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2014年 TIPA Best Photo Monitor賞 受賞 JAN:49-89027-007123

仕様

レビュー

サポート

2014年 TIPA Best Photo Monitor賞 受賞 JAN:49-89027-007123

34UM95-P

2014年 TIPA Best Photo Monitor賞 受賞 JAN:49-89027-007123

34UM95-P
プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

34インチ

アスペクト比

21:9

パネル・タイプ

VA

解像度

3440×1440

画素ピッチ

0.1701×0.1701 (mm)

表示色

約10億7,000万色（Display Port接続時）,約1,677万色（HDMI,Thunderbolt接続時）

視野角(水平/垂直)

178° / 178°(CR≧10)

輝度

320cd/㎡

コントラスト比

最大5,000,000:1（通常1,000:1）

走査周波数

水平走査周波数

30kHz-90kHz

垂直走査周波数

56-61Hz

入力端子

HDMI

2

DisplayPort

ヘッドホン端子

ステレオミニジャック（ヘッドホン）

Yes

機能

Dual Smart Solution

Super Energy Saving

Yes

Flicker Safe

DICOM

7W+7W

筐体仕様

チルト

○ (上15°,下5°)

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

830×469×173

セット（スタンドなし）

830×379.8×48.5

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

7.7

セット（スタンドなし）

約6.7

電源

省電力/スリープ・モード

1.2W以下

電源OFF時

0.5W

入力

100-240V, 50/60Hz

アクセサリー

電源コード

1 (1.5m)

パーティションハンガー

Yes

DisplayPortケーブル

1

HDMIケーブル

1

保証書

取扱説明書

CD-ROM内に収録

ご注意・ご案内

保証に関して

■3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
■無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。※黒点を除く

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。