(標準値)

3,000:1

応答速度

5ms(GTG)

色域 (標準値)

NTSC 72%

垂直走査周波数

D-Sub 15pinアナログ

56-75Hz

HDMI

56-75Hz(FreeSync 48-75Hz)

出入力端子

D-Sub 15pinアナログ入力

1

HDMI入力

1

スピーカー

スピーカー

機能

HDCP

○ (HDCP1.4)

Flicker Safe

ブルーライト低減モード

色覚調整モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

FreeSync™テクノロジー

DAS(Dynamic Action Sync) モード

Black Stabilizer

Game Mode

クロスヘア

OnScreen Control

筐体仕様

チルト

前 : -5ﾟ / 後 : 15ﾟ

マウント規格

75×75mm

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

512×384×190

セット（スタンドなし）

512×295×40

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

2.6

セット（スタンドなし）

2.2

電源

消費電力(標準時)

19W

消費電力(最大)

22W

省電力/スリープ・モード

0.3W

電源OFF時

0.3W

入力

100-240V, 50/60Hz

アクセサリー

電源コード

1 (1.5m)

AC-DCアダプタ

1

HDMIケーブル

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

取付け用ネジ

2

その他

JANコード

49-89027-021068

安全/不要輻射

ROHS指令

グリーン購入法

UL(cUL)

TUV-TYPE

FCC-B

CE

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について