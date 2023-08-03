We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
7,000 ANSIルーメンの輝度を持つ、LG ProBeam BU70QGA 4Kレーザーサイネージプロジェクター
画質
7,000 ANSIルーメン
4K UHD (3840x2160)
簡単な設置
エッジブレンディング
画面自動調整
効率的な管理
SuperSign
LG Connected Care
多目的分野で使えるオールラウンドなプロジェクター
美術館・ギャラリー
企業
教育
レストラン
スポーツバー
*機能の説明用に再生された画像です。実際のご利用時とは異なる可能性があります。
4K UHD＆コントラスト300万:1のレーザー
比類なき画質
4K UHD（3840x2160）の解像度を使用した8.3メガピクセルで、LG ProBeamは40インチから最大300インチの細部まで精密な画面をお届けします。300万:1のコントラスト率が、色彩の深さと鮮やかさを表現します。
*機能の説明用に再生された画像です。実際のご利用時とは異なる可能性があります。
*輝度（ANSIルーメン）は、投写された画像の明るさ感に基づきます。
エッジブレンディング
シームレスなパノラマビュー
投写された光が重なるエリアの輝度を制御するエッジブレンディング技術により、複数のプロジェクターを同時に使用する必要がある場合にも、明るさにムラのないシームレスな画像輝度を提供します。
*機能の説明用に再生された画像です。実際のご利用時とは異なる可能性があります。
多面的な設置が可能なデザイン
LG BU70QGAは、プロジェクターの設定スペースに制限があったり、すでにブラケットが設置されている場合にも画面の歪みを調整できます。
画面自動調整
シンプルに画面の歪みを調整
画面自動調整機能により、設置状況に応じた適切なテクノロジーを使用して画面を自動修正します。
*機能の説明用に再生された画像です。実際のご利用時とは異なる可能性があります。
*機能の説明用に再生された画像です。実際のご利用時とは異なる可能性があります。
簡単な管理とメンテナンス
サイネージ最適化機能により、設置プロジェクターのコンテンツ配信やリモート管理など、さまざまなソリューションを提供します。
LG SuperSign CMS
LGのwebOSサイネージ向けのコンテンツ管理ソフトウェアソリューションです。複数のディスプレイとアカウントに対応するため、複数のユーザーが簡単にPCやモバイルからアクセスでき、コンテンツの作成、編集、予約、配信を管理できます。
LG SuperSign Control+
SuperSign Control+は、リモートコントロールおよび監視ソフトウェアソリューションです。大規模なデプロイメントに対応します。複数のアドミニストレーターがネットワーク経由でSuperSign Control+サーバーにアクセスし、接続されたディスプレイのステータスをリアルタイムでモニタリングや制御したり、設定値を調整できます。
LG ConnectedCare
設置プロジェクターのステータスの運用をリモート管理できる、クラウドサービスソリューションです。リモート監視と故障診断により、安定的なビジネスオペレーションを確実なものとします。
全てのスペック
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
製品の使い方やお困りごとの解決方法をご案内しています。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
公式サイトで購入
BU70QGA
7,000 ANSIルーメンの輝度を持つ、LG ProBeam BU70QGA 4Kレーザーサイネージプロジェクター