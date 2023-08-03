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31.5インチ UltraGear™ WQHD＠165Hz対応ゲーミングモニター
※画像はイメージです。
速さ
リフレッシュレート 165Hz※
1ms Motion Blur Reduction
美しさ
31.5インチ WQHD (2560×1440)
HDR10 & sRGB 95% (標準値)
テクノロジー
AMD FreeSync™ Premium テクノロジー
高さ、チルト、ピボット対応
※Display Portは165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります。
毎秒165コマの表示に対応
Smooth Motion for Gaming with 165Hz Refresh Rate in Comparison to 60Hz Refresh Rate
※Display Portは165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります。※画像はイメージです。
映像をくっきり見やすく
1ms Motion Blur Reduction
※1ms Motion Blur Reductionは FreeSyncテクノロジー、DASモード、Flicker Safeとの併用はできません。※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
快適な姿勢で
Monitor in Stylish, and Virtually Borderless Design with Height, Tilt, and Pivot Adjustable Stand
※画像はイメージです。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
31.5
-
解像度
-
2560×1440
-
パネルタイプ
-
VA
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
sRGB 95% (CIE1931)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
350
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
165
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraGear™
-
発売
-
2020
-
JANコード
-
49-89027-023512
-
RoHS
-
○
-
CE
-
○
-
UL (cUL)
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
350
-
表示色
-
約1,677万色
-
色域(標準値)
-
sRGB 95% (CIE1931)
-
コントラスト比(標準値)
-
3,000:1
-
パネルタイプ
-
VA
-
画素ピッチ[mm]
-
0.2724×0.2724
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
165
-
解像度
-
2560×1440
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
31.5
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
自動入力切換
-
○
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
クロスヘア
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
モーションブラーリダクション
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
63W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
60W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
793×227×557
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
715×428×51
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
715×490～600×292
-
梱包時重量[kg]
-
10.3
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
5.1
-
スタンド装着時重量[kg]
-
7.2
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
保証書
-
○
-
AC-DC アダプター
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
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オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
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月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
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-
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月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
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