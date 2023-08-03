49GR85DC-B

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240Hz&1ms(GTG)対応 48.8インチ32:9 5120×1440曲面型ウルトラワイドゲーミングモニター
LG UltraGear × SCARZ
Why UltraWide ゲーミングモニター
速度
最大リフレッシュレート240Hz(HDMI/DisplayPort)
応答速度 1ms(GTG)
ディスプレイ
49インチ曲面型ウルトラワイド
DualQHD 解像度 (5120×1440)
DCI-P3 95% (標準値)
VESA DisplayHDR™ 1000
テクノロジー
AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー
DTS Headphone:X® 対応
PBP/PIP対応
※画像はイメージです。
32:9曲面型ウルトラワイド画面（1000R）
48.8インチの大画面と、32:9のアスペクト比、
1000Rの曲面型ウルトラワイド画面が、
平面ディスプレイでは味わえない
まるでゲーム世界の中にいるかのような深い臨場感を提供します。
49インチ 32:9 Dual QHD 湾曲 (1000R)ディスプレイ。
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
PBP / PIP
マルチタスクも快適に
2画面PBPとPIPに対応し、1画面で2つの入力コンテンツを表示できます。1つのモニターで複数のゲームやタスクを同時に実行できるので、ウルトラワイド画面を快適に活用できます。
2 PBP および PIPを使用すると、１つの大画面上により多くの画像ソースやウィンドウを表示できます。
※1ms応答速度を有効にするには「Faster」を選択してください（ゲーミングモード→応答速度→Faster)。 ※画像はイメージです。
高解像度・高リフレッシュレート
すべての映像端子で240Hz対応
DisplayPort、HDMIすべての映像端子で解像度5120×1440で最大240Hzの可変リフレッシュレート(VRR)に対応しています。
240Hzもの速度に対応し、次のフレームへ瞬時に移動、画像をスムーズに表示します。
※正常に動作させるには、HDMI2.1に対応するグラフィックカード、HDMIケーブル(同梱)が必要です。 ※複数の画面を同時に表示する場合、リフレッシュレートは120Hzに設定されています。※グラフィックカードは別売りです。 ※画像はイメージです。
※1ms応答速度を有効にするには「Faster」を選択してください（ゲーミングモード→応答速度→Faster)。 ※画像はイメージです。
ちらつきやカクつきを軽減し、
HDR再生でも低遅延に
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
※ヘッドセットは別売りです。 ※画像はイメージです。
※OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。 ※ OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。 ※画像はイメージです。
DASモード
本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定)
ブラック スタビライザー
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
※画像はイメージです。
■主な仕様
spec
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
48.8
-
解像度
-
5120×1440
-
パネルタイプ
-
VA
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
32:9
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 95%
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
450
-
応答速度
-
1ms (GTG 応答速度Faster設定時)
全てのスペック
-
製品名
-
LG UltraGear™
-
発売
-
2023
-
RoHS
-
○
-
CE
-
○
-
UL (cUL)
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
32:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
450
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 95%
-
コントラスト比(標準値)
-
3,000:1
-
パネルタイプ
-
VA
-
画素ピッチ[mm]
-
0.2328×0.2328
-
解像度
-
5120×1440
-
応答速度
-
1ms (GTG 応答速度Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
48.8
-
視野角(CR≧10)
-
178°/ 178°(CR≧10)
-
表面処理
-
アンチグレア
-
フリッカーセーフ
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
色覚調整
-
○
-
クロスヘア
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
FPSカウンター
-
○
-
HDR10
-
○
-
VESA DisplayHDR™
-
VESA DisplayHDR™ 1000
-
ライティング
-
Hexagon Lighting
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMIケーブル
-
1(1.8m)
-
DisplayPortケーブル
-
1(1.8m)
-
USBケーブル(A-B)
-
1(1.8m)
-
電源コード
-
1(1.8m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
AC入力
-
100-240V,50/60Hz
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W
-
消費電力(最大値)
-
240W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W
-
消費電力(標準値)
-
90W
-
梱包時外形寸法[mm]
-
1278×530×339
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
1170×373×236
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
1170×473～583×393
-
梱包時重量[kg]
-
20
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
12.1
-
スタンド装着時重量[kg]
-
15.1
-
マウント規格
-
100×100
-
その他
-
JAN:49-89027-023871
-
HDMI
-
2
-
ヘッドホン出力
-
1(4極：ヘッドホン出力+マイク入力)
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
USBダウンストリーム
-
2 (USB3.0)
-
USBアップストリーム
-
1 (USB 3.0)
-
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