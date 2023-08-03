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240Hz&1ms(GTG)対応 48.8インチ32:9 5120×1440曲面型ウルトラワイドゲーミングモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

240Hz&1ms(GTG)対応 48.8インチ32:9 5120×1440曲面型ウルトラワイドゲーミングモニター

49GR85DC-B

240Hz&1ms(GTG)対応 48.8インチ32:9 5120×1440曲面型ウルトラワイドゲーミングモニター

LG UltraGear × SCARZ

Why UltraWide ゲーミングモニター

LGゲーミングモニター - ゲームのために開発。

速度

最大リフレッシュレート240Hz(HDMI/DisplayPort)

応答速度 1ms(GTG)

ディスプレイ

49インチ曲面型ウルトラワイド
DualQHD 解像度 (5120×1440)
DCI-P3 95% (標準値)
VESA DisplayHDR 1000

テクノロジー

AMD FreeSync Premium Pro テクノロジー
DTS Headphone:X® 対応
PBP/PIP対応

※画像はイメージです。

32:9曲面型ウルトラワイド画面（1000R）

48.8インチの大画面と、32:9のアスペクト比、

1000Rの曲面型ウルトラワイド画面が、

平面ディスプレイでは味わえない

まるでゲーム世界の中にいるかのような深い臨場感を提供します。

49インチ 32:9 Dual QHD 湾曲 (1000R)ディスプレイ。

※画像はイメージです。

49GR85DCは広範囲におよぶ輝度やコントラストを持つVESA DisplayHDR™ 1000に対応します。

VESA DisplayHDR 1000

ゲーム世界を
リアルで美しく再現

WQHD（2560×1440)モニターの2枚分となる5120×1440の高解像度に加え、一般的なモニターの3倍以上となるピーク輝度1,000cd/㎡の高輝度に対応し、VESA DisplayHDR 1000の認証を取得。ゲームの美しい世界を鮮烈かつ繊細な映像でご体感いただけます。

※画像はイメージです。

PBP / PIP

マルチタスクも快適に

2画面PBPとPIPに対応し、1画面で2つの入力コンテンツを表示できます。1つのモニターで複数のゲームやタスクを同時に実行できるので、ウルトラワイド画面を快適に活用できます。

2 PBP および PIPを使用すると、１つの大画面上により多くの画像ソースやウィンドウを表示できます。

※1ms応答速度を有効にするには「Faster」を選択してください（ゲーミングモード→応答速度→Faster)。 ※画像はイメージです。

高解像度・高リフレッシュレート

すべての映像端子で240Hz対応

DisplayPort、HDMIすべての映像端子で解像度5120×1440で最大240Hzの可変リフレッシュレート(VRR)に対応しています。

240Hzもの速度に対応し、次のフレームへ瞬時に移動、画像をスムーズに表示します。

※正常に動作させるには、HDMI2.1に対応するグラフィックカード、HDMIケーブル(同梱)が必要です。 ※複数の画面を同時に表示する場合、リフレッシュレートは120Hzに設定されています。※グラフィックカードは別売りです。 ※画像はイメージです。

息をのむ速さ、ゲームの世界へ潜り込もう。

応答速度 1ms(GTG)

美しさと速さを
両立

応答速度がGTG(Gray to Gray)で1msに対応。自然で美しい映像表現に加え、高速な動きの映像もくっきりと再現します。

※1ms応答速度を有効にするには「Faster」を選択してください（ゲーミングモード→応答速度→Faster)。 ※画像はイメージです。

ちらつきやカクつきを軽減し、
HDR再生でも低遅延に

AMD FreeSync™ Premium Proの技術は、画面のティアリングやスタッタリングを抑制します。

AMD FreeSync Premium Proテクノロジー

高リフレッシュレート、低フレームレート補正(LFC)、低遅延を実現しながら、同時にHDR映像表示の遅延を低減させる、AMD FreeSync Premium Proテクノロジーに対応。AMD社の対応APU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

※画像はイメージです。

ゲーマーのためのデザイン

ゲームは快適な姿勢で

高さ調整、チルト(縦角度調整)、ピボットに対応し、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置ができます。
また、モニターの背面にライティング機能を搭載。雰囲気に合わせて、色が変えられるアンビエントライト機能もぜひお楽しみください。

スイベルの調節が可能なモニター。

スイベル

±15°

傾斜の調節が可能なモニター。

チルト

前：-5ﾟ～後：15ﾟ

高さの調節が可能なモニター。

高さ調整

110mm

ボーダーレスデザインモニター。

3辺フレームレス

※画像はイメージです。

4極ヘッドホン。

4極ヘッドホン出力／マイク入力

ヘッドホンで立体音響

ヘッドホン出力は4極ミニプラグになっており、マイク入力にも対応。ヘッドセットでボイスチャットも可能です。DTS Headphone：X®にも対応しているので、ヘッドセットやイヤホンで、より臨場感あふれる立体的音響を楽しめます。

※ヘッドセットは別売りです。 ※画像はイメージです。

ゲーム用のカスタマイズモード。

UltraGear
専用メニュー

ゲーム設定に適したOSD (オンスクリーンディスプレイメニュー)とOnScreen Controlで、基本的なモニター設定やゲーミングに関する設定が容易に変更できます。

※OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。　※ OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。　※画像はイメージです。

DASモード

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定)

ブラック スタビライザー

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

FPSカウンター

ソフトウェアを別途インストールしなくても、画面端にフレーム/秒 (FPS) を表示させてゲーム中に確認できます。

 

※FPSカウンターが有効になっていると、クロスヘア機能は使用できません。
※FPSカウンターはモニターの最大リフレッシュレートを超える値を表示する場合があります。

※画像はイメージです。

お客様のために、できることの全てを

カスタマーサービス

詳しくはこちら

買ったあとも安心

安心保証･無輝点保証

詳しくはこちら

対象エリアぐんぐん拡大中！

無料出張修理サービス

詳しくはこちら

■主な仕様

spec

プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

48.8

解像度

5120×1440

パネルタイプ

VA

アスペクト比(水平:垂直)

32:9

色域(標準値)

DCI-P3 95%

輝度(標準値) [cd/m²]

450

応答速度

1ms (GTG 応答速度Faster設定時)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraGear™

発売

2023

安全規格

RoHS

CE

UL (cUL)

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

32:9

輝度(標準値) [cd/m²]

450

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

DCI-P3 95%

コントラスト比(標準値)

3,000:1

パネルタイプ

VA

画素ピッチ[mm]

0.2328×0.2328

解像度

5120×1440

応答速度

1ms (GTG 応答速度Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

48.8

視野角(CR≧10)

178°/ 178°(CR≧10)

表面処理

アンチグレア

機能

フリッカーセーフ

ブルーライト低減モード

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premium Pro テクノロジー

ブラックスタビライザー

色覚調整

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

工場出荷時キャリブレーション

FPSカウンター

HDR10

VESA DisplayHDR™

VESA DisplayHDR™ 1000

ライティング

Hexagon Lighting

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1(1.8m)

DisplayPortケーブル

1(1.8m)

USBケーブル(A-B)

1(1.8m)

電源コード

1(1.8m)

クイックセットアップガイド

電源

AC入力

100-240V,50/60Hz

消費電力(電源オフ時)

0.3W

消費電力(最大値)

240W

消費電力(待機時)

0.5W

消費電力(標準値)

90W

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

1278×530×339

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

1170×373×236

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

1170×473～583×393

梱包時重量[kg]

20

スタンド非装着時重量[kg]

12.1

スタンド装着時重量[kg]

15.1

筐体仕様

マウント規格

100×100

SMART機能

その他

JAN:49-89027-023871

出入力端子

HDMI

2

ヘッドホン出力

1(4極：ヘッドホン出力+マイク入力)

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

USBダウンストリーム

2 (USB3.0)

USBアップストリーム

1 (USB 3.0)

公式サイトで購入

49GR85DC-B

240Hz&1ms(GTG)対応 48.8インチ32:9 5120×1440曲面型ウルトラワイドゲーミングモニター

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