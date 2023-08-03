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7,000 ANSIルーメンの輝度を持つ、LG ProBeam BU70QGA 4Kレーザーサイネージプロジェクター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

7,000 ANSIルーメンの輝度を持つ、LG ProBeam BU70QGA 4Kレーザーサイネージプロジェクター

BU70QGA

7,000 ANSIルーメンの輝度を持つ、LG ProBeam BU70QGA 4Kレーザーサイネージプロジェクター

LG ProBeam.

広範囲表示のスマートデジタルサイネージ

画質

7,000 ANSIルーメン

4K UHD (3840x2160)

簡単な設置

エッジブレンディング 

画面自動調整

効率的な管理

SuperSign 

LG Connected Care

多目的分野で使えるオールラウンドなプロジェクター

Museum

美術館・ギャラリー

Corporate.

企業

Education

教育

Restaurant

レストラン

Sports Bar.

スポーツバー

Museum
Corporate.
Education
Restaurant
Sports Bar.

*機能の説明用に再生された画像です。実際のご利用時とは異なる可能性があります。

4K UHD＆コントラスト300万:1のレーザー

比類なき画質

4K UHD（3840x2160）の解像度を使用した8.3メガピクセルで、LG ProBeamは40インチから最大300インチの細部まで精密な画面をお届けします。300万:1のコントラスト率が、色彩の深さと鮮やかさを表現します。

4K UHD with 3M:1 CR.

コントラスト300万：1の4K UHD

alt="WUXGA with 1.5M:1 CR."

コントラスト150万：1のWUXGA

*機能の説明用に再生された画像です。実際のご利用時とは異なる可能性があります。

Thanks to the 7,000 ANSI Lumens brightness, LG BU70QGA can produce clear picture quality even in bright indoor environments such as building lobbies.

7,000 ANSIルーメンの輝度

明るい環境
でも正確な色彩

7,000 ANSIルーメンの輝度を持つLG BU70QGAは、

ビルのロビーなど明るい室内環境でもクリアな画質をお届けします。

*輝度（ANSIルーメン）は、投写された画像の明るさ感に基づきます。

エッジブレンディング

シームレスなパノラマビュー

投写された光が重なるエリアの輝度を制御するエッジブレンディング技術により、複数のプロジェクターを同時に使用する必要がある場合にも、明るさにムラのないシームレスな画像輝度を提供します。

*機能の説明用に再生された画像です。実際のご利用時とは異なる可能性があります。

多面的な設置が可能なデザイン

LG BU70QGAは、プロジェクターの設定スペースに制限があったり、すでにブラケットが設置されている場合にも画面の歪みを調整できます。

画面自動調整

シンプルに画面の歪みを調整

画面自動調整機能により、設置状況に応じた適切なテクノロジーを使用して画面を自動修正します。

4/9/15/25 ポイントワーピング

レンズシフト（+60/-33%）、水平（±28%）

1.6倍ズーム

*機能の説明用に再生された画像です。実際のご利用時とは異なる可能性があります。

As supporting Screen Rotation you can position the projector anywhere you want, or rotate the screen without physically changing the projector's position.

画面回転

お望みのままに画面を回転

画面回転機能により、どこでも好きな場所にプロジェクターを置いたり、プロジェクターの位置を移動させずに画面を回転できます。

*機能の説明用に再生された画像です。実際のご利用時とは異なる可能性があります。

SuperSign

簡単な管理とメンテナンス

サイネージ最適化機能により、設置プロジェクターのコンテンツ配信やリモート管理など、さまざまなソリューションを提供します。

LG SuperSign CMS

LGのwebOSサイネージ向けのコンテンツ管理ソフトウェアソリューションです。複数のディスプレイとアカウントに対応するため、複数のユーザーが簡単にPCやモバイルからアクセスでき、コンテンツの作成、編集、予約、配信を管理できます。

LG SuperSign Control+

SuperSign Control+は、リモートコントロールおよび監視ソフトウェアソリューションです。大規模なデプロイメントに対応します。複数のアドミニストレーターがネットワーク経由でSuperSign Control+サーバーにアクセスし、接続されたディスプレイのステータスをリアルタイムでモニタリングや制御したり、設定値を調整できます。

LG ConnectedCare

設置プロジェクターのステータスの運用をリモート管理できる、クラウドサービスソリューションです。リモート監視と故障診断により、安定的なビジネスオペレーションを確実なものとします。

pjt-probeam-bu70qga-13-2-1-real-time-monitoring

1. リアルタイム監視

Centre d’appel interentreprises : Demande d’assistance.

2. B2Bコールセンター：サポート依頼

Préparation pour l’ingénieur de service : Diagnostic mobile.

3. SE準備：モバイル診断

Visite par l’ingénieur de service.

4. サービスエンジニアによるサイト訪問

Dépannage.

5. トラブルシューティング

Problème résolu.

6. 問題の解決

LG投写計測機能

LG投写計測機能を使えば、今いるスペースでのLGプロジェクターをシミュレーションできます。

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全てのスペック

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BU70QGA

7,000 ANSIルーメンの輝度を持つ、LG ProBeam BU70QGA 4Kレーザーサイネージプロジェクター