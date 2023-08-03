JAN:49-89027-008922

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仕様

レビュー

サポート

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24MP47HQ-P

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プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

23.8インチ

アスペクト比

16:9

パネル・タイプ

VA

表面処理

アンチグレア

解像度

1920×1080

画素ピッチ

0.2745×0.2745 (mm)

表示色

約1,677万色

視野角(水平/垂直)

178° / 178°(CR≧10)

輝度(標準値)

標準値 350cd/㎡、ピーク 550cd/㎡

コントラスト比(標準値)

1,000:1

走査周波数

水平走査周波数

HDMI 30-140kHz / DisplayPort 66-166kHz

垂直走査周波数

56-75Hz(HDMI:56-61Hz)

入力端子

HDMI

Yes

スピーカー

-

機能

Flicker Safe

Smart Energy Saving

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

549×408×181

セット（スタンドなし）

549×330×63

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

2.8

セット（スタンドなし）

2.6

電源

電源OFF時

0.3W

待機時

0.3W

アクセサリー

電源コード

1 (1.5m)

パーティションハンガー

Yes

HDMIケーブル

1

保証書

ご注意・ご案内

保証に関して

3年(液晶パネル、バックライト含む)