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31.5インチ UltraGear™ WQHD＠165Hz対応ゲーミングモニター

仕様

レビュー

サポート

31.5インチ UltraGear™ WQHD＠165Hz対応ゲーミングモニター

32GN600-BAJP

31.5インチ UltraGear™ WQHD＠165Hz対応ゲーミングモニター

プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

31.5

解像度

2560×1440

パネルタイプ

VA

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

sRGB 95% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

350

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

165

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraGear™

発売

2020

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

-

-

輝度(標準値) [cd/m²]

350

表示色

約1,677万色

-

-

色域(標準値)

sRGB 95% (CIE1931)

-

-

コントラスト比(標準値)

3,000:1

パネルタイプ

VA

画素ピッチ[mm]

0.2724×0.2724

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

165

解像度

2560×1440

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

-

-

画面サイズ [インチ]

31.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

自動入力スイッチ

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

モーションブラーリダクション

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

63W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

60W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

793×149×516

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

715×428×78

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

715×515×225

梱包時重量[kg]

8.2

スタンド非装着時重量[kg]

5.2

スタンド装着時重量[kg]

5.9

付属品

DisplayPortケーブル

接続性

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極