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23inch LED液晶モニター JAN:49-89027-005198

仕様

レビュー

サポート

23inch LED液晶モニター JAN:49-89027-005198

23EN43V-B

23inch LED液晶モニター JAN:49-89027-005198

プリント

全てのスペック

走査周波数

垂直走査周波数

56Hz-75Hz

水平走査周波数

30kHz-83kHz

入力端子

D-Sub

Yes

DVI-D

Yes

HDMI

Yes

出力端子

ステレオミニジャック（ヘッドホン）

Yes

電源

入力

AC100-240V、50/60Hz

省電力/スリープ・モード

0.3W以下

電源OFF時

0.3W以下

筐体仕様

チルト

Yes /(前 -5º(+/-3°）, 後 20º(+/-3°）

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

544.0×406.0×181.0

セット（スタンドなし）

544.0×332.0×55.0

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

2.9

セット（スタンドなし）

2.7

梱包時

4.2

アクセサリー

電源コード

Yes

パーティションハンガー

Yes

保証書

DVI-Dケーブル

Yes

ご注意・ご案内

保証に関して

■3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
■無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。※黒点を除く

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。