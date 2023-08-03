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23.8インチ 1ms対応IPSパネル FHD(1920×1080)@144Hz ゲーミングモニター
速度
IPS 1ms (GTG)
リフレッシュレート 144Hz
色彩
HDR10
sRGB 99% (標準値)
特徴
AMD FreeSync™ Premium テクノロジー
フレキシブルな配置が可能なスタンド
美しさと速さを両立
* 画像はイメージです。
毎秒144コマの表示に対応
*画像はイメージです。
*リフレッシュレート60 hz(左画像)と144 hzの比較。
※HDRに対応したコンテンツが必要です。
※画像はイメージです。
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
高リフレッシュレート、低フレームレート補正(LFC)、低遅延が条件となる、AMD FreeSync™ Premiumテクノロジーに対応。 グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。
*画像はイメージです。
*モードoff(左画像)とAMD FreeSync™対応の比較。
快適な姿勢で
*画像はイメージです。
*上記の左側の画像は、この機能がサポートされていない従来のモードを示しています。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
23.8
-
解像度
-
1920×1080
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
144
-
応答速度
-
1ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraGear™
-
発売
-
2020
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
300
-
表示色
-
約1,677万色
-
色域(標準値)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
コントラスト比(標準値)
-
1000:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.2745×0.2745
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
144
-
解像度
-
1920×1080
-
応答速度
-
1ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
23.8
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
クロスヘア
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
モーションブラーリダクション
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
34W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
32W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
753×426×173
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
541×324×43
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
541×441～551×291
-
梱包時重量[kg]
-
8.2
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
3.4
-
スタンド装着時重量[kg]
-
5.6
-
AC-DC アダプター
-
1
-
CD-ROM
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
その他
-
JAN:49-89027-020481
-
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