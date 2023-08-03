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31.5インチ UltraGear™ WQHD＠165Hz対応ゲーミングモニター

特色

ギャラリー

仕様

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31.5インチ UltraGear™ WQHD＠165Hz対応ゲーミングモニター

32GN650-B

31.5インチ UltraGear™ WQHD＠165Hz対応ゲーミングモニター

front view
LG UltraGear
Lg Ultragear Monitor as The Powerful Gear for Your Gaming
「LG UltraGear™」は、美しさと速さを両立した「勝つためのゲーミングモニター」です。あらゆるゲームジャンルを美しく、リアルに表現することで、臨場感あふれるゲーミング体験をご提供いたします。

※画像はイメージです。

速さ

リフレッシュレート 165Hz※

1ms Motion Blur Reduction

美しさ

31.5インチ WQHD (2560×1440)

HDR10 & sRGB 95% (標準値)

テクノロジー

AMD FreeSync™ Premium テクノロジー

高さ、チルト、ピボット対応

※Display Portは165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります。

リフレッシュレート 165Hz

毎秒165コマの表示に対応

通常のモニター(60Hz)の倍以上となる毎秒165コマ(165Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。

Smooth Motion for Gaming with 165Hz Refresh Rate in Comparison to 60Hz Refresh Rate

※Display Portは165Hzまで対応。HDMI接続時は144Hzまでの対応となります。※画像はイメージです。

1ms Motion Blur Reduction

映像をくっきり見やすく

映像のコマが切り替わる際に、黒画面を挿入することで残像感を軽減する｢1ms Motion Blur Reduction｣で、くっきりとした映像を映し出します。高速な動きによる映像のぼやけを軽減することで、よりターゲットの動きが見やすくなります。

1ms Motion Blur Reduction

※1ms Motion Blur Reductionは FreeSyncテクノロジー、DASモード、Flicker Safeとの併用はできません。※画像はイメージです。

The Gaming Scene in Rich Colors and Contrast on The Monitor Supporting Hdr10 With Srgb 95% (Typ.)
HDR10 / sRGB95%(標準値)

よりリアルな映像体験

PCゲームやコンソールゲーム機、ブルーレイやVODサービスなどの映像で増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

※画像はイメージです。

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

高リフレッシュレート、低フレームレート補正(LFC)、低遅延が条件となる、AMD FreeSync™ Premiumテクノロジーに対応。 グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

※画像はイメージです。

A Comparison of Two Gaming Scenes between Conventional Mode, and Dynamic Action Sync Mode with The Minimized Input Lag

DASモード

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

※画像はイメージです。

A Comparison of Two Gaming Scenes between Conventional Mode, and Black Stabilizer Mode Offering Better Visibility in The Identical Scene

ブラック スタビライザー

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡

※画像はイメージです。

エルゴノミックスタンド

快適な姿勢で

組み立てはとても簡単。背面にスタンドをカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：15ﾟのチルト(縦角度調整)、ピボットにも対応し、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置ができます。

Monitor in Stylish, and Virtually Borderless Design with Height, Tilt, and Pivot Adjustable Stand

※画像はイメージです。

端子図
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

31.5

解像度

2560×1440

パネルタイプ

VA

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

sRGB 95% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

350

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

165

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraGear™

発売

2020

その他

JANコード

49-89027-023512

安全規格

RoHS

CE

UL (cUL)

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

350

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

sRGB 95% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

3,000:1

パネルタイプ

VA

画素ピッチ[mm]

0.2724×0.2724

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

165

解像度

2560×1440

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

31.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

モーションブラーリダクション

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

63W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

60W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

793×227×557

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

715×428×51

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

715×490～600×292

梱包時重量[kg]

10.3

スタンド非装着時重量[kg]

5.1

スタンド装着時重量[kg]

7.2

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

アクセサリー

保証書

AC-DC アダプター

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド